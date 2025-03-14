Без яиц, без молока, без сложностей — готовим ароматное морковное печенье

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматное, мягкое и золотистое морковное печенье с изюмом — отличное угощение, которое понравится и взрослым, и детям. Этот простой рецепт не требует сложных ингредиентов или особых навыков, зато результат неизменно радует. А главное, это постная выпечка, которая не содержит яиц и молочных продуктов, но при этом остается нежной и рассыпчатой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Печенье

Почему стоит приготовить это печенье

Лёгкость приготовления — тесто замешивается в одной миске.

Полезный состав — морковь делает печенье насыщенным витаминами.

Подходит для постного меню и вегетарианцев.

Дети с удовольствием участвуют в процессе.

Как приготовить морковное печенье

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Изюм промываем, заливаем горячей водой и оставляем на 15 минут, чтобы он стал мягким.

Морковь очищаем и натираем на мелкой тёрке.

Шаг 2. Замешиваем тесто

К натёртой моркови добавляем растительное масло и перемешиваем.

Всыпаем обычный и ванильный сахар, снова тщательно размешиваем.

Просеиваем муку с разрыхлителем и солью, соединяем с морковной массой.

Добавляем размоченный изюм и вымешиваем тесто. Оно должно получиться крутым, но податливым. Если нужно, добавляем немного воды.

Шаг 3. Формируем печенье

Делим тесто на две части, скатываем из каждой "колбаску".

Нарезаем шайбочками, формируем небольшие шарики, слегка прижимаем их.

Выкладываем заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Шаг 4. Выпекание

Разогреваем духовку до 200 °C.

Выпекаем около 20 минут до золотистого цвета.

Остужаем и по желанию посыпаем сахарной пудрой.

Совет хозяйке

Чтобы печенье получилось особенно сладким и ароматным, выбирайте сочную и сладкую морковь. Если она даёт много сока, немного отожмите его перед добавлением в тесто, но не выливайте — он пригодится, если масса окажется слишком сухой.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

