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Без яиц, без молока, без сложностей — готовим ароматное морковное печенье

2:14
Еда

Ароматное, мягкое и золотистое морковное печенье с изюмом — отличное угощение, которое понравится и взрослым, и детям. Этот простой рецепт не требует сложных ингредиентов или особых навыков, зато результат неизменно радует. А главное, это постная выпечка, которая не содержит яиц и молочных продуктов, но при этом остается нежной и рассыпчатой.

Печенье
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Печенье

Почему стоит приготовить это печенье

  • Лёгкость приготовления — тесто замешивается в одной миске.
  • Полезный состав — морковь делает печенье насыщенным витаминами.
  • Подходит для постного меню и вегетарианцев.
  • Дети с удовольствием участвуют в процессе.

Как приготовить морковное печенье

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

  • Изюм промываем, заливаем горячей водой и оставляем на 15 минут, чтобы он стал мягким.
  • Морковь очищаем и натираем на мелкой тёрке.

Шаг 2. Замешиваем тесто

  • К натёртой моркови добавляем растительное масло и перемешиваем.
  • Всыпаем обычный и ванильный сахар, снова тщательно размешиваем.
  • Просеиваем муку с разрыхлителем и солью, соединяем с морковной массой.
  • Добавляем размоченный изюм и вымешиваем тесто. Оно должно получиться крутым, но податливым. Если нужно, добавляем немного воды.

Шаг 3. Формируем печенье

  • Делим тесто на две части, скатываем из каждой "колбаску".
  • Нарезаем шайбочками, формируем небольшие шарики, слегка прижимаем их.
  • Выкладываем заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Шаг 4. Выпекание

  • Разогреваем духовку до 200 °C.
  • Выпекаем около 20 минут до золотистого цвета.
  • Остужаем и по желанию посыпаем сахарной пудрой.

Совет хозяйке

Чтобы печенье получилось особенно сладким и ароматным, выбирайте сочную и сладкую морковь. Если она даёт много сока, немного отожмите его перед добавлением в тесто, но не выливайте — он пригодится, если масса окажется слишком сухой.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Без яиц, без молока, без сложностей — готовим ароматное морковное печенье
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