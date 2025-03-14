Пикантные окорочка в горчичном соусе — блюдо, которое стоит попробовать

Запечённые куриные окорочка в ароматном горчичном соусе — это беспроигрышный вариант для любого случая. Нежное мясо, пикантный маринад и простота приготовления делают это блюдо фаворитом среди домашних рецептов. А если добавить к нему рассыпчатый длиннозерный рис, получится настоящий ресторанный ужин, который легко приготовить дома.
Секрет этого блюда — маринад. Горчица не только придаёт мясу пикантную нотку, но и делает его невероятно мягким. Вы можете выбрать классическую острую или сладковатую баварскую горчицу — каждая версия имеет свой уникальный вкус.
Чтобы мясо полностью пропиталось ароматами, дайте ему промариноваться не менее трёх часов. Если время позволяет, оставьте на ночь — результат будет ещё лучше.
Пока запекаются окорочка, приготовьте рис.
Достаньте окорочка из духовки, полейте образовавшимся соусом и подавайте с рисом. Ужин готов! Мягкое мясо с пикантными нотками горчицы и нежный гарнир — что может быть лучше?
Приготовить это блюдо можно не только в духовке, но и в мультиварке. Достаточно выбрать режим "Мультиповар" и следовать указанным в рецепте временным рамкам.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.