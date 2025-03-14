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Пикантные окорочка в горчичном соусе — блюдо, которое стоит попробовать

2:09
Еда

Запечённые куриные окорочка в ароматном горчичном соусе — это беспроигрышный вариант для любого случая. Нежное мясо, пикантный маринад и простота приготовления делают это блюдо фаворитом среди домашних рецептов. А если добавить к нему рассыпчатый длиннозерный рис, получится настоящий ресторанный ужин, который легко приготовить дома.

Запечённая курица с рисом
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица с рисом

Идеальный маринад: горчица творит чудеса

Секрет этого блюда — маринад. Горчица не только придаёт мясу пикантную нотку, но и делает его невероятно мягким. Вы можете выбрать классическую острую или сладковатую баварскую горчицу — каждая версия имеет свой уникальный вкус.

Чтобы мясо полностью пропиталось ароматами, дайте ему промариноваться не менее трёх часов. Если время позволяет, оставьте на ночь — результат будет ещё лучше.

Как запечь окорочка, чтобы корочка была хрустящей

  1. Разогрейте духовку до 180 °С.
  2. Выложите окорочка на смазанный маслом противень и запекайте 30 минут.
  3. Затем смажьте их сметаной — она придаст блюду нежность и красивый золотистый оттенок.
  4. Верните в духовку и запекайте ещё 20 минут.

Рис — идеальный гарнир к этому блюду

Пока запекаются окорочка, приготовьте рис.

  1. Промойте крупу до прозрачной воды.
  2. Поджарьте в сливочном масле до молочно-белого цвета.
  3. Влейте кипяток, закройте крышкой и варите на минимальном огне 12 минут.
  4. Дайте настояться под полотенцем — так рис станет воздушным и рассыпчатым.

Готовый ужин — без хлопот и заморочек

Достаньте окорочка из духовки, полейте образовавшимся соусом и подавайте с рисом. Ужин готов! Мягкое мясо с пикантными нотками горчицы и нежный гарнир — что может быть лучше?

Совет для хозяек

Приготовить это блюдо можно не только в духовке, но и в мультиварке. Достаточно выбрать режим "Мультиповар" и следовать указанным в рецепте временным рамкам.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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