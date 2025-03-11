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Как добиться воздушного теста без лишних хлопот — неожиданный метод

1:33
Еда

Вы достаёте из духовки ароматный пирог, но первый кусочек разочаровывает — суховат, вкус простоват, чего-то явно не хватает. Знакомая ситуация? Оказывается, у профессионалов есть несколько хитростей, которые делают их десерты незабываемыми.

Творожные улитки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожные улитки

Секрет 1: воздушное тесто

Замените 10 % муки на кукурузный крахмал — и тесто станет лёгким, словно облако. Особенно это работает в песочных основах, например, для тартов.

Секрет 2: влажность бисквита

Чтобы бисквит не был сухим, замените часть молока на йогурт. Этот простой трюк не только сохранит сочность мякиша, но и придаст лёгкую кислинку, которая сбалансирует сладость.

Секрет 3: холод для идеальной формы

Противень перед выпеканием стоит охладить. Холодный металл замедлит таяние масла, благодаря чему печенье не расползётся, а сохранит чёткую форму.

А ещё попробуйте добавить в тесто кубик льда при замесе — это сделает его более эластичным, что особенно полезно для слоёного теста или основы для пиццы.

Секрет 4: маленькая, но важная деталь

Не забывайте про соль. Даже в сладкой выпечке щепотка морской соли усиливает вкус шоколада, ягод и ванили. Попробуйте добавить немного соли в следующий кекс — и вы почувствуете разницу.

Теперь ваша выпечка станет воздушной, сочной и идеально сбалансированной по вкусу!

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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