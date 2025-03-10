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Вкусно и без вреда для фигуры — один приём и масла в блюдах станет меньше

1:52
Еда

Обжарка без прилипающего масла кажется невозможной? Ошибаетесь! Есть хитрость, которая поможет использовать его в разы меньше, сохраняя идеальную текстуру и вкус блюд.

Жареная рыба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жареная рыба

Мгновенный трюк для экономии масла

Забудьте про ложки и половники — налейте подсолнечное масло в бутылочку с распылителем. Одно нажатие, и тонкий равномерный слой покрывает поверхность сковороды, предотвращая пригорание. Это не только экономит продукт, но и делает блюда менее жирными.

Равномерное покрытие поверхности — залог идеального результата. Всего несколько капель, распылённых туманом, создадут барьер между пищей и сковородой, а корочка получится хрустящей и без лишнего жира.

Не только для жарки

Этот приём отлично подходит и для других кулинарных задач:

  • Сбрызните овощи или рыбу перед подачей — они приобретут аппетитный блеск.
  • Лёгкий слой масла на форме для выпечки обеспечит лёгкое извлечение десерта.
  • Добавьте в масло ароматные травы или специи, и блюда заиграют новыми вкусами.

Где найти такую бутылочку?

Подойдут любые ёмкости с распылителем — их можно найти в отделах кухонных аксессуаров. А если дома завалялся пустой флакон от косметического средства, достаточно промыть его и использовать повторно. Главное — убедиться, что масло не забивает механизм, и периодически очищать насадку.

Минимум усилий — максимум удобства

Теперь масло не собирается лужей в одном месте и не пропитывает продукты неравномерно. Этот метод превращает готовку в лёгкий и творческий процесс, экономя деньги и делая блюда более полезными. Попробуйте — и даже нежные сырники или омлет перестанут быть испытанием!

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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