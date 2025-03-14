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Забыли купить майонез? Не беда — есть способы сделать вкус даже лучше

3:02
Еда

Майонез — один из самых популярных соусов, но многие стараются ограничить его употребление из-за высокой калорийности и содержания жиров. Если вы хотите сохранить кремовую текстуру блюд, но сделать их легче и полезнее, предлагаем вам несколько отличных альтернатив.

Домашний майонез
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний майонез

Греческий йогурт: легкость и белок

Самая популярная замена майонеза — греческий йогурт. Он богат белком, имеет нежную кремовую текстуру и легкую кислинку, благодаря чему прекрасно вписывается в различные блюда. Чтобы получить вкусный соус, смешайте йогурт с горчицей, лимонным соком и щепоткой соли. Такой вариант идеально подойдет для заправки салатов, холодных закусок или даже в качестве основы для соусов к мясу и рыбе.

Авокадо: нежная сливочность и полезные жиры

Спелый авокадо легко превращается в пюре, которое можно использовать вместо майонеза. Этот фрукт богат полезными жирами, витаминами и антиоксидантами. Чтобы сделать соус еще вкуснее, добавьте немного сока лимона или лайма, чеснок, соль и перец. Такая заправка отлично подойдет для салатов, сэндвичей и намазок на тосты.

Песто: ароматная альтернатива с итальянским акцентом

Если хочется чего-то яркого и ароматного, попробуйте заменить майонез песто. Этот классический итальянский соус готовится из базилика, кедровых орехов, оливкового масла, чеснока и пармезана. Он придаст блюдам насыщенный вкус и отлично сочетается с овощами, пастой, мясом и даже бутербродами.

Творожный сыр: мягкость без лишнего жира

Мягкий творожный сыр — еще одна отличная альтернатива майонезу. Он обладает приятной кремовой консистенцией и нейтральным вкусом, поэтому легко комбинируется с различными ингредиентами. Попробуйте смешать его с зеленью, чесноком и специями, чтобы получить вкусный соус или намазку для бутербродов. Такой вариант содержит меньше жира, чем майонез, но при этом насыщает организм белком.

Хумус: восточная альтернатива для сэндвичей и салатов

Если вы любите восточную кухню, замените майонез хумусом. Этот густой соус из нута с тахини, лимонным соком и чесноком богат белком, клетчаткой и полезными жирами. Хумус можно использовать как заправку для салатов, основу для соусов или просто намазывать на хлеб.

Если вы хотите сделать свое питание более здоровым, замените майонез одной из этих вкусных и полезных альтернатив. Греческий йогурт подарит легкость, авокадо добавит полезных жиров, песто придаст аромат, творожный сыр обеспечит нежную текстуру, а хумус насытит белком и клетчаткой. Выбирайте свой вариант и экспериментируйте с вкусами!

Уточнения

Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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