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Этот инструмент используют лучшие шефы: вот почему вам он тоже нужен

Еда

Восемь лет назад, когда я только начинал свою карьеру в ресторанной сфере, мне в руки попалась ложка Kunz. На первый взгляд, она показалась мне обычной, ничем не отличающейся от других столовых приборов. Как же я ошибался!

Столовые приборы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Столовые приборы

Первое знакомство с Kunz Spoon

На своей первой смене мне поручили оформлять десятки порций нутового хозона — густого ферментированного дипа. Я безуспешно пытался делать это силиконовой лопаткой, пока один из коллег, заметив мою борьбу, не протянул мне свою ложку Kunz. Это был момент, изменивший мой взгляд на кухонные инструменты: с ней процесс пошел куда легче и быстрее.

В ресторанном мире ложка Kunz — негласный символ профессионализма. Любой, кто действительно серьезно относится к кулинарии, имеет её в своем арсенале. Загляните в кухню любого ресторана или включите "The Bear" — и вы обязательно её увидите.

В чем секрет Kunz Spoon

На первый взгляд она действительно напоминает обычную ложку, но это только иллюзия. Этот инструмент, разработанный знаменитым шеф-поваром Греем Кунцем, был создан с учетом всех потребностей поваров:

  • Идеально подходит для поливки стейка горячим маслом
  • Удобна для нанесения соусов без разбрызгивания
  • Позволяет аккуратно выкладывать блюда, сохраняя эстетику подачи

По сути, Kunz Spoon — это рабочая лошадка среди кухонных инструментов. Ею удобно как доставать йогурт из банки, так и мастерски глазировать стейк в топленом масле.

Уникальные характеристики

За годы работы на кухне Kunz Spoon стала для меня не просто ложкой, а продолжением руки. Она превзошла по функциональности любой другой инструмент, заменяя собой сразу несколько приспособлений.

Почему же именно она

  • Размер и вместимость. Обычная столовая ложка вмещает 1 ст. л., Kunz — 2,5 ст. л. Это особенно удобно при порционировании ризотто, супов или дипов.
  • Форма. Плоское дно и широкий изгиб делают её идеальной для поливки мяса раскаленным маслом без риска перегрева центра.
  • Длина. Kunz Spoon на 2 дюйма длиннее стандартных ложек, что помогает избежать контакта пальцев с горячими блюдами.
  • Вес. Благодаря утяжеленной конструкции (78 г против 61 г у обычной ложки), она обеспечивает точность движений при сервировке.
  • Заостренный край. Позволяет контролировать поток жидкости, создавая ровный, аккуратный соусный узор на тарелке.

Как отличить оригинал от подделки

Сейчас на рынке появилось немало поддельных ложек Kunz. В 2023 году президент компании JB Prince выпустил официальное предупреждение, советуя внимательно проверять продавца. Однако с 2024 года оригинальные ложки стали снабжаться выгравированной буквой "K" на ручке.

Если вы всерьез увлечены готовкой, Kunz Spoon — это не просто ложка, а инвестиция в удобство и качество блюд. Она стала моим надежным помощником как в ресторане, так и дома. Я больше не представляю свою кухню без нее — и вам не советую недооценивать этот, на первый взгляд, обычный инструмент.

Уточнения

Столо́вый прибо́р — изделие, инструмент или набор инструментов для обращения с пищей непосредственно за столом, изготавливается из пластмассы, дерева, алюминия, нержавеющей стали, мельхиора или столового серебра.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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