Этот инструмент используют лучшие шефы: вот почему вам он тоже нужен

Восемь лет назад, когда я только начинал свою карьеру в ресторанной сфере, мне в руки попалась ложка Kunz. На первый взгляд, она показалась мне обычной, ничем не отличающейся от других столовых приборов. Как же я ошибался!

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Столовые приборы

Первое знакомство с Kunz Spoon

На своей первой смене мне поручили оформлять десятки порций нутового хозона — густого ферментированного дипа. Я безуспешно пытался делать это силиконовой лопаткой, пока один из коллег, заметив мою борьбу, не протянул мне свою ложку Kunz. Это был момент, изменивший мой взгляд на кухонные инструменты: с ней процесс пошел куда легче и быстрее.

В ресторанном мире ложка Kunz — негласный символ профессионализма. Любой, кто действительно серьезно относится к кулинарии, имеет её в своем арсенале. Загляните в кухню любого ресторана или включите "The Bear" — и вы обязательно её увидите.

В чем секрет Kunz Spoon

На первый взгляд она действительно напоминает обычную ложку, но это только иллюзия. Этот инструмент, разработанный знаменитым шеф-поваром Греем Кунцем, был создан с учетом всех потребностей поваров:

Идеально подходит для поливки стейка горячим маслом

Удобна для нанесения соусов без разбрызгивания

Позволяет аккуратно выкладывать блюда, сохраняя эстетику подачи

По сути, Kunz Spoon — это рабочая лошадка среди кухонных инструментов. Ею удобно как доставать йогурт из банки, так и мастерски глазировать стейк в топленом масле.

Уникальные характеристики

За годы работы на кухне Kunz Spoon стала для меня не просто ложкой, а продолжением руки. Она превзошла по функциональности любой другой инструмент, заменяя собой сразу несколько приспособлений.

Почему же именно она

Размер и вместимость. Обычная столовая ложка вмещает 1 ст. л., Kunz — 2,5 ст. л. Это особенно удобно при порционировании ризотто, супов или дипов.

Обычная столовая ложка вмещает 1 ст. л., Kunz — 2,5 ст. л. Это особенно удобно при порционировании ризотто, супов или дипов. Форма. Плоское дно и широкий изгиб делают её идеальной для поливки мяса раскаленным маслом без риска перегрева центра.

Плоское дно и широкий изгиб делают её идеальной для поливки мяса раскаленным маслом без риска перегрева центра. Длина. Kunz Spoon на 2 дюйма длиннее стандартных ложек, что помогает избежать контакта пальцев с горячими блюдами.

Kunz Spoon на 2 дюйма длиннее стандартных ложек, что помогает избежать контакта пальцев с горячими блюдами. Вес. Благодаря утяжеленной конструкции (78 г против 61 г у обычной ложки), она обеспечивает точность движений при сервировке.

Благодаря утяжеленной конструкции (78 г против 61 г у обычной ложки), она обеспечивает точность движений при сервировке. Заостренный край. Позволяет контролировать поток жидкости, создавая ровный, аккуратный соусный узор на тарелке.

Как отличить оригинал от подделки

Сейчас на рынке появилось немало поддельных ложек Kunz. В 2023 году президент компании JB Prince выпустил официальное предупреждение, советуя внимательно проверять продавца. Однако с 2024 года оригинальные ложки стали снабжаться выгравированной буквой "K" на ручке.

Если вы всерьез увлечены готовкой, Kunz Spoon — это не просто ложка, а инвестиция в удобство и качество блюд. Она стала моим надежным помощником как в ресторане, так и дома. Я больше не представляю свою кухню без нее — и вам не советую недооценивать этот, на первый взгляд, обычный инструмент.

Уточнения

Столо́вый прибо́р — изделие, инструмент или набор инструментов для обращения с пищей непосредственно за столом, изготавливается из пластмассы, дерева, алюминия, нержавеющей стали, мельхиора или столового серебра.

