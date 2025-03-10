Этот инструмент используют лучшие шефы: вот почему вам он тоже нужен

Восемь лет назад, когда я только начинал свою карьеру в ресторанной сфере, мне в руки попалась ложка Kunz. На первый взгляд, она показалась мне обычной, ничем не отличающейся от других столовых приборов. Как же я ошибался!
На своей первой смене мне поручили оформлять десятки порций нутового хозона — густого ферментированного дипа. Я безуспешно пытался делать это силиконовой лопаткой, пока один из коллег, заметив мою борьбу, не протянул мне свою ложку Kunz. Это был момент, изменивший мой взгляд на кухонные инструменты: с ней процесс пошел куда легче и быстрее.
В ресторанном мире ложка Kunz — негласный символ профессионализма. Любой, кто действительно серьезно относится к кулинарии, имеет её в своем арсенале. Загляните в кухню любого ресторана или включите "The Bear" — и вы обязательно её увидите.
На первый взгляд она действительно напоминает обычную ложку, но это только иллюзия. Этот инструмент, разработанный знаменитым шеф-поваром Греем Кунцем, был создан с учетом всех потребностей поваров:
По сути, Kunz Spoon — это рабочая лошадка среди кухонных инструментов. Ею удобно как доставать йогурт из банки, так и мастерски глазировать стейк в топленом масле.
За годы работы на кухне Kunz Spoon стала для меня не просто ложкой, а продолжением руки. Она превзошла по функциональности любой другой инструмент, заменяя собой сразу несколько приспособлений.
Сейчас на рынке появилось немало поддельных ложек Kunz. В 2023 году президент компании JB Prince выпустил официальное предупреждение, советуя внимательно проверять продавца. Однако с 2024 года оригинальные ложки стали снабжаться выгравированной буквой "K" на ручке.
Если вы всерьез увлечены готовкой, Kunz Spoon — это не просто ложка, а инвестиция в удобство и качество блюд. Она стала моим надежным помощником как в ресторане, так и дома. Я больше не представляю свою кухню без нее — и вам не советую недооценивать этот, на первый взгляд, обычный инструмент.
Столо́вый прибо́р — изделие, инструмент или набор инструментов для обращения с пищей непосредственно за столом, изготавливается из пластмассы, дерева, алюминия, нержавеющей стали, мельхиора или столового серебра.
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