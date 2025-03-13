Думал, что скумбрия — это просто рыба, пока не попробовал этот рецепт

Запечённая скумбрия — это уже вкусно, но если добавить к ней свежий фенхель, грейпфрут и медово-соевую заправку, блюдо заиграет новыми красками. Вместо привычного лимона — терпкие цитрусовые нотки, вместо гарнира — лёгкий и ароматный салат. Готовьте сразу двойную порцию заправки — она пригодится и для других блюд!
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печёная скумбрия
Что понадобится для приготовления
2 свежие скумбрии
2 кочанчика фенхеля
1 грейпфрут
1 ч. л. соевого соуса
1 ч. л. мёда
1 ч. л. льняного масла
оливковое масло — по вкусу
4 г куркумы
розовый перец горошком — по вкусу
соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Как приготовить скумбрию с фенхелем
Подготовка рыбы. Разделайте скумбрию на 2 филе, удалите кожу. Смешайте куркуму, 0,5 ч. л. соли и 0,5 ч. л. перца, натрите этой смесью рыбу и оставьте на 10 минут.
Запекание. Обжарьте филе на углях (по 2 минуты с каждой стороны) или запекайте в духовке под грилем 6-7 минут, перевернув один раз.
Салат. Срежьте кожуру с грейпфрута, вырежьте мякоть, сохраняя сок. Разрежьте филе дольками.
Фенхель. Очистите кочаны от повреждённых листьев, нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте с грейпфрутом.
Заправка. Соедините грейпфрутовый сок, мёд, соевый соус, оливковое и льняное масло, приправьте солью и перцем, заправьте салат.
Подача. Выложите рыбу на тарелку, рядом разместите салат. При желании посыпьте молотым перцем.
Полезные советы
Размораживайте рыбу правильно — заранее в холодильнике, а не при комнатной температуре.
Вместо грейпфрута можно взять апельсин или даже гранат.
Соевый соус можно заменить бальзамическим уксусом для более карамельного вкуса.
Этот рецепт — отличный способ по-новому взглянуть на скумбрию и добавить в неё яркие восточные нотки.
Уточнения
Ску́мбрии — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй.