Думал, что скумбрия — это просто рыба, пока не попробовал этот рецепт

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённая скумбрия — это уже вкусно, но если добавить к ней свежий фенхель, грейпфрут и медово-соевую заправку, блюдо заиграет новыми красками. Вместо привычного лимона — терпкие цитрусовые нотки, вместо гарнира — лёгкий и ароматный салат. Готовьте сразу двойную порцию заправки — она пригодится и для других блюд!

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печёная скумбрия

Что понадобится для приготовления

2 свежие скумбрии

2 кочанчика фенхеля

1 грейпфрут

1 ч. л. соевого соуса

1 ч. л. мёда

1 ч. л. льняного масла

оливковое масло — по вкусу

4 г куркумы

розовый перец горошком — по вкусу

соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить скумбрию с фенхелем

Подготовка рыбы. Разделайте скумбрию на 2 филе, удалите кожу. Смешайте куркуму, 0,5 ч. л. соли и 0,5 ч. л. перца, натрите этой смесью рыбу и оставьте на 10 минут. Запекание. Обжарьте филе на углях (по 2 минуты с каждой стороны) или запекайте в духовке под грилем 6-7 минут, перевернув один раз. Салат. Срежьте кожуру с грейпфрута, вырежьте мякоть, сохраняя сок. Разрежьте филе дольками. Фенхель. Очистите кочаны от повреждённых листьев, нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте с грейпфрутом. Заправка. Соедините грейпфрутовый сок, мёд, соевый соус, оливковое и льняное масло, приправьте солью и перцем, заправьте салат. Подача. Выложите рыбу на тарелку, рядом разместите салат. При желании посыпьте молотым перцем.

Полезные советы

Размораживайте рыбу правильно — заранее в холодильнике, а не при комнатной температуре.

Вместо грейпфрута можно взять апельсин или даже гранат.

Соевый соус можно заменить бальзамическим уксусом для более карамельного вкуса.

Этот рецепт — отличный способ по-новому взглянуть на скумбрию и добавить в неё яркие восточные нотки.

Уточнения

Ску́мбрии — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй.



