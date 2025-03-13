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Думал, что скумбрия — это просто рыба, пока не попробовал этот рецепт

2:16
Еда

Запечённая скумбрия — это уже вкусно, но если добавить к ней свежий фенхель, грейпфрут и медово-соевую заправку, блюдо заиграет новыми красками. Вместо привычного лимона — терпкие цитрусовые нотки, вместо гарнира — лёгкий и ароматный салат. Готовьте сразу двойную порцию заправки — она пригодится и для других блюд!

Печёная скумбрия
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печёная скумбрия

Что понадобится для приготовления

  • 2 свежие скумбрии
  • 2 кочанчика фенхеля
  • 1 грейпфрут
  • 1 ч. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. мёда
  • 1 ч. л. льняного масла
  • оливковое масло — по вкусу
  • 4 г куркумы
  • розовый перец горошком — по вкусу
  • соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить скумбрию с фенхелем

  1. Подготовка рыбы. Разделайте скумбрию на 2 филе, удалите кожу. Смешайте куркуму, 0,5 ч. л. соли и 0,5 ч. л. перца, натрите этой смесью рыбу и оставьте на 10 минут.
  2. Запекание. Обжарьте филе на углях (по 2 минуты с каждой стороны) или запекайте в духовке под грилем 6-7 минут, перевернув один раз.
  3. Салат. Срежьте кожуру с грейпфрута, вырежьте мякоть, сохраняя сок. Разрежьте филе дольками.
  4. Фенхель. Очистите кочаны от повреждённых листьев, нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте с грейпфрутом.
  5. Заправка. Соедините грейпфрутовый сок, мёд, соевый соус, оливковое и льняное масло, приправьте солью и перцем, заправьте салат.
  6. Подача. Выложите рыбу на тарелку, рядом разместите салат. При желании посыпьте молотым перцем.

Полезные советы

  • Размораживайте рыбу правильно — заранее в холодильнике, а не при комнатной температуре.
  • Вместо грейпфрута можно взять апельсин или даже гранат.
  • Соевый соус можно заменить бальзамическим уксусом для более карамельного вкуса.

Этот рецепт — отличный способ по-новому взглянуть на скумбрию и добавить в неё яркие восточные нотки.

Уточнения

Ску́мбрии — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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