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Готовил по приколу, а теперь вся семья требует повторить

1:57
Еда

Если варёные пельмени уже не вызывают восторг, попробуйте этот рецепт! Пельмени тушатся в ароматном овощном соусе, впитывая в себя вкус сладкого перца, томатов, чеснока и специй. А фета добавляет сливочную нежность и делает блюдо ещё интереснее.

Жареные пельмени
Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареные пельмени

Что понадобится для приготовления

  • 400 г пельменей
  • 400 г рубленых консервированных помидоров
  • 2 сладких красных перца
  • 1 средний кабачок
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 5-6 веточек укропа
  • 140 г феты
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 1/4 ч. л. молотой корицы
  • свежемолотый чёрный перец, соль по вкусу

Как приготовить пельмени на сковороде с овощами

  1. Подготовка овощей. Нарежьте перец, кабачок и лук кубиками, измельчите чеснок и укроп. Фету раскрошите.
  2. Обжарка. В сковороде разогрейте масло, обжаривайте лук 7-8 минут. Добавьте чеснок, половину укропа, кабачок, перец и помидоры. Приправьте солью, перцем и корицей, готовьте 5 минут.
  3. Тушение. Влейте 250 мл горячей воды, доведите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте пельмени, накройте крышкой и тушите 15 минут.
  4. Подача. Посыпьте готовое блюдо фетой и оставшимся укропом.

Полезные советы

  • Можно использовать замороженные пельмени — размораживать их не нужно.
  • Для насыщенного вкуса добавьте в соус немного паприки или острого перца.
  • Вместо феты можно использовать любой мягкий сыр, например, брынзу.

Такой вариант пельменей получается гораздо интереснее обычного — попробуйте, и он точно войдёт в ваш список любимых рецептов!

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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