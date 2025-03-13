Готовил по приколу, а теперь вся семья требует повторить

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Если варёные пельмени уже не вызывают восторг, попробуйте этот рецепт! Пельмени тушатся в ароматном овощном соусе, впитывая в себя вкус сладкого перца, томатов, чеснока и специй. А фета добавляет сливочную нежность и делает блюдо ещё интереснее.

Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жареные пельмени

Что понадобится для приготовления

400 г пельменей

400 г рубленых консервированных помидоров

2 сладких красных перца

1 средний кабачок

1 луковица

1 зубчик чеснока

5-6 веточек укропа

140 г феты

4 ст. л. растительного масла

1/4 ч. л. молотой корицы

свежемолотый чёрный перец, соль по вкусу

Как приготовить пельмени на сковороде с овощами

Подготовка овощей. Нарежьте перец, кабачок и лук кубиками, измельчите чеснок и укроп. Фету раскрошите. Обжарка. В сковороде разогрейте масло, обжаривайте лук 7-8 минут. Добавьте чеснок, половину укропа, кабачок, перец и помидоры. Приправьте солью, перцем и корицей, готовьте 5 минут. Тушение. Влейте 250 мл горячей воды, доведите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте пельмени, накройте крышкой и тушите 15 минут. Подача. Посыпьте готовое блюдо фетой и оставшимся укропом.

Полезные советы

Можно использовать замороженные пельмени — размораживать их не нужно.

Для насыщенного вкуса добавьте в соус немного паприки или острого перца.

Вместо феты можно использовать любой мягкий сыр, например, брынзу.

Такой вариант пельменей получается гораздо интереснее обычного — попробуйте, и он точно войдёт в ваш список любимых рецептов!

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.

