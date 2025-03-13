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Готовлю этот плов даже без повода — он просто слишком хорош

2:06
Еда

Булгур — это не просто альтернатива рису, а крупа с ярким ореховым ароматом и насыщенным вкусом. В этом рецепте он раскрывается особенно ярко благодаря специям, овощам и грибам. Такой плов получается рассыпчатым, ароматным и не уступает классическому варианту.

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Что понадобится для приготовления

  • 200 г булгура
  • 200 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 1 крупная морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 0,5 ч. л. молотой зиры
  • 0,5 ч. л. сушёного барбариса
  • 4 веточки кинзы
  • соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить плов из булгура с грибами

  1. Подготовка овощей. Нарежьте морковь длинной соломкой, лук — перьями.
  2. Обжарка лука. В казане или сковороде с толстым дном разогрейте масло, обжаривайте лук 3 минуты.
  3. Добавление моркови. Всыпьте морковь, зиру и барбарис, готовьте 7 минут, помешивая.
  4. Грибы и чеснок. Нарежьте шампиньоны ломтиками, чеснок измельчите. Добавьте в сковороду, обжаривайте ещё 5 минут.
  5. Булгур. Всыпьте крупу, приправьте солью и перцем, влейте 200 мл горячей воды, перемешайте.
  6. Томление. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне 20 минут, пока булгур не впитает воду.
  7. Подача. Готовый плов посыпьте рубленой кинзой.

Полезные советы

  • Булгур нельзя промывать перед приготовлением!
  • Для насыщенного вкуса можно добавить немного куркумы или копчёной паприки.
  • Хотите сделать плов сытнее? Добавьте кусочки баранины, индейки или курицы.

Этот плов — идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Он лёгкий, но сытный, ароматный, но несложный в приготовлении.

Уточнения

Булгу́р (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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