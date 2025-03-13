Готовлю этот плов даже без повода — он просто слишком хорош

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Булгур — это не просто альтернатива рису, а крупа с ярким ореховым ароматом и насыщенным вкусом. В этом рецепте он раскрывается особенно ярко благодаря специям, овощам и грибам. Такой плов получается рассыпчатым, ароматным и не уступает классическому варианту.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain плов

Что понадобится для приготовления

200 г булгура

200 г шампиньонов

1 луковица

1 крупная морковь

2 зубчика чеснока

4 ст. л. растительного масла

0,5 ч. л. молотой зиры

0,5 ч. л. сушёного барбариса

4 веточки кинзы

соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить плов из булгура с грибами

Подготовка овощей. Нарежьте морковь длинной соломкой, лук — перьями. Обжарка лука. В казане или сковороде с толстым дном разогрейте масло, обжаривайте лук 3 минуты. Добавление моркови. Всыпьте морковь, зиру и барбарис, готовьте 7 минут, помешивая. Грибы и чеснок. Нарежьте шампиньоны ломтиками, чеснок измельчите. Добавьте в сковороду, обжаривайте ещё 5 минут. Булгур. Всыпьте крупу, приправьте солью и перцем, влейте 200 мл горячей воды, перемешайте. Томление. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне 20 минут, пока булгур не впитает воду. Подача. Готовый плов посыпьте рубленой кинзой.

Полезные советы

Булгур нельзя промывать перед приготовлением!

Для насыщенного вкуса можно добавить немного куркумы или копчёной паприки.

Хотите сделать плов сытнее? Добавьте кусочки баранины, индейки или курицы.

Этот плов — идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Он лёгкий, но сытный, ароматный, но несложный в приготовлении.

Уточнения

Булгу́р (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.



