Обжарил два раза, залил соусом — и всё, шедевр готов

Китайская кухня славится балансом вкусов, и это блюдо — яркий тому пример. Сладость мёда, острота имбиря, солёность соевого соуса и лёгкая карамелизация делают свинину невероятно нежной и ароматной. А если дать мясу замариноваться на ночь, вкус станет ещё глубже и насыщеннее.
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курица Терияки
Что понадобится для свинины в медовом соусе
600 г свиной шейки
3 см свежего имбиря (35-40 г)
4 зубчика чеснока (20 г)
3 ст. л. + 3 ст. л. соевого соуса (45 + 45 мл)
2 ст. л. устричного соуса (30 г)
1 ст. л. китайского кулинарного вина или белого виноградного вина (15 мл)
4 ст. л. кукурузного крахмала
2 ст. л. мёда (35 г)
0,5 ч. л. разрыхлителя для теста
0,3 ч. л. белого перца
1 ч. л. соли
масло для фритюра
зелёный лук для подачи
варёный рис для гарнира
Как приготовить свинину по-китайски
Маринад. Нарежьте мясо крупными кусками (примерно 10 см). Посолите, поперчите, добавьте разрыхлитель, влейте вино, 3 ст. л. соевого соуса и устричный соус. Перемешайте, добавьте крахмал, снова перемешайте. Оставьте в холодильнике минимум на 2 часа (лучше — на ночь).