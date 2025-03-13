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Обжарил два раза, залил соусом — и всё, шедевр готов

3:03
Еда

Китайская кухня славится балансом вкусов, и это блюдо — яркий тому пример. Сладость мёда, острота имбиря, солёность соевого соуса и лёгкая карамелизация делают свинину невероятно нежной и ароматной. А если дать мясу замариноваться на ночь, вкус станет ещё глубже и насыщеннее.

курица Терияки
Фото: freepik by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
курица Терияки

Что понадобится для свинины в медовом соусе

  • 600 г свиной шейки
  • 3 см свежего имбиря (35-40 г)
  • 4 зубчика чеснока (20 г)
  • 3 ст. л. + 3 ст. л. соевого соуса (45 + 45 мл)
  • 2 ст. л. устричного соуса (30 г)
  • 1 ст. л. китайского кулинарного вина или белого виноградного вина (15 мл)
  • 4 ст. л. кукурузного крахмала
  • 2 ст. л. мёда (35 г)
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя для теста
  • 0,3 ч. л. белого перца
  • 1 ч. л. соли
  • масло для фритюра
  • зелёный лук для подачи
  • варёный рис для гарнира

Как приготовить свинину по-китайски

  1. Маринад. Нарежьте мясо крупными кусками (примерно 10 см). Посолите, поперчите, добавьте разрыхлитель, влейте вино, 3 ст. л. соевого соуса и устричный соус. Перемешайте, добавьте крахмал, снова перемешайте. Оставьте в холодильнике минимум на 2 часа (лучше — на ночь).
  2. Подготовка. Чеснок измельчите, имбирь нарежьте соломкой.
  3. Первая обжарка. В воке разогрейте масло и порциями обжарьте мясо на среднем огне до лёгкой румяности. Выньте на тарелку.
  4. Вторая обжарка. Процедите масло, нагрейте на максимальном огне и снова обжарьте свинину до насыщенной золотистой корочки. Выложите на бумажные полотенца.
  5. Соус. В оставшемся масле обжарьте имбирь (20 секунд), затем чеснок (ещё 20 секунд). Влейте 200 мл воды, доведите до кипения, добавьте 3 ст. л. соевого соуса и мёд, уварите соус вдвое.
  6. Финальный штрих. Добавьте мясо в соус и быстро перемешивайте, пока оно полностью не покроется глазурью.
  7. Подача. Выложите свинину на тарелку, украсьте зелёным луком и подавайте с рисом.

Полезные советы

  • Чтобы вкус был насыщеннее, дайте мясу замариноваться хотя бы на 6 часов.
  • Если нет устричного соуса, можно заменить его рыбным.
  • Для пикантности в соус можно добавить немного острого перца или кунжутного масла.

Такое блюдо точно не задержится на тарелке — попробуйте, и вы сами в этом убедитесь!

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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