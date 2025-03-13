Обжарил два раза, залил соусом — и всё, шедевр готов

3:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Китайская кухня славится балансом вкусов, и это блюдо — яркий тому пример. Сладость мёда, острота имбиря, солёность соевого соуса и лёгкая карамелизация делают свинину невероятно нежной и ароматной. А если дать мясу замариноваться на ночь, вкус станет ещё глубже и насыщеннее.

Фото: freepik by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ курица Терияки

Что понадобится для свинины в медовом соусе

600 г свиной шейки

3 см свежего имбиря (35-40 г)

4 зубчика чеснока (20 г)

3 ст. л. + 3 ст. л. соевого соуса (45 + 45 мл)

2 ст. л. устричного соуса (30 г)

1 ст. л. китайского кулинарного вина или белого виноградного вина (15 мл)

4 ст. л. кукурузного крахмала

2 ст. л. мёда (35 г)

0,5 ч. л. разрыхлителя для теста

0,3 ч. л. белого перца

1 ч. л. соли

масло для фритюра

зелёный лук для подачи

варёный рис для гарнира

Как приготовить свинину по-китайски

Маринад. Нарежьте мясо крупными кусками (примерно 10 см). Посолите, поперчите, добавьте разрыхлитель, влейте вино, 3 ст. л. соевого соуса и устричный соус. Перемешайте, добавьте крахмал, снова перемешайте. Оставьте в холодильнике минимум на 2 часа (лучше — на ночь). Подготовка. Чеснок измельчите, имбирь нарежьте соломкой. Первая обжарка. В воке разогрейте масло и порциями обжарьте мясо на среднем огне до лёгкой румяности. Выньте на тарелку. Вторая обжарка. Процедите масло, нагрейте на максимальном огне и снова обжарьте свинину до насыщенной золотистой корочки. Выложите на бумажные полотенца. Соус. В оставшемся масле обжарьте имбирь (20 секунд), затем чеснок (ещё 20 секунд). Влейте 200 мл воды, доведите до кипения, добавьте 3 ст. л. соевого соуса и мёд, уварите соус вдвое. Финальный штрих. Добавьте мясо в соус и быстро перемешивайте, пока оно полностью не покроется глазурью. Подача. Выложите свинину на тарелку, украсьте зелёным луком и подавайте с рисом.

Полезные советы

Чтобы вкус был насыщеннее, дайте мясу замариноваться хотя бы на 6 часов.

Если нет устричного соуса, можно заменить его рыбным.

Для пикантности в соус можно добавить немного острого перца или кунжутного масла.

Такое блюдо точно не задержится на тарелке — попробуйте, и вы сами в этом убедитесь!

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.



