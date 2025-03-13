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Корейская пицца удивляет: просто попробуйте — и вам уже не захочется спорить о названии

2:18
Еда

Если вы ещё не пробовали корейский "хэмуль пхаджен", то самое время это исправить. Да, слово "пицца" в названии слегка вводит в заблуждение — на деле это нечто среднее между блинами, омлетом и морепродуктами на сковороде. В любом случае, блюдо получается невероятно вкусным, сытным и простым в приготовлении.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Что понадобится для корейской пиццы с морепродуктами

  • 8 яиц
  • 0,5 стакана муки
  • 100 г сырых креветок
  • 200 г филе кальмара
  • 1 маленький сладкий красный перец
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 пучок зелёного лука
  • 2 ст. л. растительного масла
  • соль по вкусу

Как приготовить корейскую "пиццу"

  1. Подготовьте морепродукты. С кальмара снимите плёнку и удалите хитиновую пластину, нарежьте тонкой соломкой. У креветок снимите панцири, сделайте надрез вдоль спинки, удалите кишечную вену, затем разрежьте пополам.
  2. Овощи. Перец нарежьте кружочками, чеснок измельчите.
  3. Жарим основу. В большой сковороде разогрейте масло, разложите перья зелёного лука, сверху — кружки перца. Обжаривайте 5 минут на среднем огне.
  4. Добавляем морепродукты. Выложите поверх овощей кальмары и креветки, не перемешивая. Готовьте ещё 3 минуты.
  5. Яичная смесь. Взбейте яйца с мукой и солью, затем залейте содержимое сковороды. Готовьте под крышкой 7-10 минут, пока омлет полностью не схватится.
  6. Подавайте горячим!

Полезные советы

  • Если не хочется возиться с морепродуктами по отдельности, просто возьмите готовый замороженный морской коктейль (разморозьте его заранее, чтобы не было лишней жидкости).
  • Для большей насыщенности можно добавить немного соевого соуса в яичную смесь.
  • Лучше всего это блюдо сочетается с пикантным соусом: попробуйте подать его с кимчи или соусом на основе соевого соуса и кунжутного масла.

Кто бы мог подумать, что омлет может быть таким интересным? Попробуйте и решите сами, что это — пицца, блин или просто что-то очень вкусное!

Уточнения

Пи́цца  — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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