Рубить курицу оказалось не так сложно, как пытаться устоять перед этими котлетами

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти котлеты — настоящий уют на тарелке. В отличие от обычных, они готовятся из рублёного ножом филе, благодаря чему получаются сочными и нежными. Подавать их лучше всего с картофельным пюре, но, честно говоря, они хороши даже без гарнира. А если нужно приготовить сразу много, можно быстро обжарить их на сковороде, а затем довести до готовности в духовке.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Что понадобится для 4 порций

600 г филе куриной грудки,

150 г белого батона,

100 мл сливок (20%),

1 большая луковица (200 г),

2 зубчика чеснока (10 г),

50-70 г муки,

растительное или топлёное масло,

соль, смесь свежемолотых перцев,

картофельное пюре (для подачи).

Как приготовить рублёные котлеты

Подготовьте хлеб. Обрежьте корки, мякиш нарежьте и залейте сливками. Порубите мясо. Нарежьте грудку пластами, затем кубиками и порубите в фарш острым ножом. Посолите и поперчите. Готовим луковое пюре. Лук и чеснок нарежьте, обжарьте 5 минут на сильном огне. Измельчите блендером с хлебом и сливками. Смешайте фарш. Соедините мясо с луковой смесью, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 1 час. Формируйте котлеты. Разделите фарш на порции по 100 г, обваляйте в подсоленной муке. Жарьте. Обжаривайте на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны (10 минут). Затем накройте крышкой, уменьшите огонь и готовьте ещё 5-7 минут.

Если хотите приготовить сразу много, доведите котлеты до румяности на сковороде, а затем отправьте в духовку при 180°C на 10 минут.

Полезные советы

Никогда не используйте мясорубку — только нож! Так котлеты останутся сочными.

Добавьте в фарш немного укропа — это придаст аромат и лёгкость.

Если хочется более сливочного вкуса, можно заменить часть растительного масла топлёным.

Попробуйте эти котлеты, и вы больше никогда не захотите обычный куриный фарш!

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога, приготовленное без применения какого-либо соуса.



Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

