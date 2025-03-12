Рубить курицу оказалось не так сложно, как пытаться устоять перед этими котлетами

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2:16
Еда

Эти котлеты — настоящий уют на тарелке. В отличие от обычных, они готовятся из рублёного ножом филе, благодаря чему получаются сочными и нежными. Подавать их лучше всего с картофельным пюре, но, честно говоря, они хороши даже без гарнира. А если нужно приготовить сразу много, можно быстро обжарить их на сковороде, а затем довести до готовности в духовке.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Что понадобится для 4 порций

  • 600 г филе куриной грудки,
  • 150 г белого батона,
  • 100 мл сливок (20%),
  • 1 большая луковица (200 г),
  • 2 зубчика чеснока (10 г),
  • 50-70 г муки,
  • растительное или топлёное масло,
  • соль, смесь свежемолотых перцев,
  • картофельное пюре (для подачи).

Как приготовить рублёные котлеты

  1. Подготовьте хлеб. Обрежьте корки, мякиш нарежьте и залейте сливками.
  2. Порубите мясо. Нарежьте грудку пластами, затем кубиками и порубите в фарш острым ножом. Посолите и поперчите.
  3. Готовим луковое пюре. Лук и чеснок нарежьте, обжарьте 5 минут на сильном огне. Измельчите блендером с хлебом и сливками.
  4. Смешайте фарш. Соедините мясо с луковой смесью, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 1 час.
  5. Формируйте котлеты. Разделите фарш на порции по 100 г, обваляйте в подсоленной муке.
  6. Жарьте. Обжаривайте на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны (10 минут). Затем накройте крышкой, уменьшите огонь и готовьте ещё 5-7 минут.

Если хотите приготовить сразу много, доведите котлеты до румяности на сковороде, а затем отправьте в духовку при 180°C на 10 минут.

Полезные советы

  • Никогда не используйте мясорубку — только нож! Так котлеты останутся сочными.
  • Добавьте в фарш немного укропа — это придаст аромат и лёгкость.
  • Если хочется более сливочного вкуса, можно заменить часть растительного масла топлёным.

Попробуйте эти котлеты, и вы больше никогда не захотите обычный куриный фарш!

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога, приготовленное без применения какого-либо соуса.

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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