Рубить курицу оказалось не так сложно, как пытаться устоять перед этими котлетами

Эти котлеты — настоящий уют на тарелке. В отличие от обычных, они готовятся из рублёного ножом филе, благодаря чему получаются сочными и нежными. Подавать их лучше всего с картофельным пюре, но, честно говоря, они хороши даже без гарнира. А если нужно приготовить сразу много, можно быстро обжарить их на сковороде, а затем довести до готовности в духовке.
Если хотите приготовить сразу много, доведите котлеты до румяности на сковороде, а затем отправьте в духовку при 180°C на 10 минут.
Попробуйте эти котлеты, и вы больше никогда не захотите обычный куриный фарш!
Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога, приготовленное без применения какого-либо соуса.
Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).
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