Индейка по-французски: название обманчивое, а вкус настоящий

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт не имеет к Франции никакого отношения, но это не мешает ему быть одним из самых популярных способов запечь мясо. Вместо привычной свинины здесь используется индейка — она получается более нежной и сочной, особенно с грибами, помидорами и расплавленным сыром. Отличный вариант для семейного ужина или романтического вечера с бокалом вина!

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая куриная грудка с овощами

Что понадобится для индейки по-французски

400 г индейки (грудка)

200 г свежих шампиньонов

100 г репчатого лука

150 г помидоров

70 г твёрдого сыра

70 г сметаны (15%)

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. соли

1 ч. л. чёрного перца

1 ч. л. прованских трав

Как приготовить индейку по-французски

Подготовьте мясо. Нарежьте индейку порционными кусочками, слегка отбейте, посолите, поперчите, смажьте маслом и приправьте травами. Выложите в форму для запекания. Обжарьте грибы и лук. Нарежьте лук полукольцами, грибы — небольшими кусочками. Обжаривайте на сковороде с ложкой масла до золотистого цвета. Добавьте соль, перец и сметану, перемешайте. Соберите блюдо. На кусочки индейки выложите грибную смесь, затем кружочки помидоров. Посыпьте сыром. Натрите сыр на мелкой тёрке и равномерно распределите по заготовкам. Запекайте. Отправьте в духовку, разогретую до 180°С, на 30-40 минут, пока сырная корочка не подрумянится.

Блюдо можно подавать с картофелем, салатом или просто так — вкус будет великолепным в любом случае!

Полезные советы

В сезон помидоров лучше использовать мясистые сорта, например "сливки" или черри.

Если в процессе приготовления выделилось много сока, можно загустить его крахмалом и сделать соус.

Курицу тоже можно приготовить по этому рецепту, главное — не пересушить мясо.

Попробуйте этот вариант — и, возможно, вы забудете про свинину по-французски!

Уточнения

Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.

