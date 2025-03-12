Индейка по-французски: название обманчивое, а вкус настоящий

Этот рецепт не имеет к Франции никакого отношения, но это не мешает ему быть одним из самых популярных способов запечь мясо. Вместо привычной свинины здесь используется индейка — она получается более нежной и сочной, особенно с грибами, помидорами и расплавленным сыром. Отличный вариант для семейного ужина или романтического вечера с бокалом вина!
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Запечённая куриная грудка с овощами
Что понадобится для индейки по-французски
400 г индейки (грудка)
200 г свежих шампиньонов
100 г репчатого лука
150 г помидоров
70 г твёрдого сыра
70 г сметаны (15%)
2 ст. л. растительного масла
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. соли
1 ч. л. чёрного перца
1 ч. л. прованских трав
Как приготовить индейку по-французски
Подготовьте мясо. Нарежьте индейку порционными кусочками, слегка отбейте, посолите, поперчите, смажьте маслом и приправьте травами. Выложите в форму для запекания.
Обжарьте грибы и лук. Нарежьте лук полукольцами, грибы — небольшими кусочками. Обжаривайте на сковороде с ложкой масла до золотистого цвета. Добавьте соль, перец и сметану, перемешайте.
Соберите блюдо. На кусочки индейки выложите грибную смесь, затем кружочки помидоров.
Посыпьте сыром. Натрите сыр на мелкой тёрке и равномерно распределите по заготовкам.
Запекайте. Отправьте в духовку, разогретую до 180°С, на 30-40 минут, пока сырная корочка не подрумянится.
Блюдо можно подавать с картофелем, салатом или просто так — вкус будет великолепным в любом случае!
Полезные советы
В сезон помидоров лучше использовать мясистые сорта, например "сливки" или черри.
Если в процессе приготовления выделилось много сока, можно загустить его крахмалом и сделать соус.
Курицу тоже можно приготовить по этому рецепту, главное — не пересушить мясо.
Попробуйте этот вариант — и, возможно, вы забудете про свинину по-французски!
Уточнения
Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.