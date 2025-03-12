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Индейка по-французски: название обманчивое, а вкус настоящий

2:18
Еда

Этот рецепт не имеет к Франции никакого отношения, но это не мешает ему быть одним из самых популярных способов запечь мясо. Вместо привычной свинины здесь используется индейка — она получается более нежной и сочной, особенно с грибами, помидорами и расплавленным сыром. Отличный вариант для семейного ужина или романтического вечера с бокалом вина!

Запечённая куриная грудка с овощами
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённая куриная грудка с овощами

Что понадобится для индейки по-французски

  • 400 г индейки (грудка)
  • 200 г свежих шампиньонов
  • 100 г репчатого лука
  • 150 г помидоров
  • 70 г твёрдого сыра
  • 70 г сметаны (15%)
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. чёрного перца
  • 1 ч. л. прованских трав

Как приготовить индейку по-французски

  1. Подготовьте мясо. Нарежьте индейку порционными кусочками, слегка отбейте, посолите, поперчите, смажьте маслом и приправьте травами. Выложите в форму для запекания.
  2. Обжарьте грибы и лук. Нарежьте лук полукольцами, грибы — небольшими кусочками. Обжаривайте на сковороде с ложкой масла до золотистого цвета. Добавьте соль, перец и сметану, перемешайте.
  3. Соберите блюдо. На кусочки индейки выложите грибную смесь, затем кружочки помидоров.
  4. Посыпьте сыром. Натрите сыр на мелкой тёрке и равномерно распределите по заготовкам.
  5. Запекайте. Отправьте в духовку, разогретую до 180°С, на 30-40 минут, пока сырная корочка не подрумянится.

Блюдо можно подавать с картофелем, салатом или просто так — вкус будет великолепным в любом случае!

Полезные советы

  • В сезон помидоров лучше использовать мясистые сорта, например "сливки" или черри.
  • Если в процессе приготовления выделилось много сока, можно загустить его крахмалом и сделать соус.
  • Курицу тоже можно приготовить по этому рецепту, главное — не пересушить мясо.

Попробуйте этот вариант — и, возможно, вы забудете про свинину по-французски!

Уточнения

Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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