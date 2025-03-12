Готовил подливу к макаронам — в итоге макароны остались, а подлива исчезла

Подлива из свинины — это не просто дополнение к гарниру, а полноценное блюдо, которое может стать главным героем ужина. Она прекрасно сочетается с гречкой, макаронами, картофельным пюре, а если подать её на ломте поджаренного хлеба, получится простой, но невероятно вкусный перекус.
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Подлива
Что понадобится для приготовления
500-600 г свиной мякоти (лопатка, вырезка или шея)
1 л бульона (мясного или овощного) или воды
3 средние луковицы (300 г)
4 зубчика чеснока (20 г)
4 ст. л. муки (60 г)
4 ст. л. растительного масла (60 г)
1 ст. л. молотой паприки
соль, смесь свежемолотых перцев — по вкусу
Как приготовить вкусную подливу из свинины
Жарим лук и чеснок. Нарежьте их мелко, разогрейте 2 ст. л. масла в сковороде и обжаривайте на среднем огне 10 минут, периодически помешивая.
Готовим мясо. Нарежьте свинину брусочками 5x2x2 см, посолите и поперчите. В миске смешайте муку с паприкой и обваляйте в ней мясо.
Обжариваем свинину. Добавьте в сковороду ещё масла, разогрейте его на сильном огне и выложите мясо. Жарьте 6 минут, помешивая, до румяной корочки.
Готовим основу подливы. Добавьте оставшуюся муку и паприку, обжаривайте ещё 30 секунд. Снимите сковороду с огня, влейте бульон или воду, тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
Тушим подливу. Верните сковороду на огонь, доведите до кипения, затем накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и томите 30 минут.
В итоге получается густая, ароматная подлива с нежными кусочками мяса, которая прекрасно дополнит любой гарнир.
Полезные советы
Чтобы свинина была ещё мягче, можно замариновать её перед приготовлением в небольшом количестве горчицы.
Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте в подливу немного томатной пасты или сметаны.
По этому же рецепту можно приготовить подливу из курицы или говядины, но для говядины потребуется больше времени на тушение.
Это блюдо — настоящая находка для тех, кто любит сытные домашние ужины. Попробуйте, и оно точно станет одним из ваших любимых!
Уточнения
Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда. Французский кулинарный термин для обозначения подливки — jus: в меню «стейк au jus» означает «стейк с подливкой».