Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый быстрый микроскоп в мире: раскрыта тайна квантовых частиц
Мама Шамана благословила сына на союз с Екатериной Мизулиной
Стратегическая автономия Евросоюза: кто возьмёт на себя бремя оборонных расходов
У меня есть всё: Муцениеце подробно рассказала о талантах дочери, но отказалась говорить о сыне
Миллионы за откровения: сколько Седокова запросила за интервью о смерти бывшего мужа
Кардинальные перемены: Инстасамка отказалась от девичьей фамилии
Билеты на концерт Паулса в Латвии поступили в продажу: маэстро узнал об этом последним
Простой наряд или хит сезона? Как Наоми Уоттс превращает банальные вещи в фурор
Лазерная игрушка — развлечение или жестокая шутка? Вся правда о её влиянии на кошек

Готовил подливу к макаронам — в итоге макароны остались, а подлива исчезла

2:34
Еда

Подлива из свинины — это не просто дополнение к гарниру, а полноценное блюдо, которое может стать главным героем ужина. Она прекрасно сочетается с гречкой, макаронами, картофельным пюре, а если подать её на ломте поджаренного хлеба, получится простой, но невероятно вкусный перекус.

Подлива
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Подлива

Что понадобится для приготовления

  • 500-600 г свиной мякоти (лопатка, вырезка или шея)
  • 1 л бульона (мясного или овощного) или воды
  • 3 средние луковицы (300 г)
  • 4 зубчика чеснока (20 г)
  • 4 ст. л. муки (60 г)
  • 4 ст. л. растительного масла (60 г)
  • 1 ст. л. молотой паприки
  • соль, смесь свежемолотых перцев — по вкусу

Как приготовить вкусную подливу из свинины

  1. Жарим лук и чеснок. Нарежьте их мелко, разогрейте 2 ст. л. масла в сковороде и обжаривайте на среднем огне 10 минут, периодически помешивая.
  2. Готовим мясо. Нарежьте свинину брусочками 5x2x2 см, посолите и поперчите. В миске смешайте муку с паприкой и обваляйте в ней мясо.
  3. Обжариваем свинину. Добавьте в сковороду ещё масла, разогрейте его на сильном огне и выложите мясо. Жарьте 6 минут, помешивая, до румяной корочки.
  4. Готовим основу подливы. Добавьте оставшуюся муку и паприку, обжаривайте ещё 30 секунд. Снимите сковороду с огня, влейте бульон или воду, тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
  5. Тушим подливу. Верните сковороду на огонь, доведите до кипения, затем накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и томите 30 минут.

В итоге получается густая, ароматная подлива с нежными кусочками мяса, которая прекрасно дополнит любой гарнир.

Полезные советы

  • Чтобы свинина была ещё мягче, можно замариновать её перед приготовлением в небольшом количестве горчицы.
  • Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте в подливу немного томатной пасты или сметаны.
  • По этому же рецепту можно приготовить подливу из курицы или говядины, но для говядины потребуется больше времени на тушение.

Это блюдо — настоящая находка для тех, кто любит сытные домашние ужины. Попробуйте, и оно точно станет одним из ваших любимых!

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда. Французский кулинарный термин для обозначения подливки — jus: в меню «стейк au jus» означает «стейк с подливкой».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Экономика и бизнес
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции Аудио 
Этот сорт огурцов даёт ведра урожая уже через 40 дней
Садоводство, цветоводство
Этот сорт огурцов даёт ведра урожая уже через 40 дней
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
В состав РФ? Что делать с украинскими Сумами после освобождения Курской области Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Последние материалы
У меня есть всё: Муцениеце подробно рассказала о талантах дочери, но отказалась говорить о сыне
Миллионы за откровения: сколько Седокова запросила за интервью о смерти бывшего мужа
В состав РФ? Что делать с украинскими Сумами после освобождения Курской области
Готовил подливу к макаронам — в итоге макароны остались, а подлива исчезла
Кардинальные перемены: Инстасамка отказалась от девичьей фамилии
Билеты на концерт Паулса в Латвии поступили в продажу: маэстро узнал об этом последним
Простой наряд или хит сезона? Как Наоми Уоттс превращает банальные вещи в фурор
Лазерная игрушка — развлечение или жестокая шутка? Вся правда о её влиянии на кошек
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Как выпекать без бумаги для выпечки? 4 кулинарных лайфхака, которые работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.