Готовил подливу к макаронам — в итоге макароны остались, а подлива исчезла

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Подлива из свинины — это не просто дополнение к гарниру, а полноценное блюдо, которое может стать главным героем ужина. Она прекрасно сочетается с гречкой, макаронами, картофельным пюре, а если подать её на ломте поджаренного хлеба, получится простой, но невероятно вкусный перекус.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Подлива

Что понадобится для приготовления

500-600 г свиной мякоти (лопатка, вырезка или шея)

1 л бульона (мясного или овощного) или воды

3 средние луковицы (300 г)

4 зубчика чеснока (20 г)

4 ст. л. муки (60 г)

4 ст. л. растительного масла (60 г)

1 ст. л. молотой паприки

соль, смесь свежемолотых перцев — по вкусу

Как приготовить вкусную подливу из свинины

Жарим лук и чеснок. Нарежьте их мелко, разогрейте 2 ст. л. масла в сковороде и обжаривайте на среднем огне 10 минут, периодически помешивая. Готовим мясо. Нарежьте свинину брусочками 5x2x2 см, посолите и поперчите. В миске смешайте муку с паприкой и обваляйте в ней мясо. Обжариваем свинину. Добавьте в сковороду ещё масла, разогрейте его на сильном огне и выложите мясо. Жарьте 6 минут, помешивая, до румяной корочки. Готовим основу подливы. Добавьте оставшуюся муку и паприку, обжаривайте ещё 30 секунд. Снимите сковороду с огня, влейте бульон или воду, тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Тушим подливу. Верните сковороду на огонь, доведите до кипения, затем накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и томите 30 минут.

В итоге получается густая, ароматная подлива с нежными кусочками мяса, которая прекрасно дополнит любой гарнир.

Полезные советы

Чтобы свинина была ещё мягче, можно замариновать её перед приготовлением в небольшом количестве горчицы.

Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте в подливу немного томатной пасты или сметаны.

По этому же рецепту можно приготовить подливу из курицы или говядины, но для говядины потребуется больше времени на тушение.

Это блюдо — настоящая находка для тех, кто любит сытные домашние ужины. Попробуйте, и оно точно станет одним из ваших любимых!

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда. Французский кулинарный термин для обозначения подливки — jus: в меню «стейк au jus» означает «стейк с подливкой».



