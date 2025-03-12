Поставил в духовку и забыл — а потом удивился, как вкусно получилось

Этот рецепт доказывает, что простые ингредиенты могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр. Глиняный горшочек творит чудеса, но, чтобы блюдо получилось по-настоящему вкусным, нужно правильно подготовить все продукты.
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Обжарка картофеля. Нарежьте картошку кубиками, обсушите салфетками. Разогрейте 2-3 ст. л. масла и обжаривайте ломтики 5 минут на среднем огне до румяной корочки.
Обжарка грибов. Переложите картофель в миску, а в той же сковороде обжарьте грибы 5 минут, пока не выпарится влага и не появится золотистая корочка.
Готовим лук. В оставшемся масле пассеруйте лук 4 минуты до прозрачности.
Делаем соус. Чеснок пропустите через пресс, смешайте со сметаной, добавьте 50-100 мл воды, соль, мускатный орех и перец.
Сборка блюда. В горшочки выложите слоями: лук, грибы, картошку, снова грибы и лук, немного посолите и поперчите. Залейте сметанным соусом.
Запекание. Посыпьте натёртым сыром, накройте крышками и отправьте в холодную духовку. Установите температуру 180°С, запекайте 30 минут.
Финальный штрих. Снимите крышки и оставьте в духовке ещё на 7-10 минут, пока сыр не подрумянится.
Полезные советы
Если используете лесные грибы, предварительно отварите их.
Сушёные грибы можно размолоть в порошок и добавить в сметанный соус для насыщенного вкуса.
Для яркости добавьте в блюдо немного зелени или молотого сушёного чеснока.
Блюдо получается ароматным, насыщенным и идеально подходит для уютного домашнего ужина!
Уточнения
Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые. Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.