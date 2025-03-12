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Поставил в духовку и забыл — а потом удивился, как вкусно получилось

2:34
Еда

Этот рецепт доказывает, что простые ингредиенты могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр. Глиняный горшочек творит чудеса, но, чтобы блюдо получилось по-настоящему вкусным, нужно правильно подготовить все продукты.

Шампиньоны запеченные
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шампиньоны запеченные

Ингредиенты на 4 порции

  • 700 г картофеля
  • 350 г свежих шампиньонов
  • 100 г репчатого лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 200 г сметаны (20%)
  • 100 г полутвёрдого сыра
  • Соль, чёрный перец, мускатный орех — по вкусу

Как приготовить картошку с грибами в горшочках

  1. Подготовка ингредиентов. Грибы оботрите влажной салфеткой, нарежьте: ножки пополам, шляпки — пластинами. Лук очистите и нарежьте четвертинками колец.
  2. Обжарка картофеля. Нарежьте картошку кубиками, обсушите салфетками. Разогрейте 2-3 ст. л. масла и обжаривайте ломтики 5 минут на среднем огне до румяной корочки.
  3. Обжарка грибов. Переложите картофель в миску, а в той же сковороде обжарьте грибы 5 минут, пока не выпарится влага и не появится золотистая корочка.
  4. Готовим лук. В оставшемся масле пассеруйте лук 4 минуты до прозрачности.
  5. Делаем соус. Чеснок пропустите через пресс, смешайте со сметаной, добавьте 50-100 мл воды, соль, мускатный орех и перец.
  6. Сборка блюда. В горшочки выложите слоями: лук, грибы, картошку, снова грибы и лук, немного посолите и поперчите. Залейте сметанным соусом.
  7. Запекание. Посыпьте натёртым сыром, накройте крышками и отправьте в холодную духовку. Установите температуру 180°С, запекайте 30 минут.
  8. Финальный штрих. Снимите крышки и оставьте в духовке ещё на 7-10 минут, пока сыр не подрумянится.

Полезные советы

  • Если используете лесные грибы, предварительно отварите их.
  • Сушёные грибы можно размолоть в порошок и добавить в сметанный соус для насыщенного вкуса.
  • Для яркости добавьте в блюдо немного зелени или молотого сушёного чеснока.

Блюдо получается ароматным, насыщенным и идеально подходит для уютного домашнего ужина!

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые. Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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