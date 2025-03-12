Поставил в духовку и забыл — а потом удивился, как вкусно получилось

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт доказывает, что простые ингредиенты могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр. Глиняный горшочек творит чудеса, но, чтобы блюдо получилось по-настоящему вкусным, нужно правильно подготовить все продукты.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шампиньоны запеченные

Ингредиенты на 4 порции

700 г картофеля

350 г свежих шампиньонов

100 г репчатого лука

2 зубчика чеснока

4 ст. л. растительного масла

200 г сметаны (20%)

100 г полутвёрдого сыра

Соль, чёрный перец, мускатный орех — по вкусу

Как приготовить картошку с грибами в горшочках

Подготовка ингредиентов. Грибы оботрите влажной салфеткой, нарежьте: ножки пополам, шляпки — пластинами. Лук очистите и нарежьте четвертинками колец. Обжарка картофеля. Нарежьте картошку кубиками, обсушите салфетками. Разогрейте 2-3 ст. л. масла и обжаривайте ломтики 5 минут на среднем огне до румяной корочки. Обжарка грибов. Переложите картофель в миску, а в той же сковороде обжарьте грибы 5 минут, пока не выпарится влага и не появится золотистая корочка. Готовим лук. В оставшемся масле пассеруйте лук 4 минуты до прозрачности. Делаем соус. Чеснок пропустите через пресс, смешайте со сметаной, добавьте 50-100 мл воды, соль, мускатный орех и перец. Сборка блюда. В горшочки выложите слоями: лук, грибы, картошку, снова грибы и лук, немного посолите и поперчите. Залейте сметанным соусом. Запекание. Посыпьте натёртым сыром, накройте крышками и отправьте в холодную духовку. Установите температуру 180°С, запекайте 30 минут. Финальный штрих. Снимите крышки и оставьте в духовке ещё на 7-10 минут, пока сыр не подрумянится.

Полезные советы

Если используете лесные грибы, предварительно отварите их.

Сушёные грибы можно размолоть в порошок и добавить в сметанный соус для насыщенного вкуса.

Для яркости добавьте в блюдо немного зелени или молотого сушёного чеснока.

Блюдо получается ароматным, насыщенным и идеально подходит для уютного домашнего ужина!

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые. Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

