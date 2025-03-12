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Хотел сделать ужин попроще — теперь готовлю эту лазанью каждый день

2:26
Еда

Любите лазанью, но не хотите возиться с тестом? Тонкий лаваш — идеальная замена классическим листам. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить овощную лазанью с насыщенным томатным соусом, а также поделимся секретами, которые сделают её ещё вкуснее.

Лазанья
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазанья

Что понадобится

  • 300 г тонкого лаваша
  • 1 баклажан
  • 2 кабачка
  • 3 помидора
  • 1 красный лук
  • 4 зубчика чеснока
  • 400 г томатного соуса
  • 200 мл томатного сока
  • 100 г моцареллы
  • растительное масло, соль, перец по вкусу

Как приготовить овощную лазанью из лаваша

  1. Подготовьте лаваш. Разогрейте духовку до 180°С. Нарежьте лаваш прямоугольниками, чтобы они идеально входили в форму для запекания.
  2. Приготовьте соус. Обжарьте натёртый чеснок на ложке масла, затем влейте томатный соус и сок. Доведите до кипения, добавьте соль и перец. Варите 5-7 минут.
  3. Подготовьте овощи. Лук нарежьте перьями, помидоры — тонкими кружками. Баклажан и кабачки тоже нарежьте кружками и обжарьте с двух сторон.
  4. Соберите лазанью. На дно формы выложите слой томатного соуса, затем 3-4 куска лаваша. Далее идут овощи, снова соус и лаваш. Повторяйте, пока не закончатся продукты. Последний слой — только лаваш и соус.
  5. Запекайте. Закройте форму фольгой, поставьте в духовку на 15 минут. Затем уберите фольгу, посыпьте натёртой моцареллой и запекайте ещё 15 минут, пока сыр не расплавится.

Лазанья из лаваша получается нежной, ароматной и сытной. А главное — её можно легко адаптировать, добавляя разные начинки!

Полезные советы

  • Удобнее всего резать лаваш не ножом, а ножницами.
  • Если кладёте целый лист лаваша, перед последним слоем соуса разрежьте лазанью на порции — так соус лучше пропитает все слои.
  • Хотите добавить больше вкуса? Пробуйте разные виды сыра: рикотту, сулугуни или даже чеддер.

Эта лазанья — идеальный вариант для семейного ужина. Попробуйте, и она точно станет любимым рецептом!

Уточнения

Лаза́нья — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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