Хотел сделать ужин попроще — теперь готовлю эту лазанью каждый день

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите лазанью, но не хотите возиться с тестом? Тонкий лаваш — идеальная замена классическим листам. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить овощную лазанью с насыщенным томатным соусом, а также поделимся секретами, которые сделают её ещё вкуснее.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лазанья

Что понадобится

300 г тонкого лаваша

1 баклажан

2 кабачка

3 помидора

1 красный лук

4 зубчика чеснока

400 г томатного соуса

200 мл томатного сока

100 г моцареллы

растительное масло, соль, перец по вкусу

Как приготовить овощную лазанью из лаваша

Подготовьте лаваш. Разогрейте духовку до 180°С. Нарежьте лаваш прямоугольниками, чтобы они идеально входили в форму для запекания. Приготовьте соус. Обжарьте натёртый чеснок на ложке масла, затем влейте томатный соус и сок. Доведите до кипения, добавьте соль и перец. Варите 5-7 минут. Подготовьте овощи. Лук нарежьте перьями, помидоры — тонкими кружками. Баклажан и кабачки тоже нарежьте кружками и обжарьте с двух сторон. Соберите лазанью. На дно формы выложите слой томатного соуса, затем 3-4 куска лаваша. Далее идут овощи, снова соус и лаваш. Повторяйте, пока не закончатся продукты. Последний слой — только лаваш и соус. Запекайте. Закройте форму фольгой, поставьте в духовку на 15 минут. Затем уберите фольгу, посыпьте натёртой моцареллой и запекайте ещё 15 минут, пока сыр не расплавится.

Лазанья из лаваша получается нежной, ароматной и сытной. А главное — её можно легко адаптировать, добавляя разные начинки!

Полезные советы

Удобнее всего резать лаваш не ножом, а ножницами.

Если кладёте целый лист лаваша, перед последним слоем соуса разрежьте лазанью на порции — так соус лучше пропитает все слои.

Хотите добавить больше вкуса? Пробуйте разные виды сыра: рикотту, сулугуни или даже чеддер.

Эта лазанья — идеальный вариант для семейного ужина. Попробуйте, и она точно станет любимым рецептом!

Уточнения

Лаза́нья — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

