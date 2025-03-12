Хотел сделать ужин попроще — теперь готовлю эту лазанью каждый день

Любите лазанью, но не хотите возиться с тестом? Тонкий лаваш — идеальная замена классическим листам. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить овощную лазанью с насыщенным томатным соусом, а также поделимся секретами, которые сделают её ещё вкуснее.
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазанья
Что понадобится
300 г тонкого лаваша
1 баклажан
2 кабачка
3 помидора
1 красный лук
4 зубчика чеснока
400 г томатного соуса
200 мл томатного сока
100 г моцареллы
растительное масло, соль, перец по вкусу
Как приготовить овощную лазанью из лаваша
Подготовьте лаваш. Разогрейте духовку до 180°С. Нарежьте лаваш прямоугольниками, чтобы они идеально входили в форму для запекания.
Приготовьте соус. Обжарьте натёртый чеснок на ложке масла, затем влейте томатный соус и сок. Доведите до кипения, добавьте соль и перец. Варите 5-7 минут.
Подготовьте овощи. Лук нарежьте перьями, помидоры — тонкими кружками. Баклажан и кабачки тоже нарежьте кружками и обжарьте с двух сторон.
Соберите лазанью. На дно формы выложите слой томатного соуса, затем 3-4 куска лаваша. Далее идут овощи, снова соус и лаваш. Повторяйте, пока не закончатся продукты. Последний слой — только лаваш и соус.
Запекайте. Закройте форму фольгой, поставьте в духовку на 15 минут. Затем уберите фольгу, посыпьте натёртой моцареллой и запекайте ещё 15 минут, пока сыр не расплавится.
Лазанья из лаваша получается нежной, ароматной и сытной. А главное — её можно легко адаптировать, добавляя разные начинки!
Полезные советы
Удобнее всего резать лаваш не ножом, а ножницами.
Если кладёте целый лист лаваша, перед последним слоем соуса разрежьте лазанью на порции — так соус лучше пропитает все слои.
Хотите добавить больше вкуса? Пробуйте разные виды сыра: рикотту, сулугуни или даже чеддер.
Эта лазанья — идеальный вариант для семейного ужина. Попробуйте, и она точно станет любимым рецептом!
Уточнения
Лаза́нья — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.