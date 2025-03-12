Легче не бывает: кекс, который даже не нужно доставать из кружки

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите чего-то сладкого, но нет времени возиться с тестом? Кекс в кружке — это идеальный вариант для быстрого десерта. Всего 5 минут, минимальный набор ингредиентов — и у вас на столе ароматная выпечка, приготовленная в микроволновке.

Фото: freepik is licensed under public domain Шоколадный кекс с цукатами и глазурью

Что понадобится для кекса в кружке

1 крупное яйцо

3 ст. л. сахара

3 капли ванильного экстракта

щепотка соли

3 ст. л. молока

3 ст. л. растительного масла

4 ст. л. муки

2 ст. л. порошка какао

Как приготовить кекс в кружке

Возьмите кружку объёмом не менее 200 мл, подходящую для микроволновки. Вбейте яйцо, добавьте сахар, ваниль и щепотку соли. Влейте молоко и масло, перемешайте. Просейте муку с какао, затем добавьте их в кружку. Перемешайте до однородности. Протрите края кружки, поставьте её в микроволновку на максимальную мощность. Готовьте 2-3 минуты. Осторожно достаньте кекс, дайте ему немного остыть.

Можно есть прямо из кружки, а можно украсить ягодным или шоколадным сиропом, мороженым или миндальными лепестками.

Полезные советы

Ванильный экстракт можно заменить на ванильный сахар или вовсе исключить.

Хотите более насыщенный шоколадный вкус? Добавьте ещё ложку какао.

Если хочется приготовить большую порцию, увеличьте ингредиенты в 3-4 раза и запекайте в духовке при 170 °C в течение 20-30 минут.

Этот десерт идеален, когда хочется сладкого прямо сейчас. Просто поставьте чайник — кекс уже готов!

Уточнения

Кекс — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.



