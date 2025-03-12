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Легче не бывает: кекс, который даже не нужно доставать из кружки

1:48
Еда

Хотите чего-то сладкого, но нет времени возиться с тестом? Кекс в кружке — это идеальный вариант для быстрого десерта. Всего 5 минут, минимальный набор ингредиентов — и у вас на столе ароматная выпечка, приготовленная в микроволновке.

Шоколадный кекс с цукатами и глазурью
Фото: freepik is licensed under public domain
Шоколадный кекс с цукатами и глазурью

Что понадобится для кекса в кружке

  • 1 крупное яйцо
  • 3 ст. л. сахара
  • 3 капли ванильного экстракта
  • щепотка соли
  • 3 ст. л. молока
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 4 ст. л. муки
  • 2 ст. л. порошка какао

Как приготовить кекс в кружке

  1. Возьмите кружку объёмом не менее 200 мл, подходящую для микроволновки.
  2. Вбейте яйцо, добавьте сахар, ваниль и щепотку соли. Влейте молоко и масло, перемешайте.
  3. Просейте муку с какао, затем добавьте их в кружку. Перемешайте до однородности.
  4. Протрите края кружки, поставьте её в микроволновку на максимальную мощность. Готовьте 2-3 минуты.
  5. Осторожно достаньте кекс, дайте ему немного остыть.

Можно есть прямо из кружки, а можно украсить ягодным или шоколадным сиропом, мороженым или миндальными лепестками.

Полезные советы

  • Ванильный экстракт можно заменить на ванильный сахар или вовсе исключить.
  • Хотите более насыщенный шоколадный вкус? Добавьте ещё ложку какао.
  • Если хочется приготовить большую порцию, увеличьте ингредиенты в 3-4 раза и запекайте в духовке при 170 °C в течение 20-30 минут.

Этот десерт идеален, когда хочется сладкого прямо сейчас. Просто поставьте чайник — кекс уже готов!

Уточнения

Кекс — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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