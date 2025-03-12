Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о таблетках: этот сок улучшает сон естественным способом
Метеоритный удар в Нижегородской области: как древний катаклизм изменил лицо Земли
ТОП-5 грузовиков СССР, которые так и не вышли в массовое производство
Хотите узнать, о чём мечтает ваш пёс: просто посмотрите, как он спит – и приготовьтесь к неожиданностям
Ипотека вместо очереди: депутат объяснил, почему сейчас не раздают квартиры, как в СССР
Легче не бывает: кекс, который даже не нужно доставать из кружки
200 миллионов — только начало? Что стоит за успехом русской сказки про Царевну-лягушку
Клубника больше не болеет: всё дело в правильных соседях
Рынок предметов роскоши: почему коллекционные предметы становятся новым трендом

Этот рецепт индейки выручает меня, когда хочется вкусного ужина

2:56
Еда

Медальоны из индейки — это идеальное блюдо для тех, кто любит простые и вкусные рецепты. Их можно приготовить буквально за 20 минут, приправив солью, перцем и запекая в духовке. Но если хочется чего-то особенного, попробуйте второй вариант — с томатным соусом и моцареллой в лучших итальянских традициях.

индейка
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
индейка

Базовый рецепт: быстрые медальоны на каждый день

Чтобы приготовить сочные медальоны без лишних хлопот, понадобится:

  • 500 г медальонов из индейки
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу
  • 40 г сухих хлебных крошек
  • 30 г пармезана
  • 2 ч. л. итальянских трав
  • 3 г сушёного чеснока

Как приготовить:

  1. Медальоны слегка отбить, приправить солью, перцем, чесноком и смазать оливковым маслом.
  2. Дать настояться 10-15 минут.
  3. Разогреть духовку до 180-200°С.
  4. Смешать хлебные крошки с тертым пармезаном и итальянскими травами.
  5. Обвалять медальоны в панировке и выложить на противень.
  6. Запекать 20 минут до золотистой корочки.

Эти медальоны получаются сочными, с хрустящей корочкой — идеально для быстрого ужина.

Итальянский вариант: праздничное блюдо с томатным соусом и моцареллой

Если хочется добавить блюду ресторанный вкус, приготовьте к нему насыщенный томатный соус.

Для соуса понадобится:

  • 450 г рубленых консервированных томатов
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г репчатого лука
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. итальянских трав
  • 1 ч. л. сахара
  • соль и перец по вкусу

Как приготовить:

  1. Обжарить измельчённый лук и чеснок на оливковом масле 2 минуты.
  2. Добавить томаты, травы, сахар, соль и перец.
  3. Тушить на слабом огне 20-30 минут, периодически помешивая.

Когда медальоны будут готовы, их нужно покрыть горячим томатным соусом, посыпать 150 г натёртой моцареллы и вернуть в духовку на 5-7 минут.

Дополнительные советы

  • Для ещё большей хрустящей корочки можно сначала обмакнуть индейку в яйцо, а затем в панировку.
  • Панировочные сухари лучше использовать панко — они дают лёгкость и воздушность.
  • Чеснок можно заменить свежим или порошковым, а сухие крошки — подсушенным белым хлебом, измельчённым в блендере.

Выбор за вами

Хотите быстрый и лёгкий ужин? Готовьте медальоны в панировке. Есть время на эксперименты? Попробуйте итальянский вариант. В любом случае, от этих медальонов не останется ни кусочка!

Уточнения

Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Наука и техника
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан Аудио 
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Красота и стиль
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Киев предложил похабное 30-дневное перемирие. США поддержали Дмитрий Плотников Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ Любовь Степушова Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Последние материалы
ТОП-5 грузовиков СССР, которые так и не вышли в массовое производство
Хотите узнать, о чём мечтает ваш пёс: просто посмотрите, как он спит – и приготовьтесь к неожиданностям
Ипотека вместо очереди: депутат объяснил, почему сейчас не раздают квартиры, как в СССР
Легче не бывает: кекс, который даже не нужно доставать из кружки
200 миллионов — только начало? Что стоит за успехом русской сказки про Царевну-лягушку
Клубника больше не болеет: всё дело в правильных соседях
Рынок предметов роскоши: почему коллекционные предметы становятся новым трендом
Легендарная улица Барселоны оживает: мечта или реальность
ДПС и провокационные вопросы: как не заговорить себя на штраф
Киев предложил похабное 30-дневное перемирие. США поддержали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.