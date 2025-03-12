Этот рецепт индейки выручает меня, когда хочется вкусного ужина

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Медальоны из индейки — это идеальное блюдо для тех, кто любит простые и вкусные рецепты. Их можно приготовить буквально за 20 минут, приправив солью, перцем и запекая в духовке. Но если хочется чего-то особенного, попробуйте второй вариант — с томатным соусом и моцареллой в лучших итальянских традициях.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain индейка

Базовый рецепт: быстрые медальоны на каждый день

Чтобы приготовить сочные медальоны без лишних хлопот, понадобится:

500 г медальонов из индейки

2 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

40 г сухих хлебных крошек

30 г пармезана

2 ч. л. итальянских трав

3 г сушёного чеснока

Как приготовить:

Медальоны слегка отбить, приправить солью, перцем, чесноком и смазать оливковым маслом. Дать настояться 10-15 минут. Разогреть духовку до 180-200°С. Смешать хлебные крошки с тертым пармезаном и итальянскими травами. Обвалять медальоны в панировке и выложить на противень. Запекать 20 минут до золотистой корочки.

Эти медальоны получаются сочными, с хрустящей корочкой — идеально для быстрого ужина.

Итальянский вариант: праздничное блюдо с томатным соусом и моцареллой

Если хочется добавить блюду ресторанный вкус, приготовьте к нему насыщенный томатный соус.

Для соуса понадобится:

450 г рубленых консервированных томатов

2 зубчика чеснока

50 г репчатого лука

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. итальянских трав

1 ч. л. сахара

соль и перец по вкусу

Как приготовить:

Обжарить измельчённый лук и чеснок на оливковом масле 2 минуты. Добавить томаты, травы, сахар, соль и перец. Тушить на слабом огне 20-30 минут, периодически помешивая.

Когда медальоны будут готовы, их нужно покрыть горячим томатным соусом, посыпать 150 г натёртой моцареллы и вернуть в духовку на 5-7 минут.

Дополнительные советы

Для ещё большей хрустящей корочки можно сначала обмакнуть индейку в яйцо, а затем в панировку.

Панировочные сухари лучше использовать панко — они дают лёгкость и воздушность.

Чеснок можно заменить свежим или порошковым, а сухие крошки — подсушенным белым хлебом, измельчённым в блендере.

Выбор за вами

Хотите быстрый и лёгкий ужин? Готовьте медальоны в панировке. Есть время на эксперименты? Попробуйте итальянский вариант. В любом случае, от этих медальонов не останется ни кусочка!

Уточнения

Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.

