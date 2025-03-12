Этот рецепт индейки выручает меня, когда хочется вкусного ужина

Медальоны из индейки — это идеальное блюдо для тех, кто любит простые и вкусные рецепты. Их можно приготовить буквально за 20 минут, приправив солью, перцем и запекая в духовке. Но если хочется чего-то особенного, попробуйте второй вариант — с томатным соусом и моцареллой в лучших итальянских традициях.
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индейка
Базовый рецепт: быстрые медальоны на каждый день
Чтобы приготовить сочные медальоны без лишних хлопот, понадобится:
500 г медальонов из индейки
2 ст. л. оливкового масла
соль и перец по вкусу
40 г сухих хлебных крошек
30 г пармезана
2 ч. л. итальянских трав
3 г сушёного чеснока
Как приготовить:
Медальоны слегка отбить, приправить солью, перцем, чесноком и смазать оливковым маслом.
Дать настояться 10-15 минут.
Разогреть духовку до 180-200°С.
Смешать хлебные крошки с тертым пармезаном и итальянскими травами.
Обвалять медальоны в панировке и выложить на противень.
Запекать 20 минут до золотистой корочки.
Эти медальоны получаются сочными, с хрустящей корочкой — идеально для быстрого ужина.
Итальянский вариант: праздничное блюдо с томатным соусом и моцареллой
Если хочется добавить блюду ресторанный вкус, приготовьте к нему насыщенный томатный соус.
Для соуса понадобится:
450 г рубленых консервированных томатов
2 зубчика чеснока
50 г репчатого лука
1 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. итальянских трав
1 ч. л. сахара
соль и перец по вкусу
Как приготовить:
Обжарить измельчённый лук и чеснок на оливковом масле 2 минуты.
Добавить томаты, травы, сахар, соль и перец.
Тушить на слабом огне 20-30 минут, периодически помешивая.
Когда медальоны будут готовы, их нужно покрыть горячим томатным соусом, посыпать 150 г натёртой моцареллы и вернуть в духовку на 5-7 минут.
Дополнительные советы
Для ещё большей хрустящей корочки можно сначала обмакнуть индейку в яйцо, а затем в панировку.
Панировочные сухари лучше использовать панко — они дают лёгкость и воздушность.
Чеснок можно заменить свежим или порошковым, а сухие крошки — подсушенным белым хлебом, измельчённым в блендере.
Выбор за вами
Хотите быстрый и лёгкий ужин? Готовьте медальоны в панировке. Есть время на эксперименты? Попробуйте итальянский вариант. В любом случае, от этих медальонов не останется ни кусочка!
Уточнения
Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.