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Добавил в куриный суп эту специю — жена сказала, что вкус как в ресторане

1:49
Еда

Куриный суп — это не просто классика, а настоящее согревающее удовольствие. Но даже традиционное блюдо можно сделать ярче, насыщеннее и вкуснее, добавив несколько необычных ингредиентов.

куриный суп
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
куриный суп

Пряности и специи для глубины вкуса

Имбирь и чеснок придают супу пикантность и лёгкую остроту, а ещё отлично согревают в холодное время года. Куркума, карри или паприка сделают бульон насыщенным, ароматным и золотистым.

Цитрусовая свежесть и сливочная нежность

Несколько капель свежевыжатого лимонного сока добавят супу яркости и лёгкости, особенно в тёплое время года. А если хочется попробовать что-то необычное, добавьте немного кокосового молока — оно придаст супу нежную текстуру и сливочный вкус.

Овощи, которые меняют всё

Классическая морковь и лук — это хорошо, но почему бы не попробовать добавить:

  • сладкий перец для сочности,
  • сельдерей для лёгкой пряности,
  • кабачки для нежной текстуры.

Грибы (шампиньоны или белые) добавят глубину вкуса и лёгкую "землистую" нотку.

Белки и углеводы для сытности

Чтобы суп стал более питательным, можно добавить:

  • нут или фасоль — они сделают блюдо сытнее,
  • яичную лапшу или вермишель — для густоты,
  • томатную пасту или помидоры черри — для лёгкой кислинки и яркого цвета.

Необычная зелень вместо привычной петрушки

Помимо укропа и петрушки, попробуйте добавить базилик, кинзу или даже мяту — эти травы придадут супу свежий аромат и сделают вкус более оригинальным.

С небольшими кулинарными экспериментами даже самый простой куриный суп может превратиться в ресторанное блюдо!

Уточнения

Спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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