Сделал этот сэндвич случайно — теперь без него не обходится ни один перекус

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Как превратить классический "Цезарь" в сэндвич, который съедят до последнего кусочка? Этот рецепт сочетает хрустящий хлеб, нежную курицу и пикантный соус, создавая идеальный вариант для завтрака или перекуса.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тост со шпинатом и сыром

Готовим курицу: секрет сочности

Для основы понадобятся:

500 г куриных грудок без кожи

3/4 ч. л. соли

1/4 ч. л. перца

Куриное филе приправляют только солью и перцем, а затем обжаривают на гриле или сковороде. Важно не пересушить мясо — достаточно по 3-4 минуты с каждой стороны. Если осталась курица с ужина, можно использовать её.

Соус — главное в этом сэндвиче

Чтобы сделать начинку по-настоящему ароматной, соединяют:

2 зубчика чеснока (натереть или измельчить)

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. дижонской горчицы

100 г майонеза

1 ч. л. пасты из анчоусов (по желанию)

1 ст. л. измельчённой петрушки

Все ингредиенты тщательно смешивают до однородности.

Как подготовить хлеб

Подойдут чиабатта или другой хлеб с плотной корочкой. Срезы слегка подрумянивают на сковороде, а затем натирают чесноком для насыщенного аромата.

Сборка сэндвича

На каждый ломтик хлеба наносят слой соуса. Затем выкладывают:

нарезанную тонкими слайсами курицу

200 г салата романо

30 г тёртого твёрдого сыра (например, пармезана)

Готовый сэндвич разрезают на несколько небольших кусочков — так его удобнее есть.

Это идеальное блюдо для тех, кто любит классику, но хочет попробовать её в новом формате.

Уточнения

Сэ́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд). Бутерброд из одного кусочка хлеба в английском языке называется открытым сэндвичем.



