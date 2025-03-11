Сделал этот сэндвич случайно — теперь без него не обходится ни один перекус

Как превратить классический "Цезарь" в сэндвич, который съедят до последнего кусочка? Этот рецепт сочетает хрустящий хлеб, нежную курицу и пикантный соус, создавая идеальный вариант для завтрака или перекуса.
Для основы понадобятся:
Куриное филе приправляют только солью и перцем, а затем обжаривают на гриле или сковороде. Важно не пересушить мясо — достаточно по 3-4 минуты с каждой стороны. Если осталась курица с ужина, можно использовать её.
Чтобы сделать начинку по-настоящему ароматной, соединяют:
Все ингредиенты тщательно смешивают до однородности.
Подойдут чиабатта или другой хлеб с плотной корочкой. Срезы слегка подрумянивают на сковороде, а затем натирают чесноком для насыщенного аромата.
На каждый ломтик хлеба наносят слой соуса. Затем выкладывают:
Готовый сэндвич разрезают на несколько небольших кусочков — так его удобнее есть.
Это идеальное блюдо для тех, кто любит классику, но хочет попробовать её в новом формате.
Сэ́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд). Бутерброд из одного кусочка хлеба в английском языке называется открытым сэндвичем.
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