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Сделал этот сэндвич случайно — теперь без него не обходится ни один перекус

1:49
Еда

Как превратить классический "Цезарь" в сэндвич, который съедят до последнего кусочка? Этот рецепт сочетает хрустящий хлеб, нежную курицу и пикантный соус, создавая идеальный вариант для завтрака или перекуса.

Тост со шпинатом и сыром
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тост со шпинатом и сыром

Готовим курицу: секрет сочности

Для основы понадобятся:

  • 500 г куриных грудок без кожи
  • 3/4 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. перца

Куриное филе приправляют только солью и перцем, а затем обжаривают на гриле или сковороде. Важно не пересушить мясо — достаточно по 3-4 минуты с каждой стороны. Если осталась курица с ужина, можно использовать её.

Соус — главное в этом сэндвиче

Чтобы сделать начинку по-настоящему ароматной, соединяют:

  • 2 зубчика чеснока (натереть или измельчить)
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • 100 г майонеза
  • 1 ч. л. пасты из анчоусов (по желанию)
  • 1 ст. л. измельчённой петрушки

Все ингредиенты тщательно смешивают до однородности.

Как подготовить хлеб

Подойдут чиабатта или другой хлеб с плотной корочкой. Срезы слегка подрумянивают на сковороде, а затем натирают чесноком для насыщенного аромата.

Сборка сэндвича

На каждый ломтик хлеба наносят слой соуса. Затем выкладывают:

  • нарезанную тонкими слайсами курицу
  • 200 г салата романо
  • 30 г тёртого твёрдого сыра (например, пармезана)

Готовый сэндвич разрезают на несколько небольших кусочков — так его удобнее есть.

Это идеальное блюдо для тех, кто любит классику, но хочет попробовать её в новом формате.

Уточнения

Сэ́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд). Бутерброд из одного кусочка хлеба в английском языке называется открытым сэндвичем.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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