Никаких муки и теста: пирожное Картошка легко приготовить без выпечки за полчаса

Пирожное "Картошка" — вкус, который знаком многим с детства. Это угощение, состоящее из смеси печенья, сгущённого молока и какао, не требует выпекания, но при этом выходит невероятно вкусным. Оно идеально подходит для тех, кто не имеет времени или желания возиться с тестом, но хочет побаловать себя и близких домашними сладостями.
Для приготовления вам понадобятся:
Измельчение печенья: печенье нужно поломать на маленькие кусочки. Это можно сделать руками или с помощью блендера.
Подготовка сиропа: в кастрюле растопить сливочное масло и добавить сгущённое молоко и какао. Хорошо перемешать и довести до кипения. После этого выключить огонь и дать немного остыть.
Соединение всех ингредиентов: в печенье вливаем остывшую массу с какао и сгущёнкой. Хорошо всё перемешиваем до однородной массы. По желанию добавьте измельченные орехи, это придаст дополнительный вкус.
Формирование пирожных: из полученной массы скатываем небольшие шарики или формируем в виде картошки (можно сделать несколько небольших изделий или одно большое).
Покрытие: для завершения посыпаем "картошку" какао, чтобы она выглядела как настоящая картошка. Можно использовать сахарную пудру или измельчённые орехи.
Охлаждение: готовые пирожные ставим в холодильник на несколько часов, чтобы они застали и стали плотными.
Если вы хотите, чтобы пирожное было менее калорийным, можно заменить сгущённое молоко на низкокалорийный крем, а печенье использовать с меньшим количеством сахара.
Как подать: пирожное "Картошка" можно подавать к чаю или кофе. Это отличное угощение для детей и взрослых, которое создаст атмосферу уюта и тепла.
Пирожное "Картошка" — это не просто десерт, а настоящая домашняя классика, которая согревает душу и приносит радость каждому.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).
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