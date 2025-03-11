Никаких муки и теста: пирожное Картошка легко приготовить без выпечки за полчаса

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожное "Картошка" — вкус, который знаком многим с детства. Это угощение, состоящее из смеси печенья, сгущённого молока и какао, не требует выпекания, но при этом выходит невероятно вкусным. Оно идеально подходит для тех, кто не имеет времени или желания возиться с тестом, но хочет побаловать себя и близких домашними сладостями.

Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирожное "Картошка"

Рецепт классического пирожного "Картошка"

Для приготовления вам понадобятся:

1 пакет печенья (можно взять любое, но чаще всего используют сахарное или бисквитное);

200 г сгущённого молока;

2 ст. ложки какао-порошка;

1 ч. ложка ванильного сахара;

50 г сливочного масла;

50 г орехов (по желанию);

Какао для обсыпки.

Пошаговое приготовление

Измельчение печенья: печенье нужно поломать на маленькие кусочки. Это можно сделать руками или с помощью блендера. Подготовка сиропа: в кастрюле растопить сливочное масло и добавить сгущённое молоко и какао. Хорошо перемешать и довести до кипения. После этого выключить огонь и дать немного остыть. Соединение всех ингредиентов: в печенье вливаем остывшую массу с какао и сгущёнкой. Хорошо всё перемешиваем до однородной массы. По желанию добавьте измельченные орехи, это придаст дополнительный вкус. Формирование пирожных: из полученной массы скатываем небольшие шарики или формируем в виде картошки (можно сделать несколько небольших изделий или одно большое). Покрытие: для завершения посыпаем "картошку" какао, чтобы она выглядела как настоящая картошка. Можно использовать сахарную пудру или измельчённые орехи. Охлаждение: готовые пирожные ставим в холодильник на несколько часов, чтобы они застали и стали плотными.

Совет

Если вы хотите, чтобы пирожное было менее калорийным, можно заменить сгущённое молоко на низкокалорийный крем, а печенье использовать с меньшим количеством сахара.

Как подать: пирожное "Картошка" можно подавать к чаю или кофе. Это отличное угощение для детей и взрослых, которое создаст атмосферу уюта и тепла.

Секреты удачного пирожного

Не экономьте на качестве печенья. От этого зависит вкус вашего угощения.

Если хотите получить более насыщенный вкус, добавьте больше какао.

Если орехи вам не нравятся, их можно заменить на сухофрукты или оставить без добавок.

Пирожное "Картошка" — это не просто десерт, а настоящая домашняя классика, которая согревает душу и приносит радость каждому.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).

