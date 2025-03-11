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Никаких муки и теста: пирожное Картошка легко приготовить без выпечки за полчаса

2:48
Еда

Пирожное "Картошка" — вкус, который знаком многим с детства. Это угощение, состоящее из смеси печенья, сгущённого молока и какао, не требует выпекания, но при этом выходит невероятно вкусным. Оно идеально подходит для тех, кто не имеет времени или желания возиться с тестом, но хочет побаловать себя и близких домашними сладостями.

Пирожное "Картошка"
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожное "Картошка"

Рецепт классического пирожного "Картошка"

Для приготовления вам понадобятся:

  • 1 пакет печенья (можно взять любое, но чаще всего используют сахарное или бисквитное);
  • 200 г сгущённого молока;
  • 2 ст. ложки какао-порошка;
  • 1 ч. ложка ванильного сахара;
  • 50 г сливочного масла;
  • 50 г орехов (по желанию);
  • Какао для обсыпки.

Пошаговое приготовление

  1. Измельчение печенья: печенье нужно поломать на маленькие кусочки. Это можно сделать руками или с помощью блендера.

  2. Подготовка сиропа: в кастрюле растопить сливочное масло и добавить сгущённое молоко и какао. Хорошо перемешать и довести до кипения. После этого выключить огонь и дать немного остыть.

  3. Соединение всех ингредиентов: в печенье вливаем остывшую массу с какао и сгущёнкой. Хорошо всё перемешиваем до однородной массы. По желанию добавьте измельченные орехи, это придаст дополнительный вкус.

  4. Формирование пирожных: из полученной массы скатываем небольшие шарики или формируем в виде картошки (можно сделать несколько небольших изделий или одно большое).

  5. Покрытие: для завершения посыпаем "картошку" какао, чтобы она выглядела как настоящая картошка. Можно использовать сахарную пудру или измельчённые орехи.

  6. Охлаждение: готовые пирожные ставим в холодильник на несколько часов, чтобы они застали и стали плотными.

Совет

Если вы хотите, чтобы пирожное было менее калорийным, можно заменить сгущённое молоко на низкокалорийный крем, а печенье использовать с меньшим количеством сахара.

Как подать: пирожное "Картошка" можно подавать к чаю или кофе. Это отличное угощение для детей и взрослых, которое создаст атмосферу уюта и тепла.

Секреты удачного пирожного

  • Не экономьте на качестве печенья. От этого зависит вкус вашего угощения.
  • Если хотите получить более насыщенный вкус, добавьте больше какао.
  • Если орехи вам не нравятся, их можно заменить на сухофрукты или оставить без добавок.

Пирожное "Картошка" — это не просто десерт, а настоящая домашняя классика, которая согревает душу и приносит радость каждому.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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