Почувствуйте себя барменом: топ-5 супер-простых домашних ликёров, которые стоит попробовать

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите алкогольные напитки, но не хотите переплачивать за магазинные ликеры, то пора заняться их приготовлением дома. Это не только увлекательно, но и гарантирует, что в бутылке будет только качественный продукт.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ликер лимончелло

Вот несколько популярных рецептов, которые стоит попробовать

Лимончелло

Итальянский лимонный ликер, ставший популярным не только в Италии, но и по всему миру. Готовится с лимонной кожурой и спиртом, что дает напитку насыщенный вкус и богатый витамином С. Подавать его лучше охлажденным, иногда с добавлением льда.

Ликер "Мария Стюарт"

Этот ликер на основе клюквы и коньяка в свое время был любим не только дамами. Это отличный способ внести яркий и необычный вкус в праздничное угощение.

Малиновый звон

Освежающий и полезный ликер, в основе которого малина. Вы можете поэкспериментировать с другими ягодами, такими как вишня или черная смородина, а вместо бренди использовать джин, чтобы получить более сухой вкус.

Быстрый бейлиз

Сливочный ликер, который можно приготовить дома, не потратив много времени. Добавьте корицу, имбирь или мускатный орех, чтобы получить уникальный вкус, который придаст особое настроение любому торжеству.

Анисово-грушевый ликер

Пряный и ароматный ликер с нотками аниса и груши. Анисовый ликер подходит для любителей более насыщенных и острых вкусов.

Неважно, какой ликер вы выберете для приготовления, в домашних условиях можно создать настоящий праздник для своих гостей.

Уточнения

Ликёр (через фр. liqueur, от лат. liquor — «жидкость») — ароматный, как правило, сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев и пряностей.

