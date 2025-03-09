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Главная ошибка при приготовлении брокколи, которая лишает ее витаминов

3:05
Еда

Брокколи — ценный, но капризный овощ, который быстро теряет свежесть. Этот продукт богат витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, но важно знать, как его правильно хранить и готовить, чтобы сохранить все полезные свойства.

Брокколи
Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Брокколи

Как хранить брокколи, чтобы она дольше оставалась свежей

Чтобы брокколи не увяла раньше времени, следуйте этим правилам:

  • Храните в холодильнике, завернув в слегка влажную ткань, бумагу или вощеный чехол. Пластиковая упаковка провоцирует образование плесени.
  • Не кладите рядом с фруктами (яблоками, бананами, грушами) — они выделяют этилен, который ускоряет увядание.
  • Замораживайте, если не планируете использовать сразу: разберите на соцветия, бланшируйте 4 минуты, охладите в ледяной воде, тщательно просушите и уберите в герметичные пакеты. В морозилке брокколи сохраняет полезные свойства до 6 месяцев.

Можно ли есть пожелтевшую брокколи

Если брокколи начала желтеть, это признак того, что она готовится к цветению. Хотя по вкусу она может стать менее нежной, такой овощ вполне пригоден для приготовления супов, пюре или тушения. Главное, чтобы на нем не было плесени. Если появились небольшие пятна, их можно аккуратно обрезать.

Не выбрасывайте стебель и листья

Не все знают, что в брокколи съедобны не только соцветия, но и стебли с листьями. В них содержится масса витаминов и клетчатки. Перед приготовлением срежьте жесткую кожуру, а мягкую сердцевину используйте в супах, жареных и тушеных блюдах.

Можно ли есть брокколи в сыром виде

Да! Сырая брокколи — это настоящий кладезь полезных веществ: фолиевой кислоты, антиоксидантов и сульфорафана, который помогает в профилактике заболеваний. Однако людям с чувствительным желудком стоит начинать с небольших порций, чтобы избежать дискомфорта.

Вкусный салат с брокколи

Попробуйте приготовить свежий и полезный салат:

  1. Нарежьте брокколи, кислое яблоко, красный перец и зеленый лук.
  2. Сделайте заправку: смешайте 3 ст. л. уксуса, 2 ст. л. масла, 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. меда или кленового сиропа, добавьте молотый перец по вкусу.
  3. Перемешайте ингредиенты и наслаждайтесь полезным блюдом!

Как готовить брокколи, чтобы сохранить максимум витаминов

Брокколи нельзя долго варить, иначе разрушатся ее ценные вещества, включая сульфорафан. Лучшие способы приготовления:

  • Бланширование 3-4 минуты.
  • Готовка на пару.
  • Быстрая обжарка.
  • 1 минута в микроволновке.

Лайфхак

Перед приготовлением оставьте нарезанную брокколи на 40-60 минут — это активирует ферменты, которые повышают ее пользу.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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