Без этих ингредиентов рыбный суп никогда не будет идеальным

У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт рыбного супа, но есть ингредиенты, которые делают его особенно ароматным и насыщенным.
Треска, лосось, судак — эти виды придают бульону насыщенный вкус. Главное — использовать свежую рыбу, чтобы суп получился по-настоящему ароматным.
Лук, морковь и сельдерей — классика, которая придаёт блюду сладковатый и пикантный оттенок.
Он делает суп густым и мягким, впитывая вкусы всех ингредиентов.
Лавровый лист, перец горошком и тимьян добавят аромата, а укроп или петрушка подчеркнут вкус рыбы.
Томатная паста или свежие помидоры придают лёгкую кислотность и красивый цвет.
Небольшое количество вина делает бульон более глубоким по вкусу, а лимонный сок перед подачей освежает и балансирует блюдо.
Попробуйте эти добавки — и ваш рыбный суп заиграет новыми вкусами!
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