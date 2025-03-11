Хрустящие снаружи, нежные внутри — картофельные котлеты с грибами

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные котлеты с грибной начинкой — блюдо, которое точно полюбится всей семье. Мягкое, ароматное, с аппетитной хрустящей корочкой — их можно подать и на ужин, и на праздничный стол.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ котлета по киевски

Что понадобится:

Картофель — 1 кг

Грибы (шампиньоны, лисички, боровики) — 400 г

Луковица — 1 шт.

Куриное яйцо — 1 шт.

Мука — 4 ст. л.

Панировочные сухари

Подсолнечное масло для жарки

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Подготовьте картофель: отварите его в кожуре, затем очистите и разомните в однородное пюре. Чем нежнее текстура, тем мягче котлеты. Приготовьте начинку: обжарьте лук и грибы до золотистого цвета, добавьте соль, перец и мелко нарезанную зелень. Формируйте котлеты: из картофельной массы сделайте лепёшки, в центр положите начинку, затем аккуратно залепите. Обваляйте в панировке: обмакните каждую котлету в сухари. Обжарьте до хрустящей корочки на разогретом масле.

Подавать можно со сметаной, грибным соусом или свежими травами. Эти котлеты идеально подойдут как гарнир или самостоятельное блюдо.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса соуса) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

