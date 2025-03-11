Хрустящие снаружи, нежные внутри — картофельные котлеты с грибами

Картофельные котлеты с грибной начинкой — блюдо, которое точно полюбится всей семье. Мягкое, ароматное, с аппетитной хрустящей корочкой — их можно подать и на ужин, и на праздничный стол.
Подавать можно со сметаной, грибным соусом или свежими травами. Эти котлеты идеально подойдут как гарнир или самостоятельное блюдо.
Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса соуса) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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