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Хрустящие снаружи, нежные внутри — картофельные котлеты с грибами

1:18
Еда

Картофельные котлеты с грибной начинкой — блюдо, которое точно полюбится всей семье. Мягкое, ароматное, с аппетитной хрустящей корочкой — их можно подать и на ужин, и на праздничный стол.

котлета по киевски
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
котлета по киевски

Что понадобится:

  • Картофель — 1 кг
  • Грибы (шампиньоны, лисички, боровики) — 400 г
  • Луковица — 1 шт.
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Мука — 4 ст. л.
  • Панировочные сухари
  • Подсолнечное масло для жарки
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

  1. Подготовьте картофель: отварите его в кожуре, затем очистите и разомните в однородное пюре. Чем нежнее текстура, тем мягче котлеты.
  2. Приготовьте начинку: обжарьте лук и грибы до золотистого цвета, добавьте соль, перец и мелко нарезанную зелень.
  3. Формируйте котлеты: из картофельной массы сделайте лепёшки, в центр положите начинку, затем аккуратно залепите.
  4. Обваляйте в панировке: обмакните каждую котлету в сухари.
  5. Обжарьте до хрустящей корочки на разогретом масле.

Подавать можно со сметаной, грибным соусом или свежими травами. Эти котлеты идеально подойдут как гарнир или самостоятельное блюдо.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса соуса) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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