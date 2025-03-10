Пышные, золотистые, хрустящие: как приготовить настоящие пончики, как в СССР

Пончики из СССР — это не просто выпечка, а целая эпоха! Их вкус до сих пор помнят те, кто застал то время: пышные, воздушные, с хрустящей корочкой и нежным мякишем.
Многие уверены, что в советской кулинарии был ГОСТ на пончики, но на самом деле существовал лишь единый рецепт для предприятий общепита. Простые ингредиенты и правильная технология — и вот на вашей тарелке те самые знаменитые колечки!
Воду нагрейте до 35-40°C, растворите в ней дрожжи, добавьте сахар и соль. Размешайте, влейте яйцо. Просейте муку и замесите тесто. Когда масса станет однородной, добавьте мягкое сливочное масло и продолжайте вымешивать, пока тесто не перестанет липнуть.
Накройте тесто полотенцем и оставьте в тепле на час. Оно должно увеличиться вдвое. Обомните его и дайте подойти ещё раз.
Скатайте тесто в жгут, нарежьте кусочки по 35-40 г. Сформируйте шарики, дайте им отдохнуть 5-7 минут, затем сделайте в центре отверстие и аккуратно растяните в кольцо. Оставьте расстаиваться 25-30 минут.
В глубокой сковороде разогрейте масло. Обжаривайте пончики на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые изделия выкладывайте на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.
Горячие пончики посыпьте сахарной пудрой и подавайте с чаем, кофе или молоком.
Эти пончики мгновенно перенесут вас в детство, когда за ними выстраивались очереди!
Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.
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