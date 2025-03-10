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Пышные, золотистые, хрустящие: как приготовить настоящие пончики, как в СССР

2:34
Еда

Пончики из СССР — это не просто выпечка, а целая эпоха! Их вкус до сих пор помнят те, кто застал то время: пышные, воздушные, с хрустящей корочкой и нежным мякишем.

Пончик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пончик

Многие уверены, что в советской кулинарии был ГОСТ на пончики, но на самом деле существовал лишь единый рецепт для предприятий общепита. Простые ингредиенты и правильная технология — и вот на вашей тарелке те самые знаменитые колечки!

Что понадобится?

  • Мука пшеничная (1 сорт) — 530 г
  • Сахар — 60 г
  • Масло сливочное — 30 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Дрожжи прессованные — 16 г
  • Соль — 5 г
  • Вода — 310 мл
  • Масло растительное (для жарки) — 800 мл
  • Сахарная пудра — 60 г

Как приготовить

Подготовка теста

Воду нагрейте до 35-40°C, растворите в ней дрожжи, добавьте сахар и соль. Размешайте, влейте яйцо. Просейте муку и замесите тесто. Когда масса станет однородной, добавьте мягкое сливочное масло и продолжайте вымешивать, пока тесто не перестанет липнуть.

Подъём теста

Накройте тесто полотенцем и оставьте в тепле на час. Оно должно увеличиться вдвое. Обомните его и дайте подойти ещё раз.

Формирование пончиков

Скатайте тесто в жгут, нарежьте кусочки по 35-40 г. Сформируйте шарики, дайте им отдохнуть 5-7 минут, затем сделайте в центре отверстие и аккуратно растяните в кольцо. Оставьте расстаиваться 25-30 минут.

Жарка

В глубокой сковороде разогрейте масло. Обжаривайте пончики на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые изделия выкладывайте на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

Подача

Горячие пончики посыпьте сахарной пудрой и подавайте с чаем, кофе или молоком.

Полезные советы

  • Для аутентичного вкуса используйте муку 1-го сорта.
  • В оригинальном рецепте тесто готовили на маргарине, но сливочное масло делает вкус мягче.
  • Жарить можно на смеси растительного масла и животного жира — так получится ещё ближе к оригиналу.

Эти пончики мгновенно перенесут вас в детство, когда за ними выстраивались очереди!

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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