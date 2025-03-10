Необычные начинки для пирожков — простой способ разнообразить выпечку

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожки — идеальный перекус, который можно приготовить с разными начинками. Но иногда фантазия заканчивается, и кажется, что уже всё перепробовано. Чтобы выпечка не надоедала, попробуйте три универсальных и невероятно вкусных варианта начинки.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирожки

1. С мясом и тушёной капустой

Эта начинка получается сочной и сытной, поэтому пирожки с ней разлетаются за пару минут.

Как приготовить:

Потушите капусту с мясом по любому любимому рецепту.

Главное — не выпаривайте весь бульон, чтобы начинка осталась сочной.

2. С яйцами и зеленью

Лёгкий, но питательный вариант, который идеально подойдёт для выпечки из дрожжевого теста.

Как приготовить:

Измельчите варёные яйца, добавьте зелень (лук, укроп, петрушку, кинзу или шпинат).

Посолите, приправьте специями и добавьте немного майонеза для сочности.

3. С картофелем и укропом

Простой, но всегда вкусный вариант, который оценят все.

Как приготовить:

Отварите картофель, разомните его с маслом и небольшим количеством картофельного бульона.

Добавьте измельчённый укроп и специи по вкусу.

С такими начинками пирожки будут не только вкусными, но и разнообразными. Попробуйте, и домашние обязательно попросят добавки!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

