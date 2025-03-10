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Готовлю мороженое без мороженицы — получается вкуснее, чем в магазине

1:07
Еда

Летом без мороженого не обойтись, а домашний вариант гораздо вкуснее и натуральнее магазинного. Если не нужно считать калории, можно приготовить его самостоятельно, используя самые простые ингредиенты.

Пломбир
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пломбир

Ингредиенты:

  • Молоко (3,2 % жирности) — 1 стакан
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Ванилин — по вкусу

Как приготовить домашнее мороженое:

  1. Размешайте сырое яйцо с сахаром и ванилином. Используйте вилку — венчик или миксер дадут слишком пышную пену, а этого не требуется.
  2. Добавьте молоко и перемешайте до полного растворения сахара.
  3. Перелейте смесь в кастрюлю, поставьте на слабый огонь и медленно нагревайте. Кипятить не нужно — снимите с плиты, когда масса начнёт закипать.
  4. Взбейте миксером до однородности.
  5. Разлейте по формочкам или замораживайте прямо в кастрюле.

Можно добавить изюм, ягоды, шоколадную крошку или орехи. Через 5-6 часов домашнее мороженое готово!

Уточнения

Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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