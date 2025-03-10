Готовлю мороженое без мороженицы — получается вкуснее, чем в магазине

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом без мороженого не обойтись, а домашний вариант гораздо вкуснее и натуральнее магазинного. Если не нужно считать калории, можно приготовить его самостоятельно, используя самые простые ингредиенты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пломбир

Ингредиенты:

Молоко (3,2 % жирности) — 1 стакан

Куриное яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Ванилин — по вкусу

Как приготовить домашнее мороженое:

Размешайте сырое яйцо с сахаром и ванилином. Используйте вилку — венчик или миксер дадут слишком пышную пену, а этого не требуется. Добавьте молоко и перемешайте до полного растворения сахара. Перелейте смесь в кастрюлю, поставьте на слабый огонь и медленно нагревайте. Кипятить не нужно — снимите с плиты, когда масса начнёт закипать. Взбейте миксером до однородности. Разлейте по формочкам или замораживайте прямо в кастрюле.

Можно добавить изюм, ягоды, шоколадную крошку или орехи. Через 5-6 часов домашнее мороженое готово!

Уточнения

Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

