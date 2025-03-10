Готовлю мороженое без мороженицы — получается вкуснее, чем в магазине

Летом без мороженого не обойтись, а домашний вариант гораздо вкуснее и натуральнее магазинного. Если не нужно считать калории, можно приготовить его самостоятельно, используя самые простые ингредиенты.
Можно добавить изюм, ягоды, шоколадную крошку или орехи. Через 5-6 часов домашнее мороженое готово!
Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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