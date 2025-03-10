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Как ускорить варку гороха в разы — простой лайфхак для хозяек

1:25
Еда

Варить горох без предварительного замачивания — не лучшая идея. Он останется твёрдым, а само блюдо получится не таким нежным. Кроме того, плохо обработанные бобовые тяжело перевариваются, вызывая неприятные ощущения.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Горох

Опытные хозяйки обычно замачивают горох на ночь, но этот процесс занимает слишком много времени. Можно ли ускорить его? Да, и для этого понадобится всего один простой ингредиент.

Секрет мягкого и быстросваримого гороха

Обычная холодная или горячая вода не слишком ускоряет процесс разваривания. Однако есть хитрость, которая значительно сокращает время готовки.

  • В ёмкость с водой добавьте 1 столовую ложку соды.
  • Оставьте горох в растворе на 60 минут.
  • После этого слейте воду, тщательно промойте горох и варите как обычно.

Сода размягчает оболочку бобовых, и горох быстрее превращается в пюре.

Можно ли добавлять соду прямо при варке?

Некоторые хозяйки не тратят время на предварительное замачивание, а просто добавляют немного соды прямо в кастрюлю с варящимся горохом. Этот способ тоже работает, но важно не переборщить с количеством — достаточно четверти чайной ложки.

Теперь ваш горох всегда будет мягким, а блюда из него — нежными и воздушными!

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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