Как ускорить варку гороха в разы — простой лайфхак для хозяек

Варить горох без предварительного замачивания — не лучшая идея. Он останется твёрдым, а само блюдо получится не таким нежным. Кроме того, плохо обработанные бобовые тяжело перевариваются, вызывая неприятные ощущения.
Опытные хозяйки обычно замачивают горох на ночь, но этот процесс занимает слишком много времени. Можно ли ускорить его? Да, и для этого понадобится всего один простой ингредиент.
Обычная холодная или горячая вода не слишком ускоряет процесс разваривания. Однако есть хитрость, которая значительно сокращает время готовки.
Сода размягчает оболочку бобовых, и горох быстрее превращается в пюре.
Некоторые хозяйки не тратят время на предварительное замачивание, а просто добавляют немного соды прямо в кастрюлю с варящимся горохом. Этот способ тоже работает, но важно не переборщить с количеством — достаточно четверти чайной ложки.
Теперь ваш горох всегда будет мягким, а блюда из него — нежными и воздушными!
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).
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