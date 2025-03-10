Как ускорить варку гороха в разы — простой лайфхак для хозяек

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Варить горох без предварительного замачивания — не лучшая идея. Он останется твёрдым, а само блюдо получится не таким нежным. Кроме того, плохо обработанные бобовые тяжело перевариваются, вызывая неприятные ощущения.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Горох

Опытные хозяйки обычно замачивают горох на ночь, но этот процесс занимает слишком много времени. Можно ли ускорить его? Да, и для этого понадобится всего один простой ингредиент.

Секрет мягкого и быстросваримого гороха

Обычная холодная или горячая вода не слишком ускоряет процесс разваривания. Однако есть хитрость, которая значительно сокращает время готовки.

В ёмкость с водой добавьте 1 столовую ложку соды.

Оставьте горох в растворе на 60 минут.

После этого слейте воду, тщательно промойте горох и варите как обычно.

Сода размягчает оболочку бобовых, и горох быстрее превращается в пюре.

Можно ли добавлять соду прямо при варке?

Некоторые хозяйки не тратят время на предварительное замачивание, а просто добавляют немного соды прямо в кастрюлю с варящимся горохом. Этот способ тоже работает, но важно не переборщить с количеством — достаточно четверти чайной ложки.

Теперь ваш горох всегда будет мягким, а блюда из него — нежными и воздушными!

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

