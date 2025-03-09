Этот маринад используют шеф-повара — мясо всегда сочное и мягкое

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый кулинар мечтает приготовить мясо так, чтобы оно получилось нежным, сочным и ароматным. Но неправильный маринад или перегрев могут сделать его сухим и жёстким. Как избежать ошибки? Секрет в одном простом продукте, который есть в каждом холодильнике.

Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Красное мясо

Кефир — лучший маринад для мяса

Главный приём — использовать кефир в качестве жидкой основы для маринада. Этот кисломолочный продукт мягко воздействует на волокна, делая мясо невероятно нежным. Подходит для любого вида — от курицы до свинины и говядины.

Как замариновать мясо в кефире

Нарежьте мясо порционными кусками и добавьте любимые приправы. Влейте кефир так, чтобы каждый кусочек был покрыт, но не "плавал" в жидкости. Оставьте мариноваться от 60 до 120 минут. Готовьте любым способом - мясо получится нежным при жарке, запекании, на гриле или в шашлыке.

Этот метод прост, экономичен и даёт потрясающий результат. Кефир делает мясо мягким, но не меняет его вкус, а специи усиливают аромат. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько улучшится качество блюда!

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). Напиток белого цвета, возможно небольшое содержание углекислоты.



