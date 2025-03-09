Этот маринад используют шеф-повара — мясо всегда сочное и мягкое

Каждый кулинар мечтает приготовить мясо так, чтобы оно получилось нежным, сочным и ароматным. Но неправильный маринад или перегрев могут сделать его сухим и жёстким. Как избежать ошибки? Секрет в одном простом продукте, который есть в каждом холодильнике.
Главный приём — использовать кефир в качестве жидкой основы для маринада. Этот кисломолочный продукт мягко воздействует на волокна, делая мясо невероятно нежным. Подходит для любого вида — от курицы до свинины и говядины.
Этот метод прост, экономичен и даёт потрясающий результат. Кефир делает мясо мягким, но не меняет его вкус, а специи усиливают аромат. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько улучшится качество блюда!
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). Напиток белого цвета, возможно небольшое содержание углекислоты.
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