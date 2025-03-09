Цезарь с креветками — изысканный вкус, который легко приготовить дома

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

"Цезарь" с креветками готовится по той же технологии, что и классическая версия с курицей. Но здесь важны два ключевых компонента: свежие листья салата романо и правильная заправка. Без анчоусов в соусе настоящий "Цезарь" просто не получится. Ну и, конечно, никакого магазинного соуса — только домашний. А гренки лучше приготовить самостоятельно из чиабатты или багета.

Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат Цезарь

Ингредиенты (на 4 порции)

Салат романо — 1 кочан

Креветки очищенные — 20 шт.

Белый хлеб без корки — 200 г

Растительное масло — 4 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Чёрный перец, соль — по вкусу

Пармезан — по вкусу

Для заправки:

Растительное масло — 300 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Анчоусы — 3 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Винный уксус (белый) — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Вустерский соус — по вкусу

Соль — 1 ч. л.

Как приготовить "Цезарь" с креветками

1. Подготовьте креветки и хлеб

Очистите креветки, оставив хвостики, посолите и поперчите. Белый хлеб нарежьте небольшими кусочками и немного подсушите.

2. Сделайте заправку

Раздавите чеснок, измельчите анчоусы. В высокий стакан сложите яйцо, уксус, вустерский соус, чеснок, анчоусы, соль, сахар. Влейте 100 г масла, взбейте блендером 20 секунд. Затем добавьте ещё 100 г масла и повторите процесс. Влейте оставшееся масло и взбейте до густой консистенции.

3. Обжарьте креветки и гренки

В сковороде разогрейте масло, добавьте чеснок. Как только он начнёт темнеть, уберите его и выложите креветки. Обжаривайте по 2 минуты с каждой стороны, затем переложите их на тарелку. В той же сковороде обжарьте хлеб до румяной корочки.

4. Соберите салат

Разберите салат романо, удалив вялые листья, крупные порвите руками. В миске перемешайте листья с 2 ст. л. заправки, разложите по тарелкам. Добавьте креветки и сухарики, посыпьте тёртым пармезаном. Оставшийся соус подайте отдельно.

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни (иногда относят к мексиканской или итальянской кухне).

