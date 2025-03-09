Цезарь с креветками — изысканный вкус, который легко приготовить дома

"Цезарь" с креветками готовится по той же технологии, что и классическая версия с курицей. Но здесь важны два ключевых компонента: свежие листья салата романо и правильная заправка. Без анчоусов в соусе настоящий "Цезарь" просто не получится. Ну и, конечно, никакого магазинного соуса — только домашний. А гренки лучше приготовить самостоятельно из чиабатты или багета.
Салат романо — 1 кочан
Креветки очищенные — 20 шт.
Белый хлеб без корки — 200 г
Растительное масло — 4 ст. л.
Чеснок — 1 зубчик
Чёрный перец, соль — по вкусу
Пармезан — по вкусу
Для заправки:
Растительное масло — 300 г
Яйцо куриное — 1 шт.
Анчоусы — 3 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Винный уксус (белый) — 1 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.
Вустерский соус — по вкусу
Соль — 1 ч. л.
Очистите креветки, оставив хвостики, посолите и поперчите. Белый хлеб нарежьте небольшими кусочками и немного подсушите.
Раздавите чеснок, измельчите анчоусы. В высокий стакан сложите яйцо, уксус, вустерский соус, чеснок, анчоусы, соль, сахар. Влейте 100 г масла, взбейте блендером 20 секунд. Затем добавьте ещё 100 г масла и повторите процесс. Влейте оставшееся масло и взбейте до густой консистенции.
В сковороде разогрейте масло, добавьте чеснок. Как только он начнёт темнеть, уберите его и выложите креветки. Обжаривайте по 2 минуты с каждой стороны, затем переложите их на тарелку. В той же сковороде обжарьте хлеб до румяной корочки.
Разберите салат романо, удалив вялые листья, крупные порвите руками. В миске перемешайте листья с 2 ст. л. заправки, разложите по тарелкам. Добавьте креветки и сухарики, посыпьте тёртым пармезаном. Оставшийся соус подайте отдельно.
«Цезарь» — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни (иногда относят к мексиканской или итальянской кухне).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.