Готовьте за 15 минут: 5 быстрых ужинов, которые выглядят как ресторанные

Вы устали, но хочется вкусного и сытного ужина? Забудьте о размороженной пицце и бутербродах! Эти блюда готовятся на одной сковороде за считаные минуты, а выглядят так, будто их подали в ресторане.

Фото: wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пара готовит ужин

1. Паста как в траттории

• Отварите макароны до полуготовности.

• Переложите в сковороду, добавьте томатную пасту, сливки, щепотку красного перца.

• Вмешайте горсть тертого сыра и готовьте, пока соус не загустеет.

• Сверху — базилик или петрушка.

2. Курица в азиатском стиле

• Нарежьте куриное филе полосками и обжарьте 5 минут.

• Смешайте мед, соевый соус и чеснок — этим соусом залейте мясо.

• Добавьте брокколи или стручковую фасоль.

• Томите пару минут — и готово!

3. Ленивая паэлья

• Обжарьте рис с луком и чесноком.

• Залейте бульоном (вода + кубик), добавьте замороженные морепродукты и паприку.

• Накройте крышкой и готовьте 10 минут.

• Все ароматы впитаются в рис — получится испанское блюдо без лишних хлопот.

4. Овощной рататуй

• Нарежьте цукини, баклажаны и помидоры кружками.

• Выложите в сковороду, полейте оливковым маслом, добавьте прованские травы.

• Тушите 10 минут под крышкой, посыпьте сыром.

• Овощи дадут сок, сыр расплавится — готово!

5. Омлет-рулет

• Взболтайте яйца с ложкой молока.

• Вылейте на сковороду, добавьте начинку: колбасу, сыр, овощи.

• Жарьте, пока края не схватятся.

• Сверните рулетом — и блюдо выглядит как из меню brunch-кафе!

Советы:

• Нет сливок? Используйте сметану.

• Нет курицы? Подойдёт варёная колбаса.

• Мясо всегда первым! Затем овощи, в конце — соусы.

• Меньше грязной посуды — больше удовольствия от еды!

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

