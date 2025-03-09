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Готовьте за 15 минут: 5 быстрых ужинов, которые выглядят как ресторанные

Еда

Вы устали, но хочется вкусного и сытного ужина? Забудьте о размороженной пицце и бутербродах! Эти блюда готовятся на одной сковороде за считаные минуты, а выглядят так, будто их подали в ресторане.

Пара готовит ужин
Фото: wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара готовит ужин

1. Паста как в траттории

• Отварите макароны до полуготовности.
• Переложите в сковороду, добавьте томатную пасту, сливки, щепотку красного перца.
• Вмешайте горсть тертого сыра и готовьте, пока соус не загустеет.
• Сверху — базилик или петрушка.

2. Курица в азиатском стиле

• Нарежьте куриное филе полосками и обжарьте 5 минут.
• Смешайте мед, соевый соус и чеснок — этим соусом залейте мясо.
• Добавьте брокколи или стручковую фасоль.
• Томите пару минут — и готово!

3. Ленивая паэлья

• Обжарьте рис с луком и чесноком.
• Залейте бульоном (вода + кубик), добавьте замороженные морепродукты и паприку.
• Накройте крышкой и готовьте 10 минут.
• Все ароматы впитаются в рис — получится испанское блюдо без лишних хлопот.

4. Овощной рататуй

• Нарежьте цукини, баклажаны и помидоры кружками.
• Выложите в сковороду, полейте оливковым маслом, добавьте прованские травы.
• Тушите 10 минут под крышкой, посыпьте сыром.
• Овощи дадут сок, сыр расплавится — готово!

5. Омлет-рулет

• Взболтайте яйца с ложкой молока.
• Вылейте на сковороду, добавьте начинку: колбасу, сыр, овощи.
• Жарьте, пока края не схватятся.
• Сверните рулетом — и блюдо выглядит как из меню brunch-кафе!

Советы:

• Нет сливок? Используйте сметану.
• Нет курицы? Подойдёт варёная колбаса.
• Мясо всегда первым! Затем овощи, в конце — соусы.
• Меньше грязной посуды — больше удовольствия от еды!

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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