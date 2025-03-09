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Как вернуть свежесть черствому хлебу — простой способ из пекарни

1:51
Еда

Вы достаёте батон, а он больше похож на камень, чем на мягкую выпечку? Не спешите выбрасывать! Хлеб можно оживить буквально за несколько минут, причём без химии и лишних затрат.

Овёс, ячмень и хлеб
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овёс, ячмень и хлеб

Почему хлеб черствеет?

Главный виновник — крахмал. При охлаждении он теряет влагу, превращая мягкий мякиш в сухую массу. Но этот процесс можно обратить, если воздействовать на хлеб паром и температурой.

Метод с влажным полотенцем

• Возьмите хлопковое полотенце (без синтетики, чтобы избежать запахов).
• Смочите его водой, хорошо отожмите.
• Оберните батон, словно укутываете его в одеяло.
• Разогрейте духовку до 70-80°C.
• Положите хлеб на решётку, оставьте дверцу слегка приоткрытой.
• Через 10 минут снимите полотенце и дайте корочке подсохнуть 5 минут.

Экспресс-способ в микроволновке

• Заверните хлеб в влажную салфетку.
• Поставьте в микроволновку на 20 секунд.
• Добавьте в камеру стакан воды, чтобы избежать пересушивания.

Способ с пароваркой

• Поместите хлеб над кипящей водой на 3-4 минуты.
• Пар вернёт влагу мякишу, а корочка останется хрустящей.

Как избежать засыхания?

• Храните хлеб в льняной салфетке при комнатной температуре.
• Нарежьте батон и заморозьте — можно будет разогревать порционно в тостере.

Неожиданный факт

Во Франции и Италии чёрствый хлеб специально сушат для кулинарных шедевров: панзанеллы и кростини. Так что прежде чем выбросить батон, подумайте — может, он ещё пригодится?

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской. Рецептура хлеба часто содержит соль, сахар и жиры.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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