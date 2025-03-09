Как вернуть свежесть черствому хлебу — простой способ из пекарни

Вы достаёте батон, а он больше похож на камень, чем на мягкую выпечку? Не спешите выбрасывать! Хлеб можно оживить буквально за несколько минут, причём без химии и лишних затрат.
Главный виновник — крахмал. При охлаждении он теряет влагу, превращая мягкий мякиш в сухую массу. Но этот процесс можно обратить, если воздействовать на хлеб паром и температурой.
• Возьмите хлопковое полотенце (без синтетики, чтобы избежать запахов).
• Смочите его водой, хорошо отожмите.
• Оберните батон, словно укутываете его в одеяло.
• Разогрейте духовку до 70-80°C.
• Положите хлеб на решётку, оставьте дверцу слегка приоткрытой.
• Через 10 минут снимите полотенце и дайте корочке подсохнуть 5 минут.
• Заверните хлеб в влажную салфетку.
• Поставьте в микроволновку на 20 секунд.
• Добавьте в камеру стакан воды, чтобы избежать пересушивания.
• Поместите хлеб над кипящей водой на 3-4 минуты.
• Пар вернёт влагу мякишу, а корочка останется хрустящей.
• Храните хлеб в льняной салфетке при комнатной температуре.
• Нарежьте батон и заморозьте — можно будет разогревать порционно в тостере.
Во Франции и Италии чёрствый хлеб специально сушат для кулинарных шедевров: панзанеллы и кростини. Так что прежде чем выбросить батон, подумайте — может, он ещё пригодится?
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской. Рецептура хлеба часто содержит соль, сахар и жиры.
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