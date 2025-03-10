Этот гарнир затмит любое мясо: картофельные шарики, от которых невозможно оторваться!

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные шарики — это классическое блюдо немецкой кухни, которое отличается хрустящей золотисто-коричневой корочкой и рассыпчатой текстурой. К сожалению, для их приготовления используется большое количество масла, что делает их довольно жирными и трудноусвояемыми. Однако наш рецепт позволяет насладиться этим блюдом без лишних калорий.

Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофельные шарики

Мы используем фритюрницу с функцией горячего воздуха, чтобы приготовить картофельные шарики. Этот метод позволяет добиться идеальной хрустящей корочки, не прибегая к жарке в жире. В результате шарики получаются менее жирными и более полезными.

Картофельные шарики — одно из самых популярных блюд на рождественских ярмарках. Это простое, но вкусное блюдо, которое обязательно понравится всем любителям картошки.

Для приготовления картофельных шариков в фритюрнице вам понадобится картофель, лук, соль и немного масла. Картофель и лук натрите на крупной тёрке, чтобы получились длинные полоски. Добавьте соль и тщательно перемешайте. Затем положите массу в кухонное полотенце и отожмите лишнюю влагу. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики и смажьте их маслом.

Выложите шарики в фритюрницу с функцией горячего воздуха и готовьте при температуре 180 градусов в течение 15 минут. В результате вы получите хрустящие и ароматные шарики, которые станут отличным дополнением к вашему столу.

Не забудьте, что приготовленные шарики можно хранить и разогревать на следующий день. Это делает их ещё более удобными для повседневного использования.

Хотите попробовать что-то новое? Приготовьте фрикадельки из фарша или фаршированные перцы. Овощи, запечённые с пармезаном, станут отличным гарниром к этим блюдам.

Ингредиенты:

1 кг картофеля (лучше всего использовать пюре)

1 луковица

1 чайная ложка соли

Чёрный перец по вкусу

Рапсовое масло для смазывания

Приготовление:

Очистите картофель и натрите его на крупной тёрке длинными полосками. Лук также очистите и нарежьте. Добавьте в натёртый картофель около 1 чайной ложки соли и тщательно вымесите. Положите картофельную массу в кухонное полотенце и отожмите лишнюю влагу. Добавьте чёрный перец и ещё раз хорошо перемешайте. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики и смажьте их небольшим количеством масла. Выложите шарики в фритюрницу и готовьте при температуре 180 градусов в течение 15 минут до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Совет: Если картофельные шарики кажутся слишком влажными, посыпьте их твёрдой присыпкой и используйте специальную бумагу для выпечки, предназначенную для фритюрниц с горячим воздухом.

Уточнения

Картофельные крокеты — второе картофельное блюдо и гарнир.

