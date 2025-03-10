Этот гарнир затмит любое мясо: картофельные шарики, от которых невозможно оторваться!

Картофельные шарики — это классическое блюдо немецкой кухни, которое отличается хрустящей золотисто-коричневой корочкой и рассыпчатой текстурой. К сожалению, для их приготовления используется большое количество масла, что делает их довольно жирными и трудноусвояемыми. Однако наш рецепт позволяет насладиться этим блюдом без лишних калорий.
Мы используем фритюрницу с функцией горячего воздуха, чтобы приготовить картофельные шарики. Этот метод позволяет добиться идеальной хрустящей корочки, не прибегая к жарке в жире. В результате шарики получаются менее жирными и более полезными.
Картофельные шарики — одно из самых популярных блюд на рождественских ярмарках. Это простое, но вкусное блюдо, которое обязательно понравится всем любителям картошки.
Для приготовления картофельных шариков в фритюрнице вам понадобится картофель, лук, соль и немного масла. Картофель и лук натрите на крупной тёрке, чтобы получились длинные полоски. Добавьте соль и тщательно перемешайте. Затем положите массу в кухонное полотенце и отожмите лишнюю влагу. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики и смажьте их маслом.
Выложите шарики в фритюрницу с функцией горячего воздуха и готовьте при температуре 180 градусов в течение 15 минут. В результате вы получите хрустящие и ароматные шарики, которые станут отличным дополнением к вашему столу.
Не забудьте, что приготовленные шарики можно хранить и разогревать на следующий день. Это делает их ещё более удобными для повседневного использования.
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Ингредиенты:
Приготовление:
Совет: Если картофельные шарики кажутся слишком влажными, посыпьте их твёрдой присыпкой и используйте специальную бумагу для выпечки, предназначенную для фритюрниц с горячим воздухом.
Картофельные крокеты — второе картофельное блюдо и гарнир.
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