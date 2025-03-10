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Этот гарнир затмит любое мясо: картофельные шарики, от которых невозможно оторваться!

3:07
Еда

Картофельные шарики — это классическое блюдо немецкой кухни, которое отличается хрустящей золотисто-коричневой корочкой и рассыпчатой текстурой. К сожалению, для их приготовления используется большое количество масла, что делает их довольно жирными и трудноусвояемыми. Однако наш рецепт позволяет насладиться этим блюдом без лишних калорий.

Картофельные шарики
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофельные шарики

Мы используем фритюрницу с функцией горячего воздуха, чтобы приготовить картофельные шарики. Этот метод позволяет добиться идеальной хрустящей корочки, не прибегая к жарке в жире. В результате шарики получаются менее жирными и более полезными.

Картофельные шарики — одно из самых популярных блюд на рождественских ярмарках. Это простое, но вкусное блюдо, которое обязательно понравится всем любителям картошки.

Для приготовления картофельных шариков в фритюрнице вам понадобится картофель, лук, соль и немного масла. Картофель и лук натрите на крупной тёрке, чтобы получились длинные полоски. Добавьте соль и тщательно перемешайте. Затем положите массу в кухонное полотенце и отожмите лишнюю влагу. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики и смажьте их маслом.

Выложите шарики в фритюрницу с функцией горячего воздуха и готовьте при температуре 180 градусов в течение 15 минут. В результате вы получите хрустящие и ароматные шарики, которые станут отличным дополнением к вашему столу.

Не забудьте, что приготовленные шарики можно хранить и разогревать на следующий день. Это делает их ещё более удобными для повседневного использования.

Хотите попробовать что-то новое? Приготовьте фрикадельки из фарша или фаршированные перцы. Овощи, запечённые с пармезаном, станут отличным гарниром к этим блюдам.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля (лучше всего использовать пюре)
  • 1 луковица
  • 1 чайная ложка соли
  • Чёрный перец по вкусу
  • Рапсовое масло для смазывания

Приготовление:

  1. Очистите картофель и натрите его на крупной тёрке длинными полосками. Лук также очистите и нарежьте.
  2. Добавьте в натёртый картофель около 1 чайной ложки соли и тщательно вымесите.
  3. Положите картофельную массу в кухонное полотенце и отожмите лишнюю влагу.
  4. Добавьте чёрный перец и ещё раз хорошо перемешайте.
  5. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики и смажьте их небольшим количеством масла.
  6. Выложите шарики в фритюрницу и готовьте при температуре 180 градусов в течение 15 минут до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Совет: Если картофельные шарики кажутся слишком влажными, посыпьте их твёрдой присыпкой и используйте специальную бумагу для выпечки, предназначенную для фритюрниц с горячим воздухом.

Уточнения

Картофельные крокеты — второе картофельное блюдо и гарнир.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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