Ваш кулинарный триумф: раскрываем секрет идеальных эклеров, как из французской пекарни

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Еда

Эклеры — это десерт, который можно готовить круглый год. Их можно купить готовыми, но гораздо интереснее сделать самостоятельно. Процесс приготовления эклеров состоит из двух этапов: сначала тесто выпекается в духовке, а затем обжаривается в кипящем масле. Важно соблюдать все этапы и пропорции, чтобы результат оправдал ожидания.

Шоколадные эклеры
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шоколадные эклеры

Ингредиенты:

  • Вода: 150 мл
  • Соль: 5 г
  • Мука: 150 г
  • Масло сливочное: 100 г
  • Яйца: 4 шт. (примерно 200 г)

Приготовление теста:

  1. В кастрюлю налить воду, добавить соль и довести до кипения.
  2. Уменьшить огонь до среднего и добавить масло, помешивая, пока оно не растает.
  3. Постепенно всыпать муку, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки.
  4. Снять кастрюлю с огня и продолжать мешать тесто, пока оно не станет гладким и однородным.
  5. Вернуть кастрюлю на слабый огонь и, продолжая помешивать, добавить яйца по одному.
  6. После добавления всех яиц тесто должно стать густым и блестящим.
  7. Переложить тесто в кондитерский мешок с насадкой и отсадить на противень, застеленный пергаментом, в виде длинных полосок.
  8. Разогреть духовку до 180°C. Выпекать эклеры в течение 20-25 минут до золотистой корочки. После выпечки выключить духовку и оставить эклеры в ней еще на 10 минут.
  9. Обжарка: Налить в глубокую сковороду растительное масло (около 1 л) и разогреть его до температуры 180-190°C. Аккуратно опустить эклеры в кипящее масло с помощью щипцов. Обжаривать эклеры до золотистой корочки, переворачивая их несколько раз. Вынуть эклеры из масла и выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира.

Начинки:

Эклеры можно начинять различными кремами и пастами, такими как:

  • Заварной крем (с добавлением ванили, шоколада, карамели и т. д.)
  • Крем из сливочного сыра (с добавлением ягод, фруктов, орехов и т. д.)
  • Лимонный курд
  • Ганаш (шоколадный крем)
  • Фруктовые пасты (например, из клубники, малины, черники.

Остывшие эклеры разрезать вдоль и начинить кремом. Можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Украсить по желанию сахарной пудрой, свежими ягодами, мятой или шоколадной стружкой.

Уточнения

Экле́р (фр. éclair — «молния, вспышка») — пирожное в виде трубочки из заварного теста, покрытой помадкой, с начинкой из сливочно-масляного или заварного крема. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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