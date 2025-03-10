Ваш кулинарный триумф: раскрываем секрет идеальных эклеров, как из французской пекарни

Эклеры — это десерт, который можно готовить круглый год. Их можно купить готовыми, но гораздо интереснее сделать самостоятельно. Процесс приготовления эклеров состоит из двух этапов: сначала тесто выпекается в духовке, а затем обжаривается в кипящем масле. Важно соблюдать все этапы и пропорции, чтобы результат оправдал ожидания.
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Шоколадные эклеры
Ингредиенты:
Вода: 150 мл
Соль: 5 г
Мука: 150 г
Масло сливочное: 100 г
Яйца: 4 шт. (примерно 200 г)
Приготовление теста:
В кастрюлю налить воду, добавить соль и довести до кипения.
Уменьшить огонь до среднего и добавить масло, помешивая, пока оно не растает.
Постепенно всыпать муку, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки.
Снять кастрюлю с огня и продолжать мешать тесто, пока оно не станет гладким и однородным.
Вернуть кастрюлю на слабый огонь и, продолжая помешивать, добавить яйца по одному.
После добавления всех яиц тесто должно стать густым и блестящим.
Переложить тесто в кондитерский мешок с насадкой и отсадить на противень, застеленный пергаментом, в виде длинных полосок.
Разогреть духовку до 180°C. Выпекать эклеры в течение 20-25 минут до золотистой корочки. После выпечки выключить духовку и оставить эклеры в ней еще на 10 минут.
Обжарка: Налить в глубокую сковороду растительное масло (около 1 л) и разогреть его до температуры 180-190°C. Аккуратно опустить эклеры в кипящее масло с помощью щипцов. Обжаривать эклеры до золотистой корочки, переворачивая их несколько раз. Вынуть эклеры из масла и выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира.
Начинки:
Эклеры можно начинять различными кремами и пастами, такими как:
Заварной крем (с добавлением ванили, шоколада, карамели и т. д.)
Крем из сливочного сыра (с добавлением ягод, фруктов, орехов и т. д.)
Лимонный курд
Ганаш (шоколадный крем)
Фруктовые пасты (например, из клубники, малины, черники.
Остывшие эклеры разрезать вдоль и начинить кремом. Можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Украсить по желанию сахарной пудрой, свежими ягодами, мятой или шоколадной стружкой.
Уточнения
Экле́р (фр. éclair — «молния, вспышка») — пирожное в виде трубочки из заварного теста, покрытой помадкой, с начинкой из сливочно-масляного или заварного крема.