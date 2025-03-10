Ваш кулинарный триумф: раскрываем секрет идеальных эклеров, как из французской пекарни

Эклеры — это десерт, который можно готовить круглый год. Их можно купить готовыми, но гораздо интереснее сделать самостоятельно. Процесс приготовления эклеров состоит из двух этапов: сначала тесто выпекается в духовке, а затем обжаривается в кипящем масле. Важно соблюдать все этапы и пропорции, чтобы результат оправдал ожидания.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шоколадные эклеры

Ингредиенты:

Вода: 150 мл

Соль: 5 г

Мука: 150 г

Масло сливочное: 100 г

Яйца: 4 шт. (примерно 200 г)

Приготовление теста:

В кастрюлю налить воду, добавить соль и довести до кипения. Уменьшить огонь до среднего и добавить масло, помешивая, пока оно не растает. Постепенно всыпать муку, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Снять кастрюлю с огня и продолжать мешать тесто, пока оно не станет гладким и однородным. Вернуть кастрюлю на слабый огонь и, продолжая помешивать, добавить яйца по одному. После добавления всех яиц тесто должно стать густым и блестящим. Переложить тесто в кондитерский мешок с насадкой и отсадить на противень, застеленный пергаментом, в виде длинных полосок. Разогреть духовку до 180°C. Выпекать эклеры в течение 20-25 минут до золотистой корочки. После выпечки выключить духовку и оставить эклеры в ней еще на 10 минут. Обжарка: Налить в глубокую сковороду растительное масло (около 1 л) и разогреть его до температуры 180-190°C. Аккуратно опустить эклеры в кипящее масло с помощью щипцов. Обжаривать эклеры до золотистой корочки, переворачивая их несколько раз. Вынуть эклеры из масла и выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира.

Начинки:

Эклеры можно начинять различными кремами и пастами, такими как:

Заварной крем (с добавлением ванили, шоколада, карамели и т. д.)

Крем из сливочного сыра (с добавлением ягод, фруктов, орехов и т. д.)

Лимонный курд

Ганаш (шоколадный крем)

Фруктовые пасты (например, из клубники, малины, черники.

Остывшие эклеры разрезать вдоль и начинить кремом. Можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Украсить по желанию сахарной пудрой, свежими ягодами, мятой или шоколадной стружкой.

Уточнения

Экле́р (фр. éclair — «молния, вспышка») — пирожное в виде трубочки из заварного теста, покрытой помадкой, с начинкой из сливочно-масляного или заварного крема.

