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Всего 25 минут — и шедевр готов: раскрыт секрет нежнейшего шоколадного торта

2:34
Еда

Есть сладости, которые становятся настоящими фаворитами и незаменимыми на нашем столе. Приготовление такого десерта хотя бы раз в неделю — это священный ритуал, который позволяет разнообразить воскресный обед и наслаждаться каждым кусочком с особым удовольствием. Добавьте шоколад по вкусу, и ваш десерт станет ещё более волшебным!

Шоколадный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный пирог

Если вы хотите приготовить действительно нежный и вкусный шоколадный торт, то наш рецепт поможет вам в этом. Существует настоящий секрет создания идеального шоколадного торта, который будет не только аппетитным, но и невероятно нежным. Главное — выбрать правильные ингредиенты и правильно их сбалансировать, утверждает чешское издание Dombydom.

Ингредиенты

  • 2 яйца;
  • 150 г сливочного масла;
  • 150 г сахара;
  • 300 г муки;
  • 250 мл молока (можно заменить на 70% какао для более насыщенного вкуса);
  • Щепотка соли;
  • Ванилин (по желанию);
  • Разрыхлитель.
  • Сахарная пудра для украшения;
  • Шоколадные стружки;
  • Взбитые сливки;
  • Фрукты для украшения.

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.
  2. Постепенно добавляйте просеянную муку и разрыхлитель, продолжая взбивать.
  3. Влейте молоко и аккуратно перемешайте до однородной консистенции.
  4. Разогрейте духовку до 160-170°C. Вылейте тесто в предварительно смазанную форму и поставьте в духовку.
  5. После 20-25 минут проверьте готовность зубочисткой. Если она выходит сухой, торт готов.
  6. Дайте торту остыть в форме 10-15 минут. Затем переложите его на решётку и дайте полностью остыть. Перед подачей можно разогреть торт в духовке при 150°C ещё 5-7 минут, чтобы он стал ещё более нежным.

Перед подачей украсьте торт сахарной пудрой, шоколадными стружками или взбитыми сливками. Добавьте свежие фрукты или ягоды для яркости и свежести. Наслаждайтесь каждым кусочком этого волшебного десерта!

Этот шоколадный торт станет идеальным завершением любого обеда или ужина. Его нежный вкус и аромат покорят сердца даже самых искушённых гурманов. Попробуйте приготовить его по нашему рецепту, и вы убедитесь, что это действительно стоит вашего времени и усилий!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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