Как сделать оладьи невероятно пышными? Секрет, о котором мало кто знает

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Золотистые, с хрустящей корочкой и невероятно мягкой серединой — такими должны быть идеальные оладьи. Но почему у одних они получаются воздушными, а у других — тяжёлыми и плоскими? Оказывается, есть один простой трюк, который способен перевернуть представление о классическом рецепте.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Оладьи

Секрет кроется в белках

Кулинары годами спорят, что делает оладьи пышнее — сода, дрожжи или кефир. Но мало кто догадывается, что ключ к воздушности скрыт в обычных куриных яйцах. Достаточно разделить белки и желтки и взбить первые до плотной пены.

Как правильно взбивать белки для оладий?

Начните с мягкой пены, добавляя сахар и ваниль для аромата. Взбивайте до состояния устойчивых "снежных пиков" — масса должна быть плотной и держать форму. Аккуратно вмешайте белки в тесто, используя лопатку. Делайте это мягкими движениями, чтобы сохранить пузырьки воздуха.

Почему это работает?

Миллионы микроскопических пузырьков, образующихся в белковой пене, насыщают тесто кислородом. При жарке они расширяются, создавая эффект лёгкости и пышности. Оладьи поднимаются выше, не оседают после остывания и буквально тают во рту.

Тонкости приготовления

Тесто должно быть чуть гуще, чем для блинов — слишком жидкое не удержит форму.

— слишком жидкое не удержит форму. Сковороду разогревайте на среднем огне — так оладьи не подгорят и пропекутся равномерно.

— так оладьи не подгорят и пропекутся равномерно. Выбирайте свежие яйца — они взбиваются лучше и придают тесту дополнительную нежность.

— они взбиваются лучше и придают тесту дополнительную нежность. Не выкладывайте оладьи слишком близко друг к другу — дайте им место для роста.

Этот метод работает с любой мукой: пшеничной, овсяной, гречневой. Даже если вы считали свои оладьи идеальными, попробуйте этот трюк — и результат вас удивит!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

