Как сделать оладьи невероятно пышными? Секрет, о котором мало кто знает

Золотистые, с хрустящей корочкой и невероятно мягкой серединой — такими должны быть идеальные оладьи. Но почему у одних они получаются воздушными, а у других — тяжёлыми и плоскими? Оказывается, есть один простой трюк, который способен перевернуть представление о классическом рецепте.
Кулинары годами спорят, что делает оладьи пышнее — сода, дрожжи или кефир. Но мало кто догадывается, что ключ к воздушности скрыт в обычных куриных яйцах. Достаточно разделить белки и желтки и взбить первые до плотной пены.
Миллионы микроскопических пузырьков, образующихся в белковой пене, насыщают тесто кислородом. При жарке они расширяются, создавая эффект лёгкости и пышности. Оладьи поднимаются выше, не оседают после остывания и буквально тают во рту.
Этот метод работает с любой мукой: пшеничной, овсяной, гречневой. Даже если вы считали свои оладьи идеальными, попробуйте этот трюк — и результат вас удивит!
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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