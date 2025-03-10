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Ешьте этот фрукт вместо мяса: белка больше, чем в говядине — вот почему

2:21
Еда

В сбалансированном питании важно получать достаточное количество белка, особенно из здоровых источников. Взрослым рекомендуется потреблять 0,8 грамма белка на килограмм веса в день, который можно найти в молочных продуктах, мясе, рыбе, морепродуктах и яйцах.

Нанче
Фото: commons.wikimedia.org by AlejandroLinaresGarcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нанче

Некоторые фрукты, такие как яблоко, виноград, кокос, авокадо, банан и клубника, также содержат белок, но особенно выделяется нанче — фрукт с уникальным составом и высокой питательной ценностью.

Нанче — небольшой круглый фрукт, который может быть желтого или оранжевого цвета в зависимости от степени зрелости. Он сладкий, но с небольшой кислинкой, которая становится более выраженной по мере созревания. Содержание белка в нанче достигает 3,6%, что значительно больше, чем в бананах (1,1%) или дынях и яблоках (0,2%), пишет испанское издание Heraldo.

Согласно исследованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), нанче также содержит больше витамина С, чем мандарины или гуавы. Витамин С необходим для роста и восстановления тканей, образования коллагена, борьбы с морщинами, заживления ран и формирования рубцовой ткани.

Нанче имеет несколько названий, включая чангунга и нансита. Его научное название — Byrsonima crassifolia. Этот фрукт популярен в мексиканских штатах Герреро, Наярит и Мичоакан, где выращивается три четверти национального производства. В Испании нанче можно найти в специализированных магазинах, отделах деликатесов крупных супермаркетов и латиноамериканских продуктовых магазинах.

Нanche является мощным антиоксидантом и средством против преждевременного старения. В Мексике его часто употребляют в виде джемов, смузи и других блюд. Благодаря богатому содержанию витаминов А и С, нанче укрепляет иммунную систему и улучшает зрение. Кроме того, он богат кальцием, железом, фосфором и клетчаткой, а также обладает противовоспалительными свойствами.

Уточнения

Бирсони́ма толстоли́стная или нансе (лат. Byrsonima crassifolia) — растение; вид рода Бирсонима семейства Мальпигиевые.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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