Быстро, дёшево и вкусно: сладкий торт без духовки, который понравится всем
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Вспомните, как в детстве мечтали о куске шоколадного торта, а мама говорила: "Сначала суп!". Теперь вы можете приготовить этот десерт за 15 минут — без сложных ингредиентов и долгого ожидания.
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Шоколадный пирог
Простой шоколадный торт без выпечки
- Растопите на водяной бане плитку шоколада, добавьте сгущёнку и немного растопленного сливочного масла.
- Вмешайте 200 г измельчённого печенья и горсть орехов — масса быстро загустеет в холодильнике.
- Через час можно нарезать и подавать, украсив ягодами или взбитыми сливками.
Кекс в кружке за 2 минуты
Если времени совсем нет, попробуйте быстрый десерт в микроволновке.
Смешайте в кружке:
- 4 ложки муки
- 2 ложки какао
- 3 ложки сахара
- щепотку соды
- 5 ложек молока
- Поставьте в микроволновку на 2 минуты — и получите воздушный кекс с жидкой сердцевиной.
Ещё несколько идей для ленивых сладкоежек
- "Облачный" чизкейк — взбейте творог с йогуртом и желатином, выложите на основу из печенья и охладите.
- Торт из печенья и пудинга — слоями уложите печенье, пропитанное кофе, и ванильный крем с творогом.
- Ленивый тирамису — маскарпоне с сахаром, печенье, сбрызнутое кофе, и немного какао.
- Для аллергиков замените молочные продукты кокосовыми сливками и агар-агаром.
- Хотите хрустящий эффект? Добавьте дроблёные орехи или воздушный рис.
Секрет подачи: торт в стакане или банке
Не хотите заморачиваться с разрезанием? Подавайте десерт в стеклянных банках или стаканах — это не только удобно, но и эффектно.
Попробуйте эти рецепты — и ваши гости будут в восторге!
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру