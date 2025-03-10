Быстро, дёшево и вкусно: сладкий торт без духовки, который понравится всем

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Вспомните, как в детстве мечтали о куске шоколадного торта, а мама говорила: "Сначала суп!". Теперь вы можете приготовить этот десерт за 15 минут — без сложных ингредиентов и долгого ожидания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный пирог

Простой шоколадный торт без выпечки

Растопите на водяной бане плитку шоколада, добавьте сгущёнку и немного растопленного сливочного масла.

плитку шоколада, добавьте сгущёнку и немного растопленного сливочного масла. Вмешайте 200 г измельчённого печенья и горсть орехов — масса быстро загустеет в холодильнике.

и горсть орехов — масса быстро загустеет в холодильнике. Через час можно нарезать и подавать, украсив ягодами или взбитыми сливками.

Кекс в кружке за 2 минуты

Если времени совсем нет, попробуйте быстрый десерт в микроволновке.

Смешайте в кружке:

4 ложки муки

2 ложки какао

3 ложки сахара

щепотку соды

5 ложек молока

Поставьте в микроволновку на 2 минуты — и получите воздушный кекс с жидкой сердцевиной.

Ещё несколько идей для ленивых сладкоежек

"Облачный" чизкейк — взбейте творог с йогуртом и желатином, выложите на основу из печенья и охладите.

— взбейте творог с йогуртом и желатином, выложите на основу из печенья и охладите. Торт из печенья и пудинга — слоями уложите печенье, пропитанное кофе, и ванильный крем с творогом.

— слоями уложите печенье, пропитанное кофе, и ванильный крем с творогом. Ленивый тирамису — маскарпоне с сахаром, печенье, сбрызнутое кофе, и немного какао.

— маскарпоне с сахаром, печенье, сбрызнутое кофе, и немного какао. Для аллергиков замените молочные продукты кокосовыми сливками и агар-агаром.

замените молочные продукты кокосовыми сливками и агар-агаром. Хотите хрустящий эффект? Добавьте дроблёные орехи или воздушный рис.

Секрет подачи: торт в стакане или банке

Не хотите заморачиваться с разрезанием? Подавайте десерт в стеклянных банках или стаканах — это не только удобно, но и эффектно.

Попробуйте эти рецепты — и ваши гости будут в восторге!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.

