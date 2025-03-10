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Быстро, дёшево и вкусно: сладкий торт без духовки, который понравится всем

1:49
Еда

Вспомните, как в детстве мечтали о куске шоколадного торта, а мама говорила: "Сначала суп!". Теперь вы можете приготовить этот десерт за 15 минут — без сложных ингредиентов и долгого ожидания.

Шоколадный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный пирог

Простой шоколадный торт без выпечки

  • Растопите на водяной бане плитку шоколада, добавьте сгущёнку и немного растопленного сливочного масла.
  • Вмешайте 200 г измельчённого печенья и горсть орехов — масса быстро загустеет в холодильнике.
  • Через час можно нарезать и подавать, украсив ягодами или взбитыми сливками.

Кекс в кружке за 2 минуты

Если времени совсем нет, попробуйте быстрый десерт в микроволновке.

Смешайте в кружке:

  • 4 ложки муки
  • 2 ложки какао
  • 3 ложки сахара
  • щепотку соды
  • 5 ложек молока
  • Поставьте в микроволновку на 2 минуты — и получите воздушный кекс с жидкой сердцевиной.

Ещё несколько идей для ленивых сладкоежек

  • "Облачный" чизкейк — взбейте творог с йогуртом и желатином, выложите на основу из печенья и охладите.
  • Торт из печенья и пудинга — слоями уложите печенье, пропитанное кофе, и ванильный крем с творогом.
  • Ленивый тирамису — маскарпоне с сахаром, печенье, сбрызнутое кофе, и немного какао.
  • Для аллергиков замените молочные продукты кокосовыми сливками и агар-агаром.
  • Хотите хрустящий эффект? Добавьте дроблёные орехи или воздушный рис.

Секрет подачи: торт в стакане или банке

Не хотите заморачиваться с разрезанием? Подавайте десерт в стеклянных банках или стаканах — это не только удобно, но и эффектно.

Попробуйте эти рецепты — и ваши гости будут в восторге!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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