Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите больше базилика? Узнайте, как легко его размножить
Три простых лайфхака, которые помогут усваивать больше витаминов из еды
Популярные, но рискованные: машины, которые ГИБДД проверяет особенно тщательно
Ошибка, которая стоит капитального ремонта: обороты, которые разрушают мотор
Креветки с лимоном: лайфхак для гурманов или необходимость
Развенчиваем мифы о кислотах в косметике: правда о безопасности АНА, ВНА и РНА
Две миссии НАСА: как телескопы SPHEREx и PUNCH будут исследовать космос
Красный флаг против торговцев — как отбиться от навязчивых продавцов в Египте
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался

Пей, но не худей: чем на самом деле опасны чудо-чаи и диуретики

3:22
Еда

Существует множество мифов о здоровом питании, которые давно пора развенчать. Многие из них не имеют научных оснований, но продолжают влиять на наши пищевые привычки. Разберем самые распространенные заблуждения и поймем, почему они не работают.

Детокс
Фото: https://www.freepik.com
Детокс

Строгий подсчет калорий — не залог успеха

Многие считают, что для похудения нужно строго считать калории, а также следить за количеством белков, жиров и углеводов. Однако такой подход может привести к нездоровой одержимости едой и нарушению пищевого поведения.

Некоторые люди урезают рацион до 1000 калорий в день, что крайне вредно для метаболизма и нормального функционирования организма. В результате можно столкнуться с дефицитом питательных веществ, упадком сил и нарушением контроля над приемами пищи.

Диуретики и слабительные — опасный путь

Некоторые люди прибегают к диуретикам и слабительным средствам в надежде быстро избавиться от лишнего веса. Однако такие методы дают лишь временный эффект, выводя из организма воду, а не жир.

Регулярное использование этих средств может привести к:

  • сильному обезвоживанию
  • электролитному дисбалансу
  • нехватке витаминов
  • повреждению органов
  • риску остановки сердца

Добавки для похудения: скрытая угроза

Диетические добавки не контролируются FDA, а значит, их состав не всегда безопасен. Исследования показали, что более 700 подобных препаратов содержали запрещенные вещества, включая диуретики, стимуляторы и даже рецептурные лекарства.

Прием таких добавок может привести к серьезным последствиям: высокому давлению, инсульту или сердечному приступу. Перед их использованием важно консультироваться со специалистом.

Детокс-диеты — маркетинговый трюк

Многие компании продвигают детокс-программы как способ очищения организма от токсинов. Однако в реальности наше тело уже обладает естественными механизмами детоксикации. Печень, почки, кишечник и кожа эффективно выводят ненужные вещества через мочу, пот и дыхание.

Правильное питание с достаточным количеством витаминов и микроэлементов поддерживает эти процессы. А жесткие детокс-диеты чаще всего приводят лишь к временной потере воды и ухудшению самочувствия.

Сахар — не абсолютное зло

Сахар давно приобрел репутацию главного врага здоровья. Однако важно понимать разницу между натуральным (из фруктов, овощей, молочных продуктов) и добавленным (в сладких напитках, выпечке, обработанных продуктах) сахаром.

Опасность кроется в избытке добавленного сахара, который может провоцировать набор веса и метаболические нарушения. Однако умеренное его потребление в рамках сбалансированного питания не представляет угрозы.

Здоровое питание — это не строгие запреты, а осознанный подход. Баланс макро- и микроэлементов, умеренность и разнообразие — вот что действительно важно. Не стоит верить устаревшим мифам, ведь правильные пищевые привычки основаны на науке, а не на популярных трендах.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Огород без перекопки и удобрений? Проверенный метод дачников
Садоводство, цветоводство
Огород без перекопки и удобрений? Проверенный метод дачников Аудио 
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Домашние животные
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Популярное
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.

Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Последние материалы
Три простых лайфхака, которые помогут усваивать больше витаминов из еды
Популярные, но рискованные: машины, которые ГИБДД проверяет особенно тщательно
Ошибка, которая стоит капитального ремонта: обороты, которые разрушают мотор
Креветки с лимоном: лайфхак для гурманов или необходимость
Развенчиваем мифы о кислотах в косметике: правда о безопасности АНА, ВНА и РНА
Две миссии НАСА: как телескопы SPHEREx и PUNCH будут исследовать космос
Красный флаг против торговцев — как отбиться от навязчивых продавцов в Египте
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
10 марта: Летающая крепость, операция "Арсенал" и рязановский "Гараж"
Забудьте о диетах: этот фрукт поможет контролировать сахар и вес — сенсационное открытие!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.