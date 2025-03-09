Пей, но не худей: чем на самом деле опасны чудо-чаи и диуретики

3:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество мифов о здоровом питании, которые давно пора развенчать. Многие из них не имеют научных оснований, но продолжают влиять на наши пищевые привычки. Разберем самые распространенные заблуждения и поймем, почему они не работают.

Фото: https://www.freepik.com Детокс

Строгий подсчет калорий — не залог успеха

Многие считают, что для похудения нужно строго считать калории, а также следить за количеством белков, жиров и углеводов. Однако такой подход может привести к нездоровой одержимости едой и нарушению пищевого поведения.

Некоторые люди урезают рацион до 1000 калорий в день, что крайне вредно для метаболизма и нормального функционирования организма. В результате можно столкнуться с дефицитом питательных веществ, упадком сил и нарушением контроля над приемами пищи.

Диуретики и слабительные — опасный путь

Некоторые люди прибегают к диуретикам и слабительным средствам в надежде быстро избавиться от лишнего веса. Однако такие методы дают лишь временный эффект, выводя из организма воду, а не жир.

Регулярное использование этих средств может привести к:

сильному обезвоживанию

электролитному дисбалансу

нехватке витаминов

повреждению органов

риску остановки сердца

Добавки для похудения: скрытая угроза

Диетические добавки не контролируются FDA, а значит, их состав не всегда безопасен. Исследования показали, что более 700 подобных препаратов содержали запрещенные вещества, включая диуретики, стимуляторы и даже рецептурные лекарства.

Прием таких добавок может привести к серьезным последствиям: высокому давлению, инсульту или сердечному приступу. Перед их использованием важно консультироваться со специалистом.

Детокс-диеты — маркетинговый трюк

Многие компании продвигают детокс-программы как способ очищения организма от токсинов. Однако в реальности наше тело уже обладает естественными механизмами детоксикации. Печень, почки, кишечник и кожа эффективно выводят ненужные вещества через мочу, пот и дыхание.

Правильное питание с достаточным количеством витаминов и микроэлементов поддерживает эти процессы. А жесткие детокс-диеты чаще всего приводят лишь к временной потере воды и ухудшению самочувствия.

Сахар — не абсолютное зло

Сахар давно приобрел репутацию главного врага здоровья. Однако важно понимать разницу между натуральным (из фруктов, овощей, молочных продуктов) и добавленным (в сладких напитках, выпечке, обработанных продуктах) сахаром.

Опасность кроется в избытке добавленного сахара, который может провоцировать набор веса и метаболические нарушения. Однако умеренное его потребление в рамках сбалансированного питания не представляет угрозы.

Здоровое питание — это не строгие запреты, а осознанный подход. Баланс макро- и микроэлементов, умеренность и разнообразие — вот что действительно важно. Не стоит верить устаревшим мифам, ведь правильные пищевые привычки основаны на науке, а не на популярных трендах.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

