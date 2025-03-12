Забудьте про фастфуд: как приготовить картофель фри дома без лишнего жира и с хрустящей корочкой

Приготовить хрустящий и вкусный картофель фри в домашних условиях можно без использования специальной фритюрницы. Достаточно иметь под рукой обычную кастрюлю или сковороду и следовать простым рекомендациям.
Очистите картофель от кожуры и тщательно промойте.
Нарежьте его тонкой соломкой, немного толще стандартного картофеля фри.
Положите нарезанный картофель в миску с холодной водой и оставьте на 30 минут. Это поможет избавиться от избыточного крахмала и сделает картофель более хрустящим.
После замачивания слейте воду и тщательно обсушите картофель с помощью бумажных полотенец. Влага на поверхности может вызвать разбрызгивание масла при жарке.
В толстодонной кастрюле или глубокой сковороде разогрейте растительное масло до кипения.
Порциями опускайте подготовленный картофель в горячее масло, чтобы поддерживать стабильную температуру и обеспечить равномерную прожарку.
Жарьте 3-4 минуты до золотистого цвета.
С помощью шумовки выньте готовый картофель и выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
Посолите по вкусу и подавайте горячим с любимыми соусами.
Приготовленный таким образом картофель фри будет неотличим от того, что подают в ресторанах быстрого питания, и порадует как детей, так и взрослых.
Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.
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