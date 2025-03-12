Забудьте про фастфуд: как приготовить картофель фри дома без лишнего жира и с хрустящей корочкой

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить хрустящий и вкусный картофель фри в домашних условиях можно без использования специальной фритюрницы. Достаточно иметь под рукой обычную кастрюлю или сковороду и следовать простым рекомендациям.​

Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель фри

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг ​

​ Растительное масло — 100 мл ​

​ Соль — по вкусу ​

Пошаговая инструкция:

1. Подготовка картофеля:

Очистите картофель от кожуры и тщательно промойте.​

Нарежьте его тонкой соломкой, немного толще стандартного картофеля фри.

2. Удаление лишнего крахмала:

Положите нарезанный картофель в миску с холодной водой и оставьте на 30 минут. Это поможет избавиться от избыточного крахмала и сделает картофель более хрустящим.

3. Сушка картофеля:

После замачивания слейте воду и тщательно обсушите картофель с помощью бумажных полотенец. Влага на поверхности может вызвать разбрызгивание масла при жарке.​

4. Нагрев масла:

В толстодонной кастрюле или глубокой сковороде разогрейте растительное масло до кипения.​

5. Жарка картофеля:

Порциями опускайте подготовленный картофель в горячее масло, чтобы поддерживать стабильную температуру и обеспечить равномерную прожарку.​

Жарьте 3-4 минуты до золотистого цвета.​

6. Удаление лишнего масла:

С помощью шумовки выньте готовый картофель и выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.​

7. Подача:

Посолите по вкусу и подавайте горячим с любимыми соусами.​

Советы:

Для придания особого вкуса можно добавить специи или сушеные травы по вашему выбору. ​

​ Если нет возможности использовать кастрюлю, можно приготовить картофель фри на сковороде, следуя аналогичной технологии. ​

Приготовленный таким образом картофель фри будет неотличим от того, что подают в ресторанах быстрого питания, и порадует как детей, так и взрослых.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

