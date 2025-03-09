Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цвет волос как в рекламе? Просто следуй этим простым правилам ухода
6 экстремальных активностей, которые можно попробовать в Ирландии, несмотря на погоду
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Рассказываем, как закрыть дверь без замка и не переживать за свою безопасность
Растение, которое бодрит, лечит и восстанавливает — как одно средство изменит ваше здоровье
Колорадский жук исчезнет с ваших грядок — просто посадите это растение
Новый налог на дачных участках: с 1 марта капитальные строения будут под контролем Росреестра
Похудеть к лету точно получится! Соблюдай эти 5 эффективных правил
Цезарь с креветками — изысканный вкус, который легко приготовить дома

Советский шоколадный торт из детства: не требуется ни грамма муки

1:44
Еда

Помните, как в детстве мечтали о куске шоколадного торта, а мама сначала требовала доесть суп? Теперь у вас есть шанс приготовить его всего за 15 минут — и без духовки!

Шоколадный торт
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Шоколадный торт

Простой шоколадный торт

Растопите плитку шоколада на водяной бане, смешайте со сгущенкой и растопленным маслом. Добавьте 200 г измельченного печенья и горсть орехов. Оставьте в холодильнике на час — и ваш десерт готов!

Кекс в кружке за 2 минуты

Еще быстрее — шоколадный кекс в кружке. Смешайте:

  • 4 ложки муки
  • 2 ложки какао
  • 3 ложки сахара
  • Щепотку соды
  • 5 ложек молока

Отправьте в микроволновку на 2 минуты — внутри останется нежная, тягучая серединка.

Легкие десерты без выпечки

Хотите удивить гостей? Попробуйте "облачный чизкейк": взбейте творог с йогуртом и желатином, залейте на основу из печенья и охладите.

Еще один вариант — торт из печенья и пудинга: уложите слоями печенье, пропитанное кофе, и крем из ванильного пудинга с творогом.

А если любите классику, приготовьте "ленивый" тирамису: выложите маскарпоне с сахаром на печенье, сбрызнутое кофе, и посыпьте какао.

Секреты идеального десерта

  • Для аллергиков замените молочные продукты на кокосовые сливки и агар-агар — десерт будет таким же воздушным.
  • Хотите хруста? Добавьте в тесто дробленые орехи или воздушный рис.
  • Экспериментируйте с формой: торт в банке или стакане выглядит стильно и не требует разрезания.

Минимум времени — максимум удовольствия!

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, "вознеси меня" от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Садоводство, цветоводство
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу Аудио 
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Последние материалы
Пальто-макси против пиджака: какой стиль выберет твоя фигура
ТОП-5 самых ломающихся легковых автомобилей СССР
Бабушкин метод: заливаю это под корень, и кабачки растут, как на дрожжах
Что происходит с самолетами зимой: разбираемся в деталях
Чем опасен хронический недосып и как он разрушает ваш мозг
Спрос на рекламу у блогеров продолжит расти: прогноз на 2025 год — 57 млрд рублей
У вас проблемы с болтом? Не паникуйте — вот как быстро и легко его извлечь
Растительное мясо, которое обманет даже мясоедов: новая революция в еде
Улучши равновесие за 10 дней! Эти упражнения помогут отлично держать баланс
Готовьте за 15 минут: 5 быстрых ужинов, которые выглядят как ресторанные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.