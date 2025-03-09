Советский шоколадный торт из детства: не требуется ни грамма муки

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Помните, как в детстве мечтали о куске шоколадного торта, а мама сначала требовала доесть суп? Теперь у вас есть шанс приготовить его всего за 15 минут — и без духовки!

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Шоколадный торт

Простой шоколадный торт

Растопите плитку шоколада на водяной бане, смешайте со сгущенкой и растопленным маслом. Добавьте 200 г измельченного печенья и горсть орехов. Оставьте в холодильнике на час — и ваш десерт готов!

Кекс в кружке за 2 минуты

Еще быстрее — шоколадный кекс в кружке. Смешайте:

4 ложки муки

2 ложки какао

3 ложки сахара

Щепотку соды

5 ложек молока

Отправьте в микроволновку на 2 минуты — внутри останется нежная, тягучая серединка.

Легкие десерты без выпечки

Хотите удивить гостей? Попробуйте "облачный чизкейк": взбейте творог с йогуртом и желатином, залейте на основу из печенья и охладите.

Еще один вариант — торт из печенья и пудинга: уложите слоями печенье, пропитанное кофе, и крем из ванильного пудинга с творогом.

А если любите классику, приготовьте "ленивый" тирамису: выложите маскарпоне с сахаром на печенье, сбрызнутое кофе, и посыпьте какао.

Секреты идеального десерта

Для аллергиков замените молочные продукты на кокосовые сливки и агар-агар — десерт будет таким же воздушным.

Хотите хруста? Добавьте в тесто дробленые орехи или воздушный рис.

Экспериментируйте с формой: торт в банке или стакане выглядит стильно и не требует разрезания.

Минимум времени — максимум удовольствия!

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, "вознеси меня" от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.



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