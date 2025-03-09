Советский шоколадный торт из детства: не требуется ни грамма муки

Помните, как в детстве мечтали о куске шоколадного торта, а мама сначала требовала доесть суп? Теперь у вас есть шанс приготовить его всего за 15 минут — и без духовки!
Растопите плитку шоколада на водяной бане, смешайте со сгущенкой и растопленным маслом. Добавьте 200 г измельченного печенья и горсть орехов. Оставьте в холодильнике на час — и ваш десерт готов!
Еще быстрее — шоколадный кекс в кружке. Смешайте:
Отправьте в микроволновку на 2 минуты — внутри останется нежная, тягучая серединка.
Хотите удивить гостей? Попробуйте "облачный чизкейк": взбейте творог с йогуртом и желатином, залейте на основу из печенья и охладите.
Еще один вариант — торт из печенья и пудинга: уложите слоями печенье, пропитанное кофе, и крем из ванильного пудинга с творогом.
А если любите классику, приготовьте "ленивый" тирамису: выложите маскарпоне с сахаром на печенье, сбрызнутое кофе, и посыпьте какао.
Минимум времени — максимум удовольствия!
Тирамису́ (итал. tiramisù, "вознеси меня" от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.
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