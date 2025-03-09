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Растительное мясо, которое обманет даже мясоедов: новая революция в еде

1:42
Еда

Растительное мясо стремится стать неотъемлемой частью нашего рациона, но его вкус и текстура часто вызывают споры. Директор Nectar Каролин Котто возглавляет инициативу по улучшению вкусовых качеств этих продуктов, чтобы они пришлись по вкусу не только веганам, но и убеждённым мясоедам.

Мясо
Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мясо

Подход Nectar: тестирование для всех

В отличие от традиционных методов, Nectar проводит слепые дегустации с участием обычных потребителей, а не профессиональных дегустаторов. Это позволяет получить объективные отзывы от людей, которые регулярно употребляют мясо, что особенно важно для достижения широкой привлекательности растительных альтернатив.

Влияние на климатические изменения

Сокращение потребления мяса рассматривается как один из способов борьбы с климатическим кризисом. Сельское хозяйство животных составляет значительную долю глобальных выбросов парниковых газов, и переход на растительные альтернативы может существенно снизить этот показатель. Усилия Nectar направлены на создание продуктов, которые помогут потребителям сделать экологически осознанный выбор без ущерба для вкуса.

Результаты и будущее

Благодаря обратной связи от Nectar, компании, такие как Umaro Foods и Fable Food Co, уже улучшили свои продукты. Цель состоит не в полном отказе от мяса, а в предоставлении вкусных растительных альтернатив, которые могут сократить его потребление. Это стремление направлено на достижение устойчивого будущего, где растительные продукты станут неотъемлемой частью нашего рациона.

Уточнения

Продукция на растительной основе - продукция, являющаяся растительной альтернативой продукции животноводства, полученной способом глубокой переработки зерновых, бобовых, масличных культур и орехов. Является частью растительного питания.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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