Постная коврижка, которая заменит торт: ни яиц, ни масла, ни сожалений

Вкуснейшая выпечка без грамма молока, яиц и сливочного масла? Легко! Эта медовая коврижка с изюмом и яблоком — именно тот случай, когда простые ингредиенты творят чудеса. В тесте — пряности, ароматный кофе и ложка мёда, а на выходе — нежный, мягкий и душистый пирог, который подойдёт как к утреннему чаю, так и к вечерней кружке кофе. А главное — готовится всё буквально за полчаса.
1. Подготовьте все продукты.
Заранее заварите кофе — можно использовать как свежемолотый, так и растворимый. Подойдёт тот, что есть под рукой.
2. Соедините кофе, мёд и сахар.
Перелейте напиток в небольшую кастрюльку. Добавьте мёд и сахар, поставьте на огонь и прогрейте до тех пор, пока всё не растворится.
3. Добавьте соду.
Сразу перемешайте — смесь начнёт активно пениться, так и должно быть.
4. Засыпьте муку и специи.
Муку обязательно просейте. Гвоздику и кардамон предварительно разотрите в ступке. Добавьте их в тесто вместе с солью и щепоткой мускатного ореха.
5. Перемешайте и введите изюм.
Промойте его заранее, можно слегка запарить, если хочется мягкости. Влейте подсолнечное масло и всё хорошо перемешайте.
6. Добавьте яблоко.
Очистите фрукт от кожуры, нарежьте небольшими кубиками и вмешайте в тесто.
7. Подготовьте форму.
Застелите её пергаментом и выложите тесто. Разровняйте лопаткой.
8. Выпекайте.
Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте коврижку примерно 25 минут. Если увеличите порцию, время в духовке тоже стоит удвоить.
9. Готово!
Пирог немного остудите, достаньте из формы и нарежьте на кусочки. Он отлично режется и не крошится.
Коврижка — плоское и высокое изделие из пряничного теста, состоящее из пластов толщиной не менее трёх сантиметров, прослоенных начинкой или без неё.
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