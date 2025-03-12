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Постная коврижка, которая заменит торт: ни яиц, ни масла, ни сожалений

2:42
Еда

Вкуснейшая выпечка без грамма молока, яиц и сливочного масла? Легко! Эта медовая коврижка с изюмом и яблоком — именно тот случай, когда простые ингредиенты творят чудеса. В тесте — пряности, ароматный кофе и ложка мёда, а на выходе — нежный, мягкий и душистый пирог, который подойдёт как к утреннему чаю, так и к вечерней кружке кофе. А главное — готовится всё буквально за полчаса.

шоколадный бисквит
Фото: freepik
шоколадный бисквит

Ингредиенты (на 4 порции):

  • сахар — 100 г
  • мёд — 1 ст. л.
  • кофе — 100 мл
  • сода — 0,5 ч. л.
  • масло подсолнечное — 25 мл
  • мука — 175 г
  • изюм — 1,5 ст. л.
  • соль — щепотка
  • яблоко — 1 шт.
  • гвоздика — 2 шт.
  • кардамон — 2 шт.
  • корица — 0,3 ч. л.
  • мускатный орех — щепотка

Как готовить:

1. Подготовьте все продукты.
Заранее заварите кофе — можно использовать как свежемолотый, так и растворимый. Подойдёт тот, что есть под рукой.

2. Соедините кофе, мёд и сахар.
Перелейте напиток в небольшую кастрюльку. Добавьте мёд и сахар, поставьте на огонь и прогрейте до тех пор, пока всё не растворится.

3. Добавьте соду.
Сразу перемешайте — смесь начнёт активно пениться, так и должно быть.

4. Засыпьте муку и специи.
Муку обязательно просейте. Гвоздику и кардамон предварительно разотрите в ступке. Добавьте их в тесто вместе с солью и щепоткой мускатного ореха.

5. Перемешайте и введите изюм.
Промойте его заранее, можно слегка запарить, если хочется мягкости. Влейте подсолнечное масло и всё хорошо перемешайте.

6. Добавьте яблоко.
Очистите фрукт от кожуры, нарежьте небольшими кубиками и вмешайте в тесто.

7. Подготовьте форму.
Застелите её пергаментом и выложите тесто. Разровняйте лопаткой.

8. Выпекайте.
Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте коврижку примерно 25 минут. Если увеличите порцию, время в духовке тоже стоит удвоить.

9. Готово!
Пирог немного остудите, достаньте из формы и нарежьте на кусочки. Он отлично режется и не крошится.

Уточнения

Коврижка — плоское и высокое изделие из пряничного теста, состоящее из пластов толщиной не менее трёх сантиметров, прослоенных начинкой или без неё. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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