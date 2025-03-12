Постная коврижка, которая заменит торт: ни яиц, ни масла, ни сожалений

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкуснейшая выпечка без грамма молока, яиц и сливочного масла? Легко! Эта медовая коврижка с изюмом и яблоком — именно тот случай, когда простые ингредиенты творят чудеса. В тесте — пряности, ароматный кофе и ложка мёда, а на выходе — нежный, мягкий и душистый пирог, который подойдёт как к утреннему чаю, так и к вечерней кружке кофе. А главное — готовится всё буквально за полчаса.

Фото: freepik шоколадный бисквит

Ингредиенты (на 4 порции):

сахар — 100 г

мёд — 1 ст. л.

кофе — 100 мл

сода — 0,5 ч. л.

масло подсолнечное — 25 мл

мука — 175 г

изюм — 1,5 ст. л.

соль — щепотка

яблоко — 1 шт.

гвоздика — 2 шт.

кардамон — 2 шт.

корица — 0,3 ч. л.

мускатный орех — щепотка

Как готовить:

1. Подготовьте все продукты.

Заранее заварите кофе — можно использовать как свежемолотый, так и растворимый. Подойдёт тот, что есть под рукой.

2. Соедините кофе, мёд и сахар.

Перелейте напиток в небольшую кастрюльку. Добавьте мёд и сахар, поставьте на огонь и прогрейте до тех пор, пока всё не растворится.

3. Добавьте соду.

Сразу перемешайте — смесь начнёт активно пениться, так и должно быть.

4. Засыпьте муку и специи.

Муку обязательно просейте. Гвоздику и кардамон предварительно разотрите в ступке. Добавьте их в тесто вместе с солью и щепоткой мускатного ореха.

5. Перемешайте и введите изюм.

Промойте его заранее, можно слегка запарить, если хочется мягкости. Влейте подсолнечное масло и всё хорошо перемешайте.

6. Добавьте яблоко.

Очистите фрукт от кожуры, нарежьте небольшими кубиками и вмешайте в тесто.

7. Подготовьте форму.

Застелите её пергаментом и выложите тесто. Разровняйте лопаткой.

8. Выпекайте.

Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте коврижку примерно 25 минут. Если увеличите порцию, время в духовке тоже стоит удвоить.

9. Готово!

Пирог немного остудите, достаньте из формы и нарежьте на кусочки. Он отлично режется и не крошится.

Уточнения

Коврижка — плоское и высокое изделие из пряничного теста, состоящее из пластов толщиной не менее трёх сантиметров, прослоенных начинкой или без неё.

