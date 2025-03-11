Секрет праздничного счастья: говядина, огурцы и немного волшебства на сковороде

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

В преддверии праздников каждая хозяйка хочет удивить своих гостей чем-то необычным, но не слишком сложным. А что может быть лучше, чем вкусный, сытный и эффектный салат? Мясной салат с говядиной и яичными блинчиками — как раз тот случай, когда из простых продуктов получается настоящая "вкусная магия".

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичный салат

Он не требует экзотических ингредиентов или кулинарных подвигов. Но сочетание сочной отварной говядины, хрустящих солёных огурчиков, нежных яичных блинчиков и ароматной зелени делает его звездой любого застолья.

Что понадобится (на 6 порций):

Говядина (мякоть, лучше молодая) — 500 г

Яйца — 5 шт.

Солёные огурцы — 4 шт.

Морковь — 2 шт.

Лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Майонез — 3 ст. ложки

Масло растительное — 1-2 ст. ложки

Соль и чёрный перец — по вкусу

Свежая зелень (укроп, петрушка) — 3-4 веточки

Клюква и зелень — для украшения (по желанию)

Как готовить:

Говядина

Берём хорошее кусок мякоти, заливаем горячей водой и варим примерно час. Пенку снимаем после закипания. Готовое мясо достаём и даём остыть. Яичные блинчики

Яйца взбиваем с солью и чёрным перцем. Обжариваем на сухой сковороде — должно получиться примерно три тонких блинчика. Остужаем и нарезаем соломкой. Овощи и зелень

Морковь натираем крупно, лук мелко рубим. Обжариваем их на растительном масле около 5 минут.

Солёные огурцы нарезаем мелкими кубиками.

Чеснок трём на тёрке, зелень измельчаем. Сборка салата

Говядину нарезаем кубиками. В глубокой миске соединяем мясо, блинчики, овощи, чеснок, зелень и огурцы. Солим, перчим, добавляем майонез. Всё тщательно перемешиваем. Подача

Украшаем веточками зелени и ягодами клюквы — будет и вкусно, и красиво. Салат можно подавать сразу или дать настояться в холодильнике.

Приятного аппетита! Этот салат — отличная идея для тех, кто не хочет банальностей на праздничном столе.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.

