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Секрет праздничного счастья: говядина, огурцы и немного волшебства на сковороде

2:24
Еда

В преддверии праздников каждая хозяйка хочет удивить своих гостей чем-то необычным, но не слишком сложным. А что может быть лучше, чем вкусный, сытный и эффектный салат? Мясной салат с говядиной и яичными блинчиками — как раз тот случай, когда из простых продуктов получается настоящая "вкусная магия".

Яичный салат
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичный салат

Он не требует экзотических ингредиентов или кулинарных подвигов. Но сочетание сочной отварной говядины, хрустящих солёных огурчиков, нежных яичных блинчиков и ароматной зелени делает его звездой любого застолья.

Что понадобится (на 6 порций):

  • Говядина (мякоть, лучше молодая) — 500 г
  • Яйца — 5 шт.
  • Солёные огурцы — 4 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Майонез — 3 ст. ложки
  • Масло растительное — 1-2 ст. ложки
  • Соль и чёрный перец — по вкусу
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — 3-4 веточки
  • Клюква и зелень — для украшения (по желанию)

Как готовить:

  1. Говядина
    Берём хорошее кусок мякоти, заливаем горячей водой и варим примерно час. Пенку снимаем после закипания. Готовое мясо достаём и даём остыть.

  2. Яичные блинчики
    Яйца взбиваем с солью и чёрным перцем. Обжариваем на сухой сковороде — должно получиться примерно три тонких блинчика. Остужаем и нарезаем соломкой.

  3. Овощи и зелень
    Морковь натираем крупно, лук мелко рубим. Обжариваем их на растительном масле около 5 минут.
    Солёные огурцы нарезаем мелкими кубиками.
    Чеснок трём на тёрке, зелень измельчаем.

  4. Сборка салата
    Говядину нарезаем кубиками. В глубокой миске соединяем мясо, блинчики, овощи, чеснок, зелень и огурцы. Солим, перчим, добавляем майонез. Всё тщательно перемешиваем.

  5. Подача
    Украшаем веточками зелени и ягодами клюквы — будет и вкусно, и красиво. Салат можно подавать сразу или дать настояться в холодильнике.

Приятного аппетита! Этот салат — отличная идея для тех, кто не хочет банальностей на праздничном столе.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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