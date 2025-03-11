В преддверии праздников каждая хозяйка хочет удивить своих гостей чем-то необычным, но не слишком сложным. А что может быть лучше, чем вкусный, сытный и эффектный салат? Мясной салат с говядиной и яичными блинчиками — как раз тот случай, когда из простых продуктов получается настоящая "вкусная магия".
Он не требует экзотических ингредиентов или кулинарных подвигов. Но сочетание сочной отварной говядины, хрустящих солёных огурчиков, нежных яичных блинчиков и ароматной зелени делает его звездой любого застолья.
Говядина
Берём хорошее кусок мякоти, заливаем горячей водой и варим примерно час. Пенку снимаем после закипания. Готовое мясо достаём и даём остыть.
Яичные блинчики
Яйца взбиваем с солью и чёрным перцем. Обжариваем на сухой сковороде — должно получиться примерно три тонких блинчика. Остужаем и нарезаем соломкой.
Овощи и зелень
Морковь натираем крупно, лук мелко рубим. Обжариваем их на растительном масле около 5 минут.
Солёные огурцы нарезаем мелкими кубиками.
Чеснок трём на тёрке, зелень измельчаем.
Сборка салата
Говядину нарезаем кубиками. В глубокой миске соединяем мясо, блинчики, овощи, чеснок, зелень и огурцы. Солим, перчим, добавляем майонез. Всё тщательно перемешиваем.
Подача
Украшаем веточками зелени и ягодами клюквы — будет и вкусно, и красиво. Салат можно подавать сразу или дать настояться в холодильнике.
Приятного аппетита! Этот салат — отличная идея для тех, кто не хочет банальностей на праздничном столе.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.