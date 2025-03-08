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Забудьте про кофе: этот напиток бодрит не хуже, а пользы в разы больше

2:11
Еда

Зима позади, но забота о здоровье должна оставаться в приоритете. Хотите поддержать иммунитет и получить заряд бодрости с утра? Попробуйте простой и полезный напиток, который легко приготовить дома. Он не только улучшает самочувствие, но и помогает в других важных аспектах здоровья. Попрощайтесь с кофе — вас ждёт интересное открытие!

имбирь
Фото: pxhere
имбирь

Почему стоит заменить кофе

Кофе — привычный утренний ритуал для миллионов людей. Без него трудно представить начало дня, но есть альтернатива, которая приносит не меньше пользы. Оказывается, существует напиток, который так же эффективно бодрит, но при этом благотворно влияет на организм.

Имбирный напиток — отличная замена кофе. Он обладает множеством преимуществ и помогает организму функционировать лучше. Давайте разберёмся, почему этот выбор стоит внимания.

Чем полезен имбирь

Имбирь — продукт, который есть почти в каждом доме. Зимой его добавляют в согревающие чаи, летом — в освежающие лимонады. Однако не все знают, насколько он полезен и как его можно использовать.

Вот основные преимущества имбиря:

Обладает антибактериальными и противовирусными свойствами.
Является мощным антиоксидантом, укрепляющим иммунитет.
Снимает воспаления и даже облегчает боль.
Ускоряет обмен веществ, что способствует похудению.
Регулирует уровень сахара в крови и снижает вредный холестерин.

Как приготовить имбирный напиток

Приготовить этот полезный напиток очень просто. Вам понадобятся:

  • 1 корень имбиря (натёртый или нарезанный);
  • 1 долька лимона;
  • 1 литр воды (температурой около 85°C).

Залейте имбирь горячей водой, добавьте лимонный сок и дайте настояться несколько минут. Пейте тёплым или охлаждённым — он одинаково вкусен в любое время года.

Попробуйте заменить утренний кофе этим напитком и убедитесь в его удивительном эффекте. Ваш организм скажет вам спасибо!

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Забудьте про кофе: этот напиток бодрит не хуже, а пользы в разы больше
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