Рыбные котлеты, которые тают во рту — добавьте этот ингредиент

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие сталкиваются с тем, что рыбные котлеты получаются слишком сухими, теряя свою привлекательность. Но есть один простой секрет, который кардинально меняет ситуацию!

Фото: commons.wikimedia.org by kawanet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Котлета

Секрет сочных рыбных котлет

Главная проблема таких котлет — недостаток жира и влаги. Рыбный фарш сам по себе довольно нежирный, поэтому без дополнительных ингредиентов котлеты могут стать сухими. Но решение есть — колбасный сыр!

Этот продукт добавляет не только сочность, но и приятный сливочно-копченый аромат, который делает вкус котлет насыщеннее.

Как правильно добавлять колбасный сыр?

Чтобы добиться идеальной текстуры и вкуса, важно соблюдать пропорции. Оптимальное соотношение — не менее 10% от общей массы фарша. Например, если у вас 500 г рыбного фарша, добавьте не менее 50 г тертого колбасного сыра.

Почему это работает?

Сыр плавится при жарке, создавая нежную и сочную структуру внутри котлет.

Копченый вкус придает блюду пикантные нотки, которые идеально сочетаются с рыбой.

Сливочная текстура делает фарш мягче, избавляя котлеты от сухости.

Этот лайфхак уже оценили многие любители рыбных блюд, ведь он действительно меняет привычный вкус котлет. Попробуйте — и ваша семья точно попросит добавки!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

