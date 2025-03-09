Новая еда будущего: что заменит привычные продукты уже в 2025 году

Европейская Комиссия активно внедряет в пищевую индустрию новые продукты, способные заменить привычные источники белка и углеводов. Если раньше суперфуды ограничивались семенами чиа и водорослями, то теперь в игру вступают лабораторное мясо, насекомые и даже масло из криля. Как изменится рацион европейцев и какие продукты могут стать основой питания в ближайшие годы?
В категорию "новых продуктов" входят не только редкие растительные и животные ингредиенты, но и:
Например, одним из прорывов стал синтез олигосахаридов грудного молока, которые добавляют в детское питание, чтобы оно было максимально приближено к натуральному.
С 2018 года все новинки проходят строгую проверку в Европейском управлении по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Специалисты оценивают их питательную ценность, возможные аллергические реакции, токсичность и долгосрочное влияние на здоровье.
Существуют и упрощенные процедуры для традиционных продуктов, которые десятилетиями употреблялись за пределами Европы. Например, семена чиа и плоды баобаба легко прошли проверку, так как их безопасность подтверждена многолетним потреблением.
В последние годы европейские регуляторы уделяют особое внимание альтернативным белкам:
Параллельно идет развитие альтернативных углеводов. Ученые разрабатывают новые волокна и заменители сахара, которые сохраняют вкус и текстуру продуктов, но при этом не вредят здоровью.
В 2024 году Евросоюз обновил правила по новым продуктам питания, и уже с 2025 года производители смогут быстрее выводить на рынок инновационные продукты. Главная цель — сделать питание более устойчивым и адаптированным к изменению климата.
Мировая пищевая индустрия стремится к уменьшению углеродного следа, снижению потребления воды и ресурсов. Лабораторное мясо и альтернативные источники белка — это не только забота об экологии, но и возможность накормить растущее население планеты.
Будущее европейской кухни — это баланс между инновациями, безопасностью и устойчивостью. Какие из новых продуктов приживутся в повседневном рационе, покажет время.
Криль (от нидерл. kriel — «мелочь») — собирательное название мелких морских планктонных ракообразных (рачков) промысловых размеров (10—65 мм), образующих промысловые скопления в поверхностных слоях воды умеренных и высоких широт океанов обоих полушарий.
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