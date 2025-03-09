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Новая еда будущего: что заменит привычные продукты уже в 2025 году

3:18
Еда

Европейская Комиссия активно внедряет в пищевую индустрию новые продукты, способные заменить привычные источники белка и углеводов. Если раньше суперфуды ограничивались семенами чиа и водорослями, то теперь в игру вступают лабораторное мясо, насекомые и даже масло из криля. Как изменится рацион европейцев и какие продукты могут стать основой питания в ближайшие годы?

Стейки из цветной капусты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейки из цветной капусты

Новые продукты: что это такое?

В категорию "новых продуктов" входят не только редкие растительные и животные ингредиенты, но и:

  • вещества, созданные с использованием инновационных технологий,
  • новые пищевые добавки,
  • альтернативные источники белка,
  • синтетические ингредиенты, имитирующие натуральные.

Например, одним из прорывов стал синтез олигосахаридов грудного молока, которые добавляют в детское питание, чтобы оно было максимально приближено к натуральному.

Как контролируется безопасность новых продуктов?

С 2018 года все новинки проходят строгую проверку в Европейском управлении по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Специалисты оценивают их питательную ценность, возможные аллергические реакции, токсичность и долгосрочное влияние на здоровье.

Существуют и упрощенные процедуры для традиционных продуктов, которые десятилетиями употреблялись за пределами Европы. Например, семена чиа и плоды баобаба легко прошли проверку, так как их безопасность подтверждена многолетним потреблением.

Что придет на смену мясу и сахару?

В последние годы европейские регуляторы уделяют особое внимание альтернативным белкам:

  • Мясо, выращенное в лаборатории — искусственно созданные волокна, идентичные натуральному мясу, но без убийства животных.
  • Съедобные насекомые — богатый белками и микроэлементами источник пищи, активно продвигаемый в странах ЕС.
  • Белки из водорослей и бобовых — экологичные аналоги животного белка.
  • Масло из криля — новый источник омега-3, который может заменить рыбий жир.

Параллельно идет развитие альтернативных углеводов. Ученые разрабатывают новые волокна и заменители сахара, которые сохраняют вкус и текстуру продуктов, но при этом не вредят здоровью.

Инновации в еде: зачем они нужны?

В 2024 году Евросоюз обновил правила по новым продуктам питания, и уже с 2025 года производители смогут быстрее выводить на рынок инновационные продукты. Главная цель — сделать питание более устойчивым и адаптированным к изменению климата.

Мировая пищевая индустрия стремится к уменьшению углеродного следа, снижению потребления воды и ресурсов. Лабораторное мясо и альтернативные источники белка — это не только забота об экологии, но и возможность накормить растущее население планеты.

Будущее европейской кухни — это баланс между инновациями, безопасностью и устойчивостью. Какие из новых продуктов приживутся в повседневном рационе, покажет время.

Уточнения

Криль (от нидерл. kriel — «мелочь») — собирательное название мелких морских планктонных ракообразных (рачков) промысловых размеров (10—65 мм), образующих промысловые скопления в поверхностных слоях воды умеренных и высоких широт океанов обоих полушарий.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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