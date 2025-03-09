Всего 40 минут — и на столе ароматная запеканка с нежной корочкой

Эта запеканка — настоящая находка, если хочется приготовить что-то сытное и вкусное без долгих приготовлений. Все ингредиенты просто нарезаются, смешиваются и отправляются в духовку. Нежные овощи, ароматный фарш и тягучий сыр создают аппетитное сочетание, а яично-молочная заливка делает блюдо сочным и нежным. Идеальный вариант для семейного ужина или угощения гостей!
Очистите кабачок, картофель и лук. Нарежьте кабачок кружками (толщиной около 5 мм), картофель — тонкими ломтиками (2-3 мм), лук — кольцами. Зелень мелко порубите, сыр натрите на терке.
Фарш размешайте, чтобы он стал однородным. Взбейте яйца с молоком и солью. В большой миске соедините фарш, овощи, измельченный чеснок и зелень, посолите и перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 °С. Противень или форму для запекания смажьте растительным маслом, разложите овощи и фарш, залейте яично-молочной смесью. Отправьте в духовку на 30 минут.
Достаньте запеканку, посыпьте натертым сыром и запекайте еще 10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Готово! Дайте запеканке немного остыть, затем нарежьте порциями и подавайте к столу.
Такое блюдо можно подать как самостоятельный ужин или дополнить свежим салатом. Готовится просто, но выглядит и пахнет потрясающе!
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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