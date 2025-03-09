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Всего 40 минут — и на столе ароматная запеканка с нежной корочкой

2:36
Еда

Эта запеканка — настоящая находка, если хочется приготовить что-то сытное и вкусное без долгих приготовлений. Все ингредиенты просто нарезаются, смешиваются и отправляются в духовку. Нежные овощи, ароматный фарш и тягучий сыр создают аппетитное сочетание, а яично-молочная заливка делает блюдо сочным и нежным. Идеальный вариант для семейного ужина или угощения гостей!

Запеканка с цукини
Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запеканка с цукини

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Фарш (свинина + говядина) — 500 г
  • Кабачок (крупный) — 1 шт.
  • Картофель (крупный) — 3 шт.
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень — 50 г
  • Сыр — 100 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Молоко — 300 мл
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовьте ингредиенты

Очистите кабачок, картофель и лук. Нарежьте кабачок кружками (толщиной около 5 мм), картофель — тонкими ломтиками (2-3 мм), лук — кольцами. Зелень мелко порубите, сыр натрите на терке.

Фарш размешайте, чтобы он стал однородным. Взбейте яйца с молоком и солью. В большой миске соедините фарш, овощи, измельченный чеснок и зелень, посолите и перемешайте.

Шаг 2. Запекаем основу

Разогрейте духовку до 180 °С. Противень или форму для запекания смажьте растительным маслом, разложите овощи и фарш, залейте яично-молочной смесью. Отправьте в духовку на 30 минут.

Шаг 3. Добавляем сыр и доводим до готовности

Достаньте запеканку, посыпьте натертым сыром и запекайте еще 10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Готово! Дайте запеканке немного остыть, затем нарежьте порциями и подавайте к столу.

Полезные советы:

  • Хотите более выраженный вкус? Добавьте в фарш немного паприки или сушеных итальянских трав.
  • Любите остроту? Щепотка красного перца придаст запеканке пикантность.
  • Если кабачки дали много сока, слегка отожмите их перед запеканием, чтобы блюдо получилось более плотным.

Такое блюдо можно подать как самостоятельный ужин или дополнить свежим салатом. Готовится просто, но выглядит и пахнет потрясающе!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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