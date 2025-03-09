Всего 40 минут — и на столе ароматная запеканка с нежной корочкой

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запеканка — настоящая находка, если хочется приготовить что-то сытное и вкусное без долгих приготовлений. Все ингредиенты просто нарезаются, смешиваются и отправляются в духовку. Нежные овощи, ароматный фарш и тягучий сыр создают аппетитное сочетание, а яично-молочная заливка делает блюдо сочным и нежным. Идеальный вариант для семейного ужина или угощения гостей!

Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запеканка с цукини

Ингредиенты (на 6 порций):

Фарш (свинина + говядина) — 500 г

Кабачок (крупный) — 1 шт.

Картофель (крупный) — 3 шт.

Лук репчатый — 3 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Зелень — 50 г

Сыр — 100 г

Яйца — 4 шт.

Молоко — 300 мл

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовьте ингредиенты

Очистите кабачок, картофель и лук. Нарежьте кабачок кружками (толщиной около 5 мм), картофель — тонкими ломтиками (2-3 мм), лук — кольцами. Зелень мелко порубите, сыр натрите на терке.

Фарш размешайте, чтобы он стал однородным. Взбейте яйца с молоком и солью. В большой миске соедините фарш, овощи, измельченный чеснок и зелень, посолите и перемешайте.

Шаг 2. Запекаем основу

Разогрейте духовку до 180 °С. Противень или форму для запекания смажьте растительным маслом, разложите овощи и фарш, залейте яично-молочной смесью. Отправьте в духовку на 30 минут.

Шаг 3. Добавляем сыр и доводим до готовности

Достаньте запеканку, посыпьте натертым сыром и запекайте еще 10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Готово! Дайте запеканке немного остыть, затем нарежьте порциями и подавайте к столу.

Полезные советы:

Хотите более выраженный вкус? Добавьте в фарш немного паприки или сушеных итальянских трав.

Любите остроту? Щепотка красного перца придаст запеканке пикантность.

Если кабачки дали много сока, слегка отожмите их перед запеканием, чтобы блюдо получилось более плотным.

Такое блюдо можно подать как самостоятельный ужин или дополнить свежим салатом. Готовится просто, но выглядит и пахнет потрясающе!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

