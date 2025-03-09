Курица и рис в духовке — нежный, ароматный и безумно вкусный ужин

Этот рецепт — настоящая находка для занятых людей! Вам не придется предварительно обжаривать мясо и овощи: достаточно смешать все ингредиенты в одной форме и отправить в духовку. Она сама создаст румяную корочку на курице и превратит рис в нежный, пропитанный ароматами гарнир. А у вас появится целый час свободного времени — в будни это всегда кстати!
Смешайте в миске оливковое масло, сушеную петрушку, паприку, чесночный порошок, тимьян, соль и перец. Натрите бедра этим маринадом и оставьте на 15 минут.
Разогрейте духовку до 180 °С. Возьмите керамическую форму (примерно 25x35 см) и смажьте ее маслом.
Мелко нарежьте лук и чеснок. Помидоры ошпарьте кипятком, затем обдайте холодной водой и снимите кожицу. Нарежьте крупными кубиками. Выложите лук, чеснок и помидоры в форму, добавьте сливочное масло и рис. Посолите, поперчите, хорошо перемешайте. Залейте бульоном и добавьте 1 стакан воды.
Разложите куриные бедра поверх риса, накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут. Чтобы получить красивую корочку, в конце включите режим гриля на 3 минуты.
Достаньте форму из духовки, перемешайте рис, выложите сверху курицу и украсьте свежей петрушкой. Блюдо готово!
Это идеальный вариант ужина — минимум усилий, максимум вкуса!
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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