Курица и рис в духовке — нежный, ароматный и безумно вкусный ужин

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — настоящая находка для занятых людей! Вам не придется предварительно обжаривать мясо и овощи: достаточно смешать все ингредиенты в одной форме и отправить в духовку. Она сама создаст румяную корочку на курице и превратит рис в нежный, пропитанный ароматами гарнир. А у вас появится целый час свободного времени — в будни это всегда кстати!

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая курица с рисом

Ингредиенты (на 6 порций):

Куриные бедра без кожи — 6 шт.

Длиннозерный рис — 2 стакана

Куриный бульон — 500 мл

Помидоры — 3 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Сливочное масло — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1/4 стакана

Сушеная петрушка — 2 ч. л.

Паприка — 1,5 ч. л.

Чесночный порошок — 1 ч. л.

Сушеный тимьян — 1/2 ч. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Свежая петрушка для подачи

Как приготовить:

Шаг 1. Замаринуйте курицу

Смешайте в миске оливковое масло, сушеную петрушку, паприку, чесночный порошок, тимьян, соль и перец. Натрите бедра этим маринадом и оставьте на 15 минут.

Шаг 2. Подготовьте форму

Разогрейте духовку до 180 °С. Возьмите керамическую форму (примерно 25x35 см) и смажьте ее маслом.

Шаг 3. Подготовьте овощи и рис

Мелко нарежьте лук и чеснок. Помидоры ошпарьте кипятком, затем обдайте холодной водой и снимите кожицу. Нарежьте крупными кубиками. Выложите лук, чеснок и помидоры в форму, добавьте сливочное масло и рис. Посолите, поперчите, хорошо перемешайте. Залейте бульоном и добавьте 1 стакан воды.

Шаг 4. Запеките блюдо

Разложите куриные бедра поверх риса, накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут. Чтобы получить красивую корочку, в конце включите режим гриля на 3 минуты.

Шаг 5. Подача

Достаньте форму из духовки, перемешайте рис, выложите сверху курицу и украсьте свежей петрушкой. Блюдо готово!

Кулинарные секреты:

Хотите средиземноморский аромат? Добавьте сушеный базилик и орегано.

Любите восточные специи? Немного зиры и кориандра придадут блюду ближневосточный колорит.

Это идеальный вариант ужина — минимум усилий, максимум вкуса!

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

